Sixth Street vuole acquistare il Napoli! De Laurentiis chiede 700 milioni

Napoli, società nel mirino del colosso della finanza Sixth street. De Laurentiis chiede 700 milioni per la cessione del club?

Sixth street sarebbe interessata all’acquisto del Napoli. Il fondo di investimenti, con sede a San Francisco, vorrebbe diversificare ulteriormente il proprio portfolio di azioni in Italia, e avrebbe individuato nel calcio un settore in cui investire.

Fondo speculativo che gestisce un patrimonio di 60 miliardi in azioni, Sixth Street è attiva, in Italia, soprattutto nell’ambito alberghiero, grazie al possesso di alcune strutture in Costa Smeralda. Noi vi avevamo già anticipato come il presidente De Laurentiis avesse intenzione di siglare nuove partnership commerciali per accrescere gli introiti e la visibilità del suo Napoli, e ora il fondo californiano potrebbe rivelarsi quale principale acquirente della società azzurra.

L’azienda Sixth Street si sviluppa in nove differenti sedi dislocate in tutto il mondo: da Londra e Lussemburgo, al Pacifico (Hong Kong e Australia). È già attiva in ambito sportivo, avendo acquistato nel giugno del 2021 il 20% delle azioni dei San Antonio Spurs, squadra tra le più titolate della NBA.

Altri investimenti di un certo calibro hanno interessato la merchant bank “Suisse Credit”, da cui Sixht Street ha acquistato, nel maggio 2016, debiti correlati a 170 società diverse per 1,7 miliardi, e Spotify, nel quale il colosso californiano ha investito 1 miliardo nella primavera dello stesso anno.

Non è ancora chiaro se De Laurentiis voglia procedere alla vendita definitiva del Napoli, o se stia semplicemente cercando la compartecipazione di un partner alle quote azionarie del club. Nel primo caso, il costo stimato della società sarebbe pari a 700 milioni di euro. A Napoli spira vento di cambiamento. L’ingresso di un investitore così importante porterebbero un’iniezione di capitale nelle casse del club, la cui visibilità anche a livello mondiale ne gioverebbe.

