Supercoppa UEFA, Video Gol Highlights Bayern Monaco-Siviglia 2-1: Sintesi 24-9-2020

Risultato Bayern Monaco – Siviglia 2-1, Supercoppa Europea 2020: il Bayern Monaco vince 2-1 contro il Siviglia alla Puscas Arena di Budapest e si aggiudica la Supercoppa Europea. Partita combattuta che vede l’iniziale vantaggio su rigore di Ocampos e il pari di Goretzka. Il match si trascina fino ai supplementari, dove è decisivo un colpo di testa di Javi Martinez a regalare il trofeo ai bavaresi. 13° titolo europeo per la squadra tedesca.

Il primo trofeo continentale della stagione va al Bayern Monaco che nella finale della Supercoppa Europea battono i vincitori dell’Europa League del Siviglia. 2-1 per i Campioni d’Europa in carica che si trovano di fronte a un avversario ostico e che passa a condurre, ma i tedeschi fanno valere la propria superiorità tecnica e mentale e trovano prima il pari con Goretzka, poi il gol vittoria nel 1° tempo supplementare grazie a Javi Martinez.

Il primo tempo è piuttosto equilibrato e giocato su buoni ritmi e se è il Bayern Monaco a prendere in mano il possesso, il Siviglia non è arrendevole e prova a colpire con le armi a sua disposizione. Al 13° minuto la prima svolta della partita: buona azione offensiva degli spagnoli, de Jong sponda in area per l’inserimento di Rakitic che anticipa Alaba che è costretto a stenderlo. Rigore per gli andalusi affidato ad Ocampos che spiazza Neuer e fa 1-0. Il Bayern comunque non si scompone e prima si fa pericoloso con Mueller e Pavard, si mangia un gol con Lewandoski ipnotizzato da Bounou, ma poco sopra alla mezzora pareggia i conti: lancio perfetto di Muller a cercare Lewandowski, il bomber polacco sponda perfettamente per l’accorrente Goretzka che di destro da centro area non sbaglia e segna l’1-1.

La ripresa vede ritmi più bassi, una frazione tatticamente più confusionaria e paradossalmente più emozionante per occasioni create da ambo le parti. Minuto 47 de Jong anticipa bene i due centrali del Bayern ma trova l’opposizione di Neuer che gli nega il gol. Al 50° gol annullato del Bayern con un’azione da manuale, ma il tutto è vanificato da un offisde iniziale di Lewandowski. Fase centrale della seconda frazione un po’ stagnante se non per un’altra rete annullata al Bayern per fuorigioco.

La partita si trascina verso la fine dei regolamentari, fino a che all’88 il Siviglia ha la chance di chiuderla: pessima lettura difensiva della retroguardia bavarese, En-Nesyri è lanciato da solo in area, va col mancino ma Neuer gli dice no con un miracolo e allunga la contesa ai supplementari. Minuto 92 ancora En-Nesyri pericoloso colpisce il palo dopo una buona azione personale, stavolta Neuer bravo e fortunato nella deviazione. Al 104° minuto il Bayern passa avanti: corner tedesco, Alaba rimette in mezzo la prima respinta, Bonou ribatte malissimo coi pugni e serve Javi Martinez che con una violenta frustata di testa sigla il 2-1. Non accade nulla fino al 120°, il Bayern Monaco resiste e si aggiudica la coppa.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Pavard, Sule, Alaba (112′ Boateng), Hernandez (99′ Javi Martinez), Goretzka (99′ Davies), Kimmich, Sané (70′ Tolisso), Mueller, Gnabry, Lewandowski

A disp: Javi Martinez, Cuisance, Zirkzee, Boateng, Davies, Tolisso, Ulreich, Fein, Nubel, Tillman, Richards, Musiala. All.: Hans-Dieter Flick

Siviglia (4-3-3): Bounou, Escudero, Carlos, Koundé, Navas, Rakitic 56′ (Oliver Torres), Fernando, Jordan (94′ Vazquez), Ocampos, de Jong (56′ En-Nesyri), Suso (73′ Gudelj)

A disp: Vaclik, Gomez, Gudej, El Haddadi, Oscar Rodriguez, En-Nesyri, Acuna, Oliver Torres, Vazquez, Carlos Fernanez, Bryan Gil, Javi Diaz. All.: Julen Lopetegui

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Marcatori: 13′ Ocampos (S), 34′ Goretzka (B), 104′ Javi Martinez (B)

Ammomiti: Alaba (B), Jordan (S), Koundé (S), Fernando (S), Hernandez (B), Escudero (S)

