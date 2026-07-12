Video Gol e Highlights di Norvegia – Inghilterra 1-2: Schjelderup porta in vantaggio i vichinghi, Bellingham pareggia nel finale di primo tempo e in apertura dei tempi supplementari segna il gol decisivo che porta gli inglesi in Semifinale!

Una doppietta di Jude Bellingham trascina l’Inghilterra in semifinale al Mondiale 2026 e spegne il sogno della Norvegia. A Miami servono i tempi supplementari per decidere una partita intensa, rimasta sull’1-1 dopo i novanta minuti regolamentari e segnata dall’assenza di acuti dei due grandi attesi, Erling Haaland e Harry Kane.

La squadra di Ståle Solbakken era passata in vantaggio nel primo tempo grazie a un gran sinistro di Andreas Schjelderup, talento del Benfica da seguire con grande attenzione anche in chiave mercato, scelto titolare al posto di Antonio Nusa.

Poco prima dell’intervallo, però, l’Inghilterra ha trovato il pareggio con Bellingham bravo a inserirsi in area e a riaprire completamente la partita.

Nella ripresa la Norvegia ha avuto le occasioni migliori per tornare avanti: prima il gol annullato a Heggem dopo controllo VAR, poi la traversa colpita da Ajer con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’Inghilterra ha sofferto, si è abbassata e ha rischiato, ma è rimasta dentro la gara fino ai supplementari.

A decidere tutto all’inizio del primo tempo supplementare è stato ancora Bellingham, rapido ad avventarsi sulla respinta non perfetta di Nyland dopo una conclusione dalla distanza di Morgan Rogers. Un gol pesantissimo, che vale il 2-1 finale e manda la nazionale di Thomas Tuchel tra le prime quattro del mondo. In semifinale l’Inghilterra affronterà mercoledì sera la vincente di Argentina-Svizzera.

Cronaca di Norvegia – Inghilterra 1-2:

Cronaca 1° Tempo:

1’ Comincia Norvegia-Inghilterra, quarto di finale del Mondiale 2026. Ritmi subito intensi a Miami, con l’Inghilterra che prova a prendere il controllo del possesso e la Norvegia compatta nella propria metà campo.

7’ Avvio prudente delle due squadre. L’Inghilterra muove il pallone, ma la Norvegia chiude bene gli spazi e impedisce a Kane e Bellingham di ricevere tra le linee.

10’ Prima fase di studio. L’Inghilterra gestisce il possesso, ma fatica a trovare verticalizzazioni pulite. La Norvegia resta ordinata e aspetta il momento giusto per ripartire.

16’ I Tre Leoni non riescono ancora a cambiare ritmo. Il punteggio resta sullo 0-0 e non si registrano occasioni nitide.

17’ Primo spunto di Anthony Gordon sulla sinistra. L’esterno inglese prova ad accelerare, ma Ajer chiude bene e concede il primo calcio d’angolo.

18’ Sugli sviluppi del corner non succede nulla. La difesa norvegese allontana senza problemi un cross troppo leggibile sul primo palo.

19’ Primo squillo dell’Inghilterra. Cross teso di Anderson dalla sinistra, Bellingham riesce solo a sfiorare di testa e il pallone termina sul fondo.

24’ Tiro-cross insidioso di Madueke dalla destra: il pallone attraversa tutta l’area, O’Reilly arriva sul secondo palo ma non riesce a coordinarsi per controllare.

24’ Pausa per l’hydration break. Dopo una prima parte di gara controllata dall’Inghilterra, il risultato resta fermo sullo 0-0.

28’ Si riparte dopo la pausa. L’Inghilterra continua a gestire il possesso, ma la Norvegia resta molto ordinata e non concede profondità.

29’ Punizione interessante per l’Inghilterra dal limite. Kane cerca la soluzione di potenza, ma il destro termina alto sopra la traversa.

36’ Primo vero segnale di Haaland. Il centravanti norvegese stacca altissimo nel cuore dell’area inglese, ma il colpo di testa è centrale e Pickford blocca senza difficoltà.

