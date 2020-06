Calendario scontri diretti salvezza Serie A: date, orari diretta tv Sky-Dazn

La Serie A riparte ufficialmente il 20 giugno e terminerà il 2 agosto. Si prevedono due mesi di fuoco, sia per la temperatura in campo che per il fitto calendario. Per la lotta salvezza ci sono ben 6 squadre racchiuse in 5 punti, oltre al Brescia ultimo e Spal penultima. Per i due club, il destino sembra già segnato.

Serie A, fonte: calcioefinanza

Dopo mesi di inattività la Serie A riparte, ora è ufficiale. Il 20 giugno si tornerà in campo, per un tour de force che arriverà fino al 2 agosto, per quello che sarà un campionato piuttosto originale. Le varie squadre si stanno preparando per il finale di stagione, caratterizzato dalle partite a porte chiuse come mai successo prima.

Tra i vari club che inseguono obiettivi importanti e decisivi per il loro futuro, ci sono quelli che lottano per rimanere nel massimo campionato italiano. In particolare, ci sono varie società racchiuse in pochi punti nelle ultime posizioni di classifica e per loro ogni gara sarà come una finale per la sopravvivenza.

Il fanalino di coda del nostro campionato è il Brescia con 16 punti e sopra di lui la Spal con 18. Per loro la strada della salvezza è decisamente in salita e serve davvero un miracolo per percorrerla fino all’ultima giornata. Al terzultimo posto ci sono Lecce e Genoa a 25 punti, con Sampdoria, Udinese, Torino e Fiorentina che precedono ad un punto di distanza ciascuna.

Sono ben 6 le squadre, racchiuse in 5 punti, che in queste 12 giornate che restano si incontreranno in sfide cruciali. Ci saranno, infatti, diversi scontri diretti per la lotta salvezza, che determineranno il cammino di ognuna. Il percorso più arduo è sicuramente quello delle ultime due in classifica, che oltre al distacco dei punti devono far fronte ad un calendario di fuoco.

Ecco il calendario delle squadre che lottano per la permanenza in Serie A:

RECUPERI 25ª GIORNATA

20/6 19.30 Torino-Parma Sky

21/6 21.45 Inter-Sampdoria Sky

27ª GIORNATA

22/6 19.30 Fiorentina-Brescia Sky

22/6 19.30 Lecce-Milan Sky

23/6 19.30 SPAL-Cagliari Sky

23/6 21.45 Genoa-Parma DAZN

23/6 21.45 Torino-Udinese Sky

24/6 21.45 Roma-Sampdoria Sky

28ª GIORNATA

26/6 21.45 Juventus-Lecce Sky

27/6 17.15 Brescia-Genoa Sky

27/6 19.30 Cagliari-Torino Sky

27/6 21.45 Lazio-Fiorentina DAZN

28/6 19.30 Napoli-SPAL Sky

28/6 19.30 Udinese-Atalanta Sky

28/6 19.30 Sampdoria-Bologna Sky

29ª GIORNATA

30/6 19.30 Torino-Lazio Sky

30/6 21.45 Genoa-Juventus Sky

1/7 19.30 Inter-Brescia DAZN

1/7 21.45 SPAL-Milan Sky

1/7 21.45 Lecce-Sampdoria DAZN

1/7 21.45 Fiorentina-Sassuolo Sky

2/7 21.45 Roma-Udinese Sky

30ª GIORNATA

4/7 17.15 Juventus-Torino Sky

4/7 19.30 Sassuolo-Lecce Sky

5/7 19.30 Parma-Fiorentina Sky

5/7 19.30 Udinese-Genoa Sky

5/7 19.30 Brescia-Verona Sky

5/7 19.30 Sampdoria-SPAL DAZN

31ª GIORNATA

7/7 19.30 Lecce-Lazio Sky

8/7 19.30 Fiorentina-Cagliari Sky

8/7 19.30 Genoa-Napoli Sky

8/7 21.45 Atalanta-Sampdoria Sky

8/7 21.45 Torino-Brescia Sky

9/7 19.30 SPAL-Udinese DAZN

32ª GIORNATA



11/7 19.30 Brescia-Roma Sky

12/7 17.15 Genoa-SPAL DAZN

12/7 19.30 Udinese-Sampdoria Sky

12/7 19.30 Fiorentina-Verona DAZN

12/7 19.30 Cagliari-Lecce Sky

13/7 21.45 Inter-Torino Sky

33ª GIORNATA

14/7 21.45 Atalanta-Brescia Sky

15/7 19.30 Sampdoria-Cagliari Sky

15/7 21.45 Lecce-Fiorentina DAZN

15/7 21.45 Udinese-Lazio Sky

16/7 19.30 Torino-Genoa Sky

34ª GIORNATA

19/7 17.15 Parma-Sampdoria DAZN

19/7 19.30 Genoa-Lecce Sky

19/7 19.30 Brescia-SPAL Sky

19/7 19.30 Napoli-Udinese Sky

19/7 19.30 Fiorentina-Torino DAZN



35ª GIORNATA

22/7 21.45 Inter-Fiorentina Sky

22/7 21.45 Sampdoria-Genoa Sky

22/7 21.45 SPAL-Roma DAZN

22/7 21.45 Torino-Verona Sky

22/7 21.45 Lecce-Brescia Sky

23/7 19.30 Udinese-Juventus Sky

36ª GIORNATA (date e orari da stabilire)

– – Bologna-Lecce –

– – Brescia-Parma –

– – Cagliari-Udinese –

– – Genoa-Inter –

– – Juventus-Sampdoria –

– – Milan-Atalanta –

– – Napoli-Sassuolo –

– – Roma-Fiorentina –

– – SPAL-Torino –

– – Verona-Lazio –

37ª GIORNATA (date e orari da stabilire)

– – Cagliari-Juventus –

– – Fiorentina-Bologna –

– – Inter-Napoli –

– – Lazio-Brescia –

– – Parma-Atalanta –

– – Sampdoria-Milan –

– – Sassuolo-Genoa –

– – Torino-Roma –

– – Udinese-Lecce –

– – Verona-SPAL –

38ª GIORNATA (date e orari da stabilire)

– – Atalanta-Inter –

– – Bologna-Torino –

– – Brescia-Sampdoria –

– – Genoa-Verona –

– – Juventus-Roma –

– – Lecce-Parma –

– – Milan-Cagliari –

– – Napoli-Lazio –

– – Sassuolo-Udinese –

– – SPAL-Fiorentina –

