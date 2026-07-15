Sinner dopo il trionfo a Wimbledon il calendario cambia: quando tornerà in campo Jannik

Sinner sparisce dai riflettori dopo il trionfo a Wimbledon e si prende una meritata vacanza per ricaricare le batterie: il piano verso gli US Open e la verità su Montreal

Jannik Sinner ha vinto ancora Wimbledon, ha alzato il trofeo, ha spento Alexander Zverev in quattro set e poi ha fatto la cosa meno spettacolare, ma forse più importante: si è fermato. Dopo il secondo trionfo consecutivo sull’erba londinese, l’azzurro non rientrerà subito nel circuito. Niente rincorsa compulsiva ai tornei, niente calendario pieno, niente luglio da spremere. Il piano è un altro: staccare, recuperare, scegliere con attenzione il primo appuntamento sul cemento e arrivare agli US Open con il serbatoio pieno.

La vittoria di Londra ha chiuso una fase pesante della stagione. Sinner ha battuto Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, confermandosi campione di Wimbledon e conquistando il quinto titolo Slam della carriera. Reuters ha sottolineato anche il peso del risultato nel suo status mondiale: secondo Wimbledon consecutivo, quinto Major e conferma da numero uno del tennis maschile.

Cosa fa Sinner dopo Wimbledon

La prima notizia è chiara: Sinner non giocherà tornei a luglio. Dopo il successo londinese, l’azzurro si prenderà un periodo di vacanza e recupero che dovrebbe durare poco meno di un mese. Adnkronos scrive che Jannik “staccherà la spina” prima di tornare ad allenarsi per la trasferta nordamericana sul cemento.

È una scelta logica, non una pausa casuale. Il calendario di Sinner è stato costruito per arrivare al massimo nei grandi appuntamenti, non per inseguire ogni punto disponibile. Dopo Parigi, dove era arrivata una delusione pesante, la reazione a Wimbledon è stata durissima sul piano fisico e mentale. Il Guardian ha raccontato come Sinner abbia dato grande peso al lavoro svolto dopo il Roland Garros, con allenamenti lunghi e sacrifici mirati per ritrovare il livello migliore a Londra.

Ora, però, il rischio sarebbe opposto: giocare troppo subito dopo aver speso tantissimo. Per questo il mese di luglio diventa una zona protetta. Recupero, preparazione e valutazioni con il team. La stagione vera ricomincerà ad agosto.

Montreal è il grande dubbio

Il primo torneo sul tavolo è il Masters 1000 del Canada, quest’anno in programma a Montreal. Secondo il calendario ATP, il torneo canadese parte a inizio agosto e fa parte della serie dei Masters 1000 sul cemento nordamericano.

Sinner risulta nella lista degli iscritti, ma la sua presenza non è ancora da considerare blindata. Adnkronos parla infatti di incognita Montreal: il torneo è “obbligatorio” per i big, ma la decisione definitiva verrà presa più avanti, in base alle condizioni fisiche e alla strategia verso gli Stati Uniti.

Qui sta il vero punto. Montreal può essere utile per rientrare, prendere ritmo, testare subito il cemento e riattivare la macchina. Ma può anche diventare un rischio se Sinner e il suo staff riterranno più intelligente allungare il blocco di lavoro e presentarsi direttamente più avanti.

Non sarebbe una scelta clamorosa. Lo scorso anno Sinner aveva già deciso di saltare il Canada per concentrarsi meglio sulla parte successiva della trasferta americana. Il precedente pesa, soprattutto perché l’obiettivo non è Montreal. L’obiettivo è arrivare a New York nella condizione migliore.

Cincinnati è il test più probabile

Il torneo che oggi sembra più centrale nel piano di Sinner è Cincinnati. Il Masters 1000 americano è il vero ponte verso gli US Open, il banco di prova più credibile per capire a che punto sarà Jannik sul cemento. Il sito ufficiale del torneo colloca l’edizione 2026 dall’11 al 23 agosto, mentre il calendario ATP inserisce Cincinnati nella finestra immediatamente successiva a Montreal.

Per Sinner, Cincinnati ha anche un peso tecnico. È il torneo che permette di misurare servizio, risposta, tenuta negli scambi rapidi e adattamento alle condizioni americane. Non serve arrivarci per vincere a ogni costo, ma per mettere minuti veri nelle gambe prima dello Slam.

C’è anche una memoria recente da cancellare. Adnkronos ricorda la finale persa lo scorso anno contro Carlos Alcaraz, condizionata da un malore accusato da Sinner dopo pochi game.

Il vero obiettivo sono gli US Open

Il bersaglio grosso è uno solo: US Open. L’ultimo Slam della stagione sarà il torneo attorno al quale verrà costruita tutta la programmazione estiva di Sinner. Il calendario ATP colloca New York tra fine agosto e settembre, con finale nella prima metà di settembre.

Dopo Wimbledon, Sinner arriva alla stagione sul cemento con un vantaggio e un pericolo. Il vantaggio è evidente: è di nuovo il giocatore da battere. Ha vinto il titolo più pesante dell’estate, ha difeso il trono londinese, ha dimostrato di saper reagire a una delusione Slam. Il pericolo è altrettanto chiaro: dopo una vittoria così, ogni scelta di calendario diventa decisiva.

Giocare troppo può svuotarlo. Giocare troppo poco può togliergli ritmo. Montreal è il bivio, Cincinnati il collaudo, New York il traguardo.

Quando torna a giocare Sinner

A oggi, lo scenario più probabile è questo:

Luglio: nessun torneo, pausa e recupero

2-13 agosto: possibile rientro a Montreal, ma presenza ancora in dubbio

11/13-23 agosto: probabile passaggio da Cincinnati

Fine agosto-settembre: obiettivo US Open

La sensazione è che Sinner non abbia fretta. Dopo Wimbledon, non deve dimostrare di essere forte. Deve solo gestirsi da numero uno. E questo significa anche dire no, saltare un torneo se serve, togliere rumore dal calendario e presentarsi a New York con la stessa freddezza vista sull’erba.

Il vero scoop, in fondo, è proprio questo: Sinner non riparte subito perché ha già capito dove si vince la seconda metà della stagione. Non a luglio. Non nel primo titolo disponibile. Ma negli Stati Uniti, quando ogni dettaglio peserà più di un trofeo di passaggio.