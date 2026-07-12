ONDRA – Il giorno della verità è arrivato. Oggi, domenica 12 luglio 2026, il Campo Centrale di Wimbledon ospita l’atto conclusivo del torneo più prestigioso del mondo: un duello stellare che mette di fronte il numero 1 del tabellone e del ranking ATP, Jannik Sinner, e la testa di serie numero 2, il tedesco Alexander Zverev. Non è solo la sfida per conquistare la gloriosa coppa d’oro, ma un vero e proprio scontro diretto tra i due tennisti più continui e dominanti di questa straordinaria stagione.

L’attesa in Italia è febbrile: Sinner scende in campo per difendere lo storico titolo conquistato un anno fa e cercare un leggendario bis consecutivo sull’erba londinese. Di fronte, però, troverà uno Zverev in formato extralarge, fresco vincitore del Roland Garros e determinato a strappargli lo scettro.

L’orario ufficiale della finale

Come da nuova tradizione introdotta di recente per i diritti televisivi e la massima copertura globale, l’orario della finalissima maschile è blindato. Jannik Sinner e Alexander Zverev faranno il loro ingresso sul Centre Court alle ore 17:00 italiane (le 16:00 a Londra).

Essendo il primo incontro di singolare della giornata sul campo principale (preceduto solo dalla finale del doppio femminile alle 14:00), non ci sono rischi di slittamento o ritardi dovuti a match precedenti. L’orario di inizio è dunque tassativo.

Dove vederla in TV: c’è la svolta in chiaro su TV8

Per tutti gli appassionati italiani c’è una splendida notizia. L’evento godrà di una copertura televisiva totale e, eccezionalmente, accessibile a tutti:

In chiaro e gratis: Il match sarà trasmesso in diretta tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratuito sul sito ufficiale tv8.it.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratuito sul sito ufficiale tv8.it. Abbonati: Resta confermata la copertura d’eccellenza per i possessori di abbonamento sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go.

I precedenti: un dominio azzurro nel 2026

Quello di oggi sarà il quindicesimo confronto ufficiale in carriera tra l’italiano e il tedesco. Sebbene in passato i match tra i due siano sempre stati durissimi ed equilibrati, i precedenti complessivi vedono nettamente avanti l’azzurro:

Il bilancio: Jannik Sinner conduce per 10 vittorie a 4 nei confronti di Alexander Zverev.

L’ultimo incrocio in ordine di tempo risale a pochi mesi fa, nella finale del Masters 1000 di Madrid sulla terra battuta, dove Sinner si è imposto con un perentorio 6-1, 6-2. Tuttavia, l’erba di Wimbledon e la formula sulla distanza dei 5 set azzerano ogni statistica passata, promettendo una battaglia fisica e mentale di altissimo livello.

Sinner vs Zverev: una sfida da 12 milioni di euro

Oltre alla gloria sportiva, la finale mette in palio un tesoretto economico clamoroso. Il rendimento dei due tennisti dall’inizio del 2026 li ha portati a essere vicinissimi nei premi ufficiali stagionali: Sinner si presenta a Londra forte di ben 5 titoli Masters 1000 vinti (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma), mentre Zverev risponde con il pesantissimo trionfo da 2,8 milioni di euro al Roland Garros.

Chi alzerà la coppa oggi a Londra non solo scriverà il proprio nome nella storia del tennis, ma si assicurerà il ricchissimo assegno riservato al vincitore di Wimbledon.