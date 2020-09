Tennis, ATP e WTA: fuori al secondo turno Sinner e Paolini

Parallelamente agli Us Open, il secondo slam della stagione che si appresta ad assegnare, nelle prossime giornate, sia il titolo maschile che quello femminile, i circuiti del grande tennis riaccolgono in questa settimana la terra rossa.

FOGNINI PRIMA TESTA DI SERIE, SCONFITTO SINNER

Tra Kitzbuhel e Istanbul sta andando in scena un interessante antipasto dei prossimi importanti eventi che caratterizzeranno il mese di settembre, ovvero gli Internazionali d’Italia a Roma e il Roland Garros a Parigi.

Nel torneo austriaco di Kitzbuhel, evento al maschile, il primo favorito del tabellone è il rientrante Fabio Fognini ma al via, accreditato di una wild card, c’era anche il giovane Jannik Sinner, reduce da un’esperienza non proprio felicissima a New York.

Sinner, sconfitto al primo turno di qualificazioni a Cincinnati e al primo turno di main draw a New York, ha passato il primo ostacolo di questo evento austriaco sulla terra rossa ai danni di Philipp Kohlschreiber ma poi la sua corsa si è presto interrotta.

Quest’oggi, infatti, atteso dal suo match di secondo turno, il giovane talento azzurro ha ceduto in due set al serbo Laslo Djere (6-4 6-4), sempre a suo agio su questa superficie e in striscia positiva da quattro incontri, dopo i due successi nei turni di qualificazione.

OUT ANCHE PAOLINI IN TURCHIA

Oltre al torneo maschile in Austria, in questa settimana “pre-romana”, il tennis ha fatto scalo anche in Turchia, ad Istanbul, dove le ragazze si sono riunite per riprendere il filo con la terra rossa, già ritrovata ad inizio agosto tra Palermo e Praga.

Qui l’unica azzurra in tabellone era Jasmine Paolini che, dopo aver sconfitto all’esordio, in tre set, la svizzera Stefanie Voegele, ha sbattuto quest’oggi contro la slovena Polona Hercog (7-5 6-4) ex finalista del torneo e numero tre del seeding, che si è imposta in due set, non senza una buona lotta.