36’ Gol della Norvegia. Prodezza di Andreas Schjelderup, che riceve l’appoggio di Ødegaard e lascia partire un sinistro potentissimo. Il pallone bacia il palo interno e finisce in rete. Norvegia-Inghilterra 1-0.

41’ La Norvegia sfiora due volte il raddoppio. Prima Sørloth vince il duello fisico con O’Reilly e calcia forte con il mancino, mandando il pallone di poco sopra la traversa. Poi ci prova Ødegaard dal limite con un rasoterra mancino, ma Pickford blocca in due tempi.

45’+1 Assegnati 4 minuti di recupero nel primo tempo.

45’+1 Grande occasione per la Norvegia in contropiede. Sørloth avrebbe spazio per servire subito Haaland, ma sceglie di andare da solo contro la difesa inglese e viene murato al momento del tiro.

45’+2 Gol dell’Inghilterra. Ancora Jude Bellingham decisivo: il numero 10 si fa trovare pronto sull’assist di Gordon e con un sinistro nel cuore dell’area batte Nyland. Tutto di nuovo in equilibrio: Norvegia-Inghilterra 1-1.

45’+5 Gol annullato all’Inghilterra. Bellingham inventa per Kane, che supera Nyland con un pallonetto elegante, ma la posizione di partenza dell’attaccante del Bayern è irregolare.

45’+5 Finisce il primo tempo: Norvegia-Inghilterra 1-1. Al lampo di Schjelderup risponde Bellingham nel recupero, prima del gol annullato a Kane per fuorigioco millimetrico.

Intervallo Altra partita cambiata dopo l’hydration break in questo Mondiale. Dopo una prima fase controllata dall’Inghilterra, la Norvegia la sblocca con una prodezza di Schjelderup. Prima dell’intervallo si accende però Bellingham: prima firma il pari, poi manda Kane in porta per il possibile 2-1, cancellato dal fuorigioco. Tutto ancora aperto a Miami.

46’ Inizia il secondo tempo. L’Inghilterra riparte con due cambi pesanti.

46’ Primo cambio per l’Inghilterra: fuori Noni Madueke, dentro Bukayo Saka.

46’ Seconda sostituzione per Tuchel: fuori Declan Rice, dentro Eberechi Eze.

48’ Subito punizione interessante per l’Inghilterra. Eze calcia con il destro, la traiettoria sembra pericolosa ma il pallone colpisce il compagno Gordon e si alza sopra la traversa.

52’ Sponda imprecisa di Haaland, l’Inghilterra riparte con Eze, che serve Saka. L’esterno prova il sinistro, ma viene murato.

53’ Haaland si fa spazio in area e colpisce di testa. La conclusione è debole ma angolata: Pickford si rifugia in calcio d’angolo.

57’ La Norvegia trova il nuovo vantaggio con il tap-in di Heggem, ma il gol viene annullato dopo controllo VAR per una spinta di Haaland su Anderson. Si resta sull’1-1.

60’ Problemi per Julian Ryerson, costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Fredrik Aursnes.

62’ Inizio di ripresa decisamente migliore della Norvegia, più aggressiva e più presente nella metà campo inglese.

67’ Fiammata di Gordon sulla sinistra. L’esterno inglese va via e mette il pallone in mezzo, ma Kane viene anticipato sul più bello da Schjelderup.

68’ Hydration break anche nella ripresa. Tre minuti di pausa in una partita sempre più intensa e fisica.

68’ Doppio cambio per la Norvegia: fuori Alexander Sørloth, dentro Oscar Bobb.

68’ Seconda sostituzione norvegese: fuori Andreas Schjelderup, autore del gol, dentro Antonio Nusa.

71’ Si riparte dopo la pausa. Restano circa venti minuti più recupero: tutto ancora da decidere.

71’ Cambio per l’Inghilterra: fuori Anthony Gordon, dentro Reece James.

77’ Traversa della Norvegia. Ancora scandinavi pericolosi da calcio d’angolo: sul cross di Berg, la conclusione sporca di Aursnes viene deviata di testa da Ajer e si stampa sulla traversa. Poi Konsa evita con una spallata la ribattuta di Berge, mentre Haaland chiude l’azione con un tiro debole sull’esterno della rete.

