LONDRA – Il prestigioso palcoscenico del Campo Centrale di Wimbledon incorona una nuova regina: è la ventunenne ceca Linda Noskova, che si aggiudica la finale femminile dell’edizione 2026 superando la connazionale e amica Karolina Muchova in tre set con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3.

Per la Noskova (n. 12 del ranking WTA) si tratta del debutto assoluto in una finale Slam, trasformato subito in un trionfo storico sotto gli occhi della Principessa Kate presente nel Royal Box. Molto più di un semplice trofeo: a fine partita, la giovane tennista ha commosso il pubblico con una dedica in lacrime rivolta alla madre scomparsa due anni fa.

La cronaca del match

La finale parte tutta in discesa per la Noskova, che mette subito in mostra una straordinaria solidità al servizio e colpi ad alto tasso tecnico. Il primo parziale scivola via rapido in 31 minuti, chiuso sul 6-2 al quinto set-point grazie a uno splendido pallonetto.

Nel secondo set l’inerzia sembra non cambiare: la ventunenne scappa fino al 5-2, procurandosi complessivamente ben quattro match-point (tre sul servizio di Muchova e uno sul proprio). Quando il titolo sembra ormai assegnato, emerge la classe e la grinta di Karolina Muchova (n. 9 WTA): la ventinovenne annulla i match-point, strappa la battuta all’avversaria (complici due doppi falli della Noskova) e infila una serie consecutiva di cinque game che ribalta incredibilmente il parziale sul 7-5, portando la sfida al terzo.

Nel set decisivo, Noskova dimostra una maturità superiore alla sua età anagrafica: resetta la tensione, annulla tre palle break in avvio e strappa il servizio a Muchova volando sul 3-0 e poi sul 4-1. Muchova tenta l’ultimo disperato aggancio accorciando fino al 5-3, ma nel nono gioco Linda Noskova non trema: tiene la battuta a 15 e chiude definitivamente la contesa sul 6-3 dopo una battaglia ricca di colpi di scena.

Le parole a caldo

In lacrime durante la premiazione, Linda Noskova ha guardato il cielo:

“È stato difficile ma anche bellissimo giocare contro una mia grande amica. Grazie a mio papà e al mio team. Mamma, questo è per te… grazie. Mi sono goduta queste due settimane, non le dimenticherò mai.”

Onore al merito anche da parte di Karolina Muchova, visibilmente emozionata ma sportiva:

“Ho sfidato un’amica. Sei giovane ed eri alla prima finale Slam, ma hai giocato in modo incredibile. Vittoria meritata. Sono un po’ delusa, guardo il mio box e ringrazio la mia famiglia e il team per il supporto su questa erba. Tornerò per riprovarci.”

Con questo successo, Linda Noskova intasca un assegno da 3,6 milioni di sterline (circa 4,22 milioni di euro) e conquista 2.000 punti fondamentali sia per le classifiche mondiali che in ottica qualificazione alle WTA Finals.