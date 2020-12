Tennis, ATP Cup 2021: svelate le nazioni coinvolte, c’è l’Italia

Anche se con un format ridotto rispetto a quello che, nemmeno dodici mesi fa, aveva fornito un appassionante e gustoso antipasto all’Open d’Australia, l’ATP Cup si appresta a fare il suo ritorno con la sua seconda edizione.

Un secondo capitolo di questa kermesse a squadre tutta al maschile che, dal 1 al 5 febbraio, servirà ai migliori giocatori del mondo per scaldare i motori in vista del primo slam dell’anno, a Melbourne, l’Australian Open.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale ATP Cup)

Saranno dodici le squadre coinvolte in questa edizione ridotta per numero di partecipanti e durata dell’evento, e tra queste figura anche la Serbia di Novak Djokovic che detiene il titolo conquistato nel gennaio di questo tormentato 2020.

La scelta delle nazioni in gara utilizza come riferimento diretto il ranking ATP e così ecco che, insieme alla Serbia, prenderanno parte alla competizione anche la Spagna del numero due del mondo Rafael Nadal e l’Austria del numero tre, Dominic Thiem.

A completare il cast sono poi Russia, Grecia, Germania, Argentina, Italia, Giappone (in virtù del ranking protetto di cui usufruisce Kei Nishikori, a lungo out per infortunio), Francia, Canada e Australia (quest’ultima con una wild card in quanto organizzatrice dell’evento).

Non ci sarà la Svizzera in seguito alla rinuncia di Roger Federer all’Australian Open mentre tornerà protagonista, proprio come nella prima edizione, l’Italia che, anche se le formazioni devono ancora trovare un’ufficialità, dovrebbe poter contare quest’anno sul suo numero uno Matteo Berrettini, in probabile coppia con Fabio Fognini.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale ATP Tour)

Qui di seguito la lista completa delle nazioni in gara e le probabili coppie al via:

SERBIA (NOVAK DJOKOVIC E DUSAN LAJOVIC) SPAGNA (RAFAEL NADAL E ROBERTO BAUTISTA AGUT) AUSTRIA (DOMINIC THIEM E DENNIS NOVAK) RUSSIA (DANIIL MEDVEDEV E ANDREY RUBLEV) GRECIA (STEFANOS TSITSIPAS E MICHAIL PERVOLARAKIS) GERMANIA (ALEXANDER ZVEREV E JAN LENNARD STRUFF) ARGENTINA (DIEGO SCHWARTZMAN E GUIDO PELLA) ITALIA (MATTEO BERRETTINI E FABIO FOGNINI) GIAPPONE (KEI NISHIKORI E YOSHIHITO NISHIOKA) FRANCIA (GAEL MONFILS E BENOIT PAIRE) CANADA (DENIS SHAPOVALOV E MILOS RAONIC) AUSTRALIA (tramite WILD CARD)

