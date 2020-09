Supercoppa di Germania, Bayern Monaco-Borussia Dortmund Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 30-9-2020

Stasera alle 20:30, all’Allianz Arena di Monaco, Bayern-Monaco-Borussia Dortmund, sfida valevole per la Supercoppa di Germania 2020. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla sfida tra bavaresi e gialloneri.

Dopo i clamorosi scivoloni rimediati in campionato contro Hoffenheim (4-1) e Augsburg (2-0), entrambi in trasferta, Bayern Monaco e Borussia Dortmund si affrontano, per il secondo anno consecutivo, nella finale di Supercoppa di Germania. I bavaresi di Flick, dominatori in patria e in Europa, puntano alla conquista del loro 5° trofeo nel 2020, i gialloneri di Favre invece vogliono conquistare, per la 7° volta nella loro storia, l’ambito trofeo. Il Bayern è la squadra che conta più affermazioni in assoluto nella manifestazione (7), mentre il Borussia, come si comprende da quanto scritto poc’anzi, è fermo a quota 6. Ci aspettiamo quindi una sfida avvincente e senza esclusioni di colpi tra le due squadre più forti della Bundesliga. Si gioca all’Allianz Arena di Monaco con fischio d’inizio fissato alle 20:30.

Le ultime sulle formazioni di Bayern Monaco e Borussia Dortmund

Per quanto riguarda le formazioni, Flick dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Neuer in porta. Davanti a lui, Pavard, Boateng, Sule e Davies. A centrocampo spazio a Kimmich e Goretzka, con Gnabry, Coman e Muller sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Lewandowski.

Anche Favre dovrebbe optare per un modulo abbastanza complesso; il tecnico svizzero dovrebbe infatti schierare il suo Dortmund con il 3-4-2-1. Hitz quindi in porta con, a fargli da schermo, Akanji, Emre Can e Hummels. Centrocampo a quattro con Meunier, Brandt, Witsel e Guerreiro. Sulla trequarti invece Reinier e Reus che faranno da supporto all’unica punta, Haaland.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: Supercoppa di Germania 30-09-2020.

Probabili formazioni Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Sule, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Müller, Coman; Lewandowski.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Hitz; Akanji, Emre Can, Hummels; Meunier, Brandt, Witsel, Guerreiro; Reinier, Reus; Haaland.

Come vedere Bayern Monaco-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Borussia Dortmund sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky al canale Sky Sport Uno. Via streaming invece, il match tra bavaresi e gialloneri sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Precedenti e statistiche

Considerando tutte le competizioni, i precedenti tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono complessivamente 125 con un bilancio che sorride largamente ai bavaresi che guidano la contesa con 61 vittorie a fronte delle 34 dei gialloneri. 30 i pareggi. Se invece considerassimo solo i precedenti in Supercoppa di Germania, scopriremmo che l’ago della bilancia è in perfetto equilibrio visto che il Bayern ha vinto nel 2012 (1-2), nel 2016 (2-0) e nel 2017 (5-4 DCR), mentre il Dortmund ha trionfato nel 1989 (3-4), nel 2013 (1-2) e nel 2019 (2-0).