82’ La Norvegia sembra averne di più fisicamente. L’Inghilterra si abbassa, fatica a ripartire e prova soprattutto a proteggere la propria area.

86’ Cambio per l’Inghilterra: fuori Nico O’Reilly, dentro Djed Spence.

87’ Si fa spazio Nusa, che rientra sul destro e calcia verso la porta. La conclusione non è angolata e Pickford blocca senza problemi.

88’ Grande giocata di Saka sulla destra. L’esterno inglese crea superiorità e mette un pallone pericoloso in area, ma Aursnes salva tutto anticipando Eze a due passi dalla porta.

89’ Cambio per l’Inghilterra: fuori Ezri Konsa, dentro Morgan Rogers.

90’ Cambio per la Norvegia: fuori David Møller Wolfe, dentro Marcus Pedersen.

90’+1 Assegnati 7 minuti di recupero.

90’+4 Rischio enorme per Nyland, che va in difficoltà con i piedi sul pressing di Spence. Il portiere norvegese riesce comunque a salvarsi.

90’+5 Cross interessante di Stones, che trova Bellingham con i tempi giusti. Il centrocampista inglese riesce solo a pizzicare di testa e il pallone termina sul fondo.

90’+9 Finisce il secondo tempo: Norvegia-Inghilterra 1-1. Decidono fin qui Schjelderup e Bellingham. Si va ai supplementari.

91’ Comincia il primo tempo supplementare. Primo possesso per l’Inghilterra.

91’ Cambio per la Norvegia: esce uno stremato Torbjørn Heggem, entra il genoano Leo Østigård.

93’ Occasione per Kane. L’attaccante inglese colpisce di testa da posizione defilata, ma Nyland risponde con un grande intervento.

93’ Gol dell’Inghilterra. Ancora Jude Bellingham. Rogers calcia da lontanissimo, Nyland non trattiene e Bellingham brucia Østigård sulla respinta, appoggiando in rete il 2-1. Norvegia-Inghilterra 1-2.

99’ Ora l’Inghilterra gestisce il possesso. Il gol di Bellingham sembra aver tagliato le gambe alla Norvegia.

99’ Rigore inizialmente assegnato all’Inghilterra. Spence insiste sulla sinistra, entra in area e mette la gamba davanti a Bobb, che sembra stenderlo. Turpin indica il dischetto.

101’ Controllo VAR decisivo. Turpin torna sui suoi passi e annulla il rigore: nessun fallo, è Spence a cercare il contatto e lasciarsi cadere in area.

103’ Grande chiusura di Guehi su Nusa. Il norvegese prova il sinistro a giro dal limite dell’area, ma il difensore inglese si immola e devia in corner.

105’ Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio d’angolo. La Norvegia resta comunque in zona offensiva e prova il tutto per tutto.

105’ Assegnati 3 minuti di recupero nel primo tempo supplementare.

105’+2 Saka attacca dalla sinistra e serve Bellingham, che prova la conclusione da fuori area. Il tiro termina altissimo.

105’+4 Finisce il primo tempo supplementare. L’Inghilterra è avanti 2-1 grazie al secondo gol di Bellingham.

106’ Si riparte per l’ultimo quarto d’ora. Mancano 15 minuti più recupero: la Norvegia deve trovare il pari, l’Inghilterra difende la semifinale.

106’ Cambio pesantissimo per la Norvegia: fuori Erling Haaland, zoppicante, dentro Jørgen Strand Larsen.

106’ Buona iniziativa di Nusa sulla sinistra. L’esterno sposta il pallone e crossa rasoterra verso l’area, ma l’Inghilterra difende bene e allontana.

109’ Occasione Norvegia. Lampo di Berg, che si crea spazio dal limite e calcia, ma il pallone vola alto sopra la traversa.

109’ Risponde l’Inghilterra con Saka. L’esterno sterza sulla destra e cerca il sinistro a giro, ma la conclusione è centrale e Nyland blocca facilmente.

110’ Doppia occasione per chiuderla. Spence recupera palla sulla trequarti e avanza indisturbato verso l’area: il tiro viene respinto da Nyland sui piedi di Saka, che trova ancora il portiere norvegese pronto a dire di no.

