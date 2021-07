Stadi Serie A riaperti al 50% con obbligo Green Pass

Il campionato di Serie A 2021-2022 riaccoglierà il pubblico negli stadi. Servirà obbligatoriamente il Green Pass per accedere agli eventi.

Era nell’aria ormai da tempo, ma adesso è ufficiale: da venerdì 6 agosto 2021 sarà obbligatorio esibire il Green Pass per accedere allo stadio e ad altri luoghi come ristoranti, bar, cinema, teatri, palestre, piscine e concerti. Una misura, quella della certificazione verde intesa come lasciapassare per l’accesso a determinati luoghi, approvata poche ore fa da Palazzo Chigi che punta, come sottolineato proprio dal Premier Mario Draghi in conferenza stampa, a tenere aperte le attività e tutte le regioni del paese in zona bianca.

Green Pass necessario per accedere allo stadio.

Una misura che, si spera, possa ridare serenità e nuova stabilità ad un popolo che vive nell’incertezza da quasi due anni ormai. Lo stesso Presidente del Consiglio ha quindi invitato tutti i non vaccinati a sottoporsi a vaccinazione quanto prima per evitare che il paese sprofondi nuovamente nell’incubo lockdown. In risposta alla posizione non chiara del leader della Lega, Matteo Salvini, Draghi ha anche dichiarato:

L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, non ti vaccini, ti ammali e muori. Oppure non ti vaccini, contagi e lui o lei muore. Senza vaccinazioni si deve chiudere di nuovo tutto.

Parole chiare e precise che fanno comprendere in maniera inequivocabile quale sia la posizione del Governo per combattere la pandemia ed evitare nuove chiusure. Dal 6 agosto cambieranno i parametri che decreteranno i colori delle regioni e, come detto, sarà obbligatorio esibire il Green Pass per accedere a determinati luoghi. In fatto di sport, quindi di accesso dei tifosi agli impianti, le misure sono le seguenti:

In zona bianca sarà consentito l’accesso fino al 50% negli impianti all’aperto e fino al 25% negli impianti al chiuso.

In zona gialla sarà consentito l’accesso fino ad un massimo di 2500 persone negli impianti all’aperto e fino ad un massimo di 1000 persone negli impianti al chiuso.

