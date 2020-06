Diretta in chiaro: accordo Spadafora-Sky: highlights e 1-2 partite su TV8

Il Ministro Vincenzo Spadafora potrebbe aver ottenuto un’importante vittoria nella sua personale battaglia finalizzata alla trasmissione in chiaro delle restanti partite di Serie A. Il politico pentastellato ha ricevuto ieri nei suoi uffici l’AD di Sky Maximo Ibarra e il responsabile delle comunicazioni esterne e istituzionali Riccardo Pugnalin. Un incontro fruttuoso, come testimoniato da una nota apparsa ieri sul sito del Ministero, dal quale, secondo Repubblica, sarebbe emersa la volontà comune di trovare un accordo su un tema che tiene divisi broadcasters e istituzioni da almeno un mese.

Secondo quanto riportato dalla testata diretta da Maurizio Molinari, Spadafora e Ibarra avrebbero trovato il seguente accordo per ciò che concerne la trasmissione delle gare in chiaro: una gara verrà trasmessa in chiaro su TV8 il prossimo 20 giugno, alla riapertura del campionato. Una seconda partita dovrebbe invece essere trasmessa integralmente a partire dalla seconda giornata.

Il ministro per le politiche giovanili e lo sport del governo italiano, Vincenzo Spadafora (foto da: youtube.com)

Due partite in chiaro, e non di più. Questo quanto sarebbe riuscito a strappare all’emittente il Ministro Spadafora, cui va comunque riconosciuto di aver raggiunto un obiettivo importante anche a fronte della “Legge Melandri” che, difatti, impedisce all’emittente che detiene i diritti audiovisivi delle partite (in questo caso Sky), di cederli in subappalto ad altre piattaforme.

Oltre alla trasmissione delle due gare in chiaro, Spadafora è riuscito ad ottenere da Ibarra che Rai e Mediaset possano trasmettere gratuitamente, dopo il fischo finale, gli highlights e i gol della maggior parte delle gare. Con questo compromesso il Ministro spera di garantire agli appassionati lo spettacolo del campionato di calcio direttamente da casa propria evitando così il pericolo di assembramento nei bar o locali pubblici.