111’ Standing ovation per Jude Bellingham, grande protagonista della partita. Al suo posto entra Dan Burn.

113’ Squadre sulle gambe. La Norvegia prova a spingere con le ultime energie, ma l’Inghilterra si difende con ordine e grande attenzione.

114’ Chance enorme per Bobb. Sul corner della Norvegia, il pallone arriva all’altezza del dischetto del rigore sui piedi dell’attaccante, che però calcia altissimo sopra la traversa.

117’ Ammonito Kristoffer Ajer per proteste dopo uno scontro aereo tra Rogers e Pickford.

120’+1 Assegnati 2 minuti di recupero nel secondo tempo supplementare. L’Inghilterra resta avanti 2-1 e vede la semifinale.

Video Gol e Highlights di Norvegia – Inghilterra 1-2:

Tabellino di Norvegia – Inghilterra 1-2:

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson (dal 59′ Aursnes), Ajer, Heggem (dal 91′ Østigård), Moller-Wolfe (dal 90′ Pedersen); Berg, Berge, Ødegaard; Sørloth (dal 58′ Bobb), Haaland (dal 105′ Strand Larsen), Schjelderup (dal 58′ Nusa). Ct: Solbakken.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly (dall85′ Spence); Anderson, Rice (dal 46′ Eze); Madueke (dal 46′ Saka), Bellingham (dal 110′ Burn), Gordon (dal 70 James); Kane. Ct: Tuchel.

ARBITRO: Turpin

MARCATORI: 34′ Schjelderup (N), 45+1′ Bellingham (I), 92′ Bellingham (I).

AMMONITO: Ajer (N).

Pagelle Norvegia-Inghilterra 1-2 dts: Bellingham monumentale, Haaland delude

L’Inghilterra supera la Norvegia 2-1 dopo i tempi supplementari e conquista la semifinale dei Mondiali 2026. La nazionale di Solbakken passa in vantaggio al 36’ con la splendida conclusione di Andreas Schjelderup, ma prima dell’intervallo viene raggiunta dal sinistro incrociato di Jude Bellingham.

La Norvegia sfiora nuovamente il vantaggio nella ripresa, tra il gol annullato a Heggem e la traversa colpita da Ajer. Al 93’, però, una respinta imperfetta di Nyland sul tiro dalla distanza di Rogers permette ancora a Bellingham di segnare e consegnare la qualificazione alla squadra di Thomas Tuchel.

Pagelle Norvegia

Nyland 4,5 – Per oltre novanta minuti protegge la porta norvegese con attenzione e trasmette sicurezza alla difesa. Nei supplementari, però, respinge centralmente il tiro non irresistibile di Rogers e serve involontariamente a Bellingham il pallone del definitivo 2-1. Un errore troppo pesante per essere cancellato dalle parate precedenti.

Ryerson 6,5 – Percorre continuamente la fascia destra, accompagna l’azione e mette diversi palloni interessanti al centro. Gordon riesce a sorprenderlo nell’azione del pareggio, ma la sua prestazione resta positiva. Esce per un problema fisico.

Dal 60’ Aursnes 6,5 – Entra immediatamente nel ritmo della partita. Corre, recupera palloni e si rende utile anche nelle coperture preventive. Decisivo il suo intervento nel finale dei tempi regolamentari per impedire all’Inghilterra di completare la rimonta.

Ajer 6,5 – Tiene bene la posizione e limita Kane con fisicità e attenzione. Nella ripresa va vicinissimo al gol con una conclusione che si stampa sulla traversa. Tra i migliori della retroguardia norvegese.

Heggem 6,5 – Partita di sostanza per il difensore del Bologna. Vince diversi duelli, protegge l’area e riesce anche a trovare la rete del possibile 2-1, successivamente annullata per il fallo commesso da Haaland su Anderson. Abbandona il campo stremato.

Dal 91’ Ostigard 5 – Entra nei supplementari ma non riesce a garantire la stessa sicurezza di Heggem. Sul secondo gol inglese perde il movimento di Bellingham, lasciandogli la possibilità di avventarsi indisturbato sulla respinta di Nyland.

