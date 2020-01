Supercopa 2019, Probabili formazioni Real Madrid-Atletico e Diretta TV 12-1-2020

Supercoppa di Spagna 2019, probabili formazioni Real Madrid-Atletico Madrid. Domani alle 19:00, a Gedda (Arabia Saudita) si affrontano i Blancos di Zinedine Zidane e i Colchoneros di Diego Pablo Simeone.

Dopo aver eliminato rispettivamente Valencia e Barcellona in semifinale, Real Madrid ed Atletico Madrid si affrontano domani, in finale di Supercoppa di Spagna, al King Abdullah International Stadium di Gedda. Fischio d’inizio fissato alle 19:00.

Derbry di Madrid in finale di Supercopa de España. Le due compagini della capitale si ritrovano per l’ennesima volta in un match che mette in palio un trofeo. I Galacticos di Zidane arrivano all’incontro coi cugini dopo aver passeggiato contro il Valencia in semifinale, mentre i biancorossi del Cholo hanno dovuto sudare la famose 7 camicie per avere la meglio sul Barcellona di Lionel Messi.

Partita non per i deboli di cuore, quella tra blaugrana e Atleti che, tra fuorigioco millimetrici, gol annullati dal VAR e rigori dati e non dati, ha visto, alla fine, i capitolini trionfare sui catalani, per 2-3.

Le ultime sulle formazioni di Real Madrid e Atletico Madrid

Per quanto riguarda le formazioni, Zinedine Zidane dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-3-1-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Courtois in porta. Davanti a lui, Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo. A centrocampo spazio a Kroos, Casemiro e Valverde. Sulla trequarti, Modric con, in attacco, Jovic e Rodrygo.

L’Atletico Madrid dovrebbe invece presentarsi con il classico 4-4-2. Oblak quindi in porta con, a fargli da scudo, Trippier, Felipe, Gimenez e Lodi. Centrocampo a quattro con Correa, Herrera, Partey e Niguez. In attacco la coppia formata da Morata e Joao Felix.

Probabili formazioni Real Madrid-Atletico Madrid

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, S. Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde; Modric; Jovic, Rodrygo.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi; Correa, Herrera, Partey, Niguez; Morata, Joao Felix.

Come vedere Real Madrid-Atletico Madrid in tv e streaming

La diretta in chiaro della sfida tra Real e Atletico sarà trasmessa, a partire dalle 19:00, su NOVE (canale 9 del Digitale Terrestre), mentre la diretta streaming sarà visibile su Dplay.

Probabili formazioni Real Madrid-Atletico Madrid: precedenti e statistiche

Di precedenti tra Real Madrid e Atletico Madrid ce ne sono a bizzeffe, ma se considerassimo solo i precedenti più recenti, in termini di finali secche, allora tornano facilmente alla memoria le finali di Champions League del 2014 e del 2016 e la finale di Supercoppa Europea del 2018.

Un bilancio che vede, attualmente, i blancos in vantaggio per 2-1 sui cugini colchoneros , viste le due affermazioni in Coppa Campioni, a dispetto della sola affermazioni degli uomini del Cholo in Supercoppa Europea quasi due anni fa.

Considerando quindi sempre le suddette tre finali, gli uomini di Florentino Perez si trovano in vantaggio anche per quanto riguarda i gol realizzati. Il Real infatti, in queste 3 partite, ha segnato 7 gol, mentre l’Atletico ne ha segnati 6.