Moller Wolfe 5,5 – Madueke non lo mette particolarmente in difficoltà, ma nella ripresa soffre maggiormente quando dalla sua parte arrivano Saka e Spence. In fase offensiva contribuisce poco.

Dal 90’ Pedersen 5,5 – Prova a dare maggiore freschezza sulla corsia, senza incidere. Si limita soprattutto a contenere le iniziative inglesi.

Patrick Berg 6,5 – Offre equilibrio, aggressività e qualità nella gestione del pallone. Lavora molto in fase di non possesso e prova anche la conclusione dalla distanza durante i supplementari. Prestazione generosa.

Sander Berge 6 – Garantisce fisicità in mezzo al campo e aiuta la Norvegia a reggere il confronto contro la mediana inglese. Meno preciso quando deve accelerare la manovra, ma il suo contributo resta sufficiente.

Sorloth 5 – La posizione larga sulla destra non valorizza le sue caratteristiche. Corre e lotta, ma fatica a creare pericoli. Grave la scelta compiuta in occasione del vantaggio norvegese, quando preferisce concludere anziché servire Haaland completamente libero.

Dal 68’ Bobb 5,5 – Ha qualità per cambiare la partita, ma il suo ingresso è caratterizzato da troppi errori. Rischia di concedere un rigore per il contatto con Spence, poi revocato dopo il controllo del VAR, e spreca una buona occasione nel finale.

Odegaard 7 – Il centro tecnico della Norvegia. Si muove tra le linee, viene incontro ai centrocampisti e offre a Schjelderup il pallone trasformato nell’1-0. Non trova la giocata decisiva nei supplementari, ma resta uno dei più lucidi fino alla fine.

Schjelderup 7,5 – La sorpresa preparata da Solbakken funziona. Ripaga la fiducia del commissario tecnico con una conclusione meravigliosa che sorprende Pickford e porta avanti la Norvegia. Attacca gli spazi, punta l’uomo e gioca senza timore uno dei quarti di finale più importanti della storia norvegese.

Dal 68’ Nusa 6,5 – Entra con coraggio e mette subito in difficoltà la difesa inglese attraverso accelerazioni e dribbling. Nei supplementari trova anche lo spazio per calciare dal limite, ma Guéhi salva l’Inghilterra con un intervento determinante.

Haaland 4,5 – Il grande assente della serata. Viene controllato dai centrali inglesi, riceve pochi palloni giocabili e non riesce quasi mai a rendersi pericoloso. Il fallo su Anderson provoca inoltre l’annullamento del gol di Heggem. Esce al termine del primo supplementare senza aver lasciato il segno.

Dal 106’ Strand Larsen 6 – Ha poco tempo a disposizione ma prova a muoversi e a mettere pressione alla retroguardia inglese. Porta maggiore mobilità rispetto a un Haaland ormai stanco.

CT Solbakken 6 – La scelta di schierare Schjelderup dal primo minuto si rivela eccellente. Convince meno la posizione assegnata a Sorloth e sorprende la sostituzione di Haaland quando la Norvegia deve recuperare. La sua nazionale esce comunque dal Mondiale dopo aver messo seriamente in difficoltà l’Inghilterra.

Pagelle Inghilterra

Pickford 5,5 – La conclusione di Schjelderup è difficile da leggere, ma il portiere inglese appare poco sicuro anche in altre situazioni. Qualche uscita esitante aumenta la tensione di una difesa che non sembra fidarsi completamente di lui.

Konsa 6,5 – Adattato sulla destra della difesa, alterna buone chiusure ad alcune difficoltà quando la Norvegia accelera sulla sua fascia. Cresce con il passare dei minuti e compie un intervento molto importante su Berge dopo la traversa di Ajer.

Dall’89’ Rogers 7 – Il suo ingresso cambia la partita. Porta energia, attacca la profondità e ha il merito di tentare la conclusione da fuori area che Nyland respinge sui piedi di Bellingham. Un’azione apparentemente semplice che diventa decisiva.

Stones 6,5 – Parte con qualche incertezza, rischiando di complicare la serata inglese con una gestione superficiale del pallone. Recupera concentrazione e disputa una seconda parte di gara autorevole.

Guéhi 7 – Ingaggia un duello durissimo con Haaland e ne esce vincitore. Forte nell’anticipo e nei contrasti, è decisivo al 104’ quando si oppone con il corpo alla conclusione di Nusa. Un salvataggio che vale quasi quanto un gol.

O’Reilly 6 – Primo tempo ordinato, impreziosito da alcune chiusure importanti. Dopo l’intervallo perde precisione e soffre maggiormente le accelerazioni degli esterni norvegesi.

Dall’86’ Spence 6,5 – Entra bene e crea subito superiorità numerica sulla sinistra. Punta l’avversario, conquista metri e provoca il contatto con Bobb inizialmente giudicato da rigore. La decisione viene corretta dal VAR, ma il suo impatto resta positivo.

Anderson 7,5 – Uno dei migliori insieme a Bellingham. Recupera palloni, porta pressione e accompagna costantemente l’azione. Il suo movimento favorisce la costruzione del pareggio e la sua presenza costringe Haaland al fallo che porta all’annullamento del gol di Heggem.

Rice 5,5 – Condizionato dai problemi fisici accusati nei giorni precedenti. Non riesce a garantire la consueta intensità e commette diversi errori nella distribuzione. Tuchel lo lascia negli spogliatoi durante l’intervallo.

Dal 46’ Saka 6,5 – La sua entrata offre immediatamente ampiezza e velocità alla manovra inglese. Punta l’uomo e costruisce una delle migliori occasioni della ripresa. Molto più pericoloso di Madueke.

Madueke 5 – Non sfrutta gli spazi concessi dalla Norvegia e si limita a qualche iniziativa isolata. Un solo cross realmente pericoloso e poca partecipazione alla manovra. Sostituito all’intervallo.

Dal 46’ Eze 6 – Si muove molto e prova ad associarsi con Kane e Bellingham. Non sempre preciso nell’ultima scelta, va comunque vicino al gol prima della fine dei tempi regolamentari.

Bellingham 9 – Il trascinatore assoluto dell’Inghilterra. Firma il pareggio con un inserimento perfetto e un sinistro incrociato di grande qualità, poi decide la partita nei supplementari avventandosi sulla respinta di Nyland. Personalità, tecnica, freddezza e capacità di presentarsi nel punto esatto al momento giusto. Un’altra prestazione da leader mondiale.

Dal 111’ Burn 6,5 – Tuchel lo inserisce per difendere il vantaggio e lui risponde con duelli aerei, fisicità e alcune chiusure preziose. Contribuisce a spegnere gli ultimi tentativi norvegesi.

Gordon 7 – Una presenza costante sulla corsia sinistra. Attacca Ryerson, crea superiorità e serve a Bellingham il pallone dell’1-1. Cala nella ripresa, ma il suo contributo alla qualificazione è evidente.

Dal 71’ Reece James 6,5 – Entra inizialmente a centrocampo e successivamente si sposta sulla fascia. Garantisce ordine, esperienza e fisicità in entrambe le fasi.

Kane 6 – Non trova il gol e riceve pochi palloni puliti dentro l’area. Riesce comunque a lavorare per la squadra, venendo incontro e proteggendo diversi possessi. Segna con un pregevole pallonetto, ma l’azione viene fermata per fuorigioco.

CT Tuchel 7,5 – L’Inghilterra non domina e rischia seriamente l’eliminazione, ma il tecnico riesce a correggere la squadra attraverso i cambi. Saka, Spence e soprattutto Rogers modificano l’inerzia della gara. Nel finale passa al 5-4-1 e protegge senza troppi rischi il risultato.

Migliore in campo

Jude Bellingham 9 – Due gol, una rimonta completata e un’altra qualificazione conquistata nei momenti di maggiore pressione. Quando l’Inghilterra sembra perdere certezze, è ancora il centrocampista del Real Madrid a prendersi responsabilità e squadra sulle spalle.

Peggiore in campo

Erling Haaland 4,5 – La Norvegia costruisce diverse occasioni, ma il suo attaccante più importante rimane ai margini della partita. Non tira praticamente mai in porta e il fallo che provoca l’annullamento del gol di Heggem rende ancora più negativa la sua serata.