Sinner – Djokovic LIVE Diretta Streaming Semifinale Wimbledon 2026

Sinner-Djokovic, Wimbledon cambia la tradizione: orario, diretta TV, precedenti e numeri della semifinale di venerdì 10 Luglio.

Jannik Sinner-Novak Djokovic è la semifinale che può decidere il destino di Wimbledon 2026. Il numero uno del mondo contro il sette volte campione dei Championships, il campione in carica contro il fuoriclasse che cerca ancora una volta di riscrivere la storia del tennis.

A poco più di 6 mesi di distanza dalla semifinale degli Australian Open del 30 gennaio scorso Jannik Sinner e Novak Djokovic tornano ad affrontarsi in un altra affascinante semifinale dello Slam.

La partita si giocherà venerdì 10 luglio sul Centre Court e sarà il secondo match di giornata, dopo la semifinale tra Arthur Fery e Alexander Zverev, in programma dalle 14.30 italiane.

L’orario indicativo per Sinner-Djokovic è quindi tra le 17.30 e le 18.00, ma dipenderà dalla durata della prima semifinale. Una scelta che ha fatto discutere, perché Wimbledon ha di fatto modificato la tradizione: di solito la prima semifinale maschile è riservata ai giocatori scesi in campo nei quarti del martedì, ma stavolta Sinner-Djokovic sarà collocata come secondo incontro del programma.

Il match sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.

Sinner-Djokovic: orario e dove vederla in TV e streaming

La semifinale di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è in programma venerdì 10 luglio sul Centre Court. Il match non aprirà il programma maschile, ma sarà il secondo incontro dopo Fery-Zverev. Il primo match inizierà alle 14.30 italiane, quindi Sinner e Djokovic dovrebbero entrare in campo nel tardo pomeriggio, orientativamente tra le 17.30 e le 18.00.

La diretta TV sarà su Sky Sport, con copertura sui canali dedicati al tennis e al grande evento di giornata. La partita sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go per gli abbonati e su NOW.

Al momento non è prevista la trasmissione in chiaro.

Perché Wimbledon ha cambiato il programma

La scelta di mettere Sinner-Djokovic come secondo match rappresenta una piccola sorpresa. Secondo la tradizione, il primo incontro del venerdì dovrebbe coinvolgere i giocatori che hanno disputato i quarti nella giornata di martedì. In questo caso, però, Wimbledon ha scelto di collocare il duello più atteso nel tardo pomeriggio, dopo Fery-Zverev.

La decisione può avere due effetti importanti. Da una parte garantisce alla semifinale più attesa una fascia oraria molto favorevole anche per il pubblico italiano. Dall’altra concede a Djokovic qualche ora in più per recuperare dopo la durissima battaglia vinta contro Felix Auger-Aliassime nei quarti.

Il serbo, infatti, è reduce da una maratona di oltre cinque ore, chiusa al quinto set contro il canadese. Sinner, invece, ha superato Jan-Lennard Struff in tre set, arrivando alla semifinale con un dispendio fisico decisamente inferiore.

Il percorso di Sinner a Wimbledon 2026

Jannik Sinner arriva alla semifinale da numero uno del mondo e campione in carica di Wimbledon. Nei quarti ha battuto Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5, 7-6(4), 6-3, conquistando la sua decima semifinale Slam in carriera.

La vittoria contro Struff non è stata banale. Il tedesco era arrivato ai quarti dopo un torneo sorprendente e con un servizio molto pericoloso: secondo Reuters, aveva già messo a segno 100 ace prima della sfida contro Sinner e ne ha aggiunti altri 12 nel match. L’azzurro, però, è rimasto lucido nei momenti chiave, soprattutto nel secondo set, quando ha annullato un set point prima di chiudere poi il tie-break.

Sinner ha confermato anche la propria capacità di gestione mentale. Dopo un avvio non semplice, ha alzato il rendimento al servizio, ha controllato gli scambi da fondo e ha impedito a Struff di trasformare la partita in una guerra di prime palle e punti rapidi. Il dato più importante in vista di Djokovic è proprio questo: Sinner arriva alla semifinale con ritmo, fiducia e meno ore nelle gambe rispetto al serbo.

Djokovic, la maratona con Auger-Aliassime e il record a Wimbledon

Novak Djokovic ha raggiunto la semifinale dopo una delle partite più dure della sua carriera recente. Contro Felix Auger-Aliassime ha vinto 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(10-4) al termine di una sfida durata 5 ore e 15 minuti, la più lunga nei quarti di finale nella storia di Wimbledon.

Il serbo ha superato momenti molto complicati: un problema alla gamba nel primo set, un vantaggio sprecato nel quarto e un quinto set arrivato fino al super tie-break. Ha chiuso il match poco prima del coprifuoco delle 23.00, confermando ancora una volta la sua capacità di sopravvivere alle partite più estreme.

Con questa vittoria, Djokovic ha centrato la 15ª semifinale a Wimbledon, estendendo il proprio record nel torneo. Inoltre, a 39 anni, è diventato solo il secondo uomo dell’era Open a raggiungere la semifinale di Wimbledon a quell’età o oltre, insieme a Ken Rosewall.

Il dato fisico, però, non può essere ignorato. Djokovic ha già perso cinque set nel torneo, mentre Sinner non ha più lasciato set dopo il complicato esordio al quinto contro Miomir Kecmanovic.

Sinner-Djokovic, tutti i precedenti e statistiche:

Il bilancio complessivo dei precedenti dice Sinner avanti 6-5 dopo 11 confronti ATP. Quella di Wimbledon sarà la dodicesima sfida ufficiale tra i due e la seconda del 2026, dopo la semifinale degli Australian Open vinta da Djokovic in cinque set.

I precedenti più importanti raccontano una rivalità ormai diventata generazionale:

Monte Carlo 2021, secondo turno: Djokovic batte Sinner 6-4, 6-2.

Wimbledon 2022, quarti: Djokovic rimonta Sinner da due set sotto e vince 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2.

Wimbledon 2023, semifinale: Djokovic vince 6-3, 6-4, 7-6(4).

ATP Finals 2023, girone: Sinner batte Djokovic 7-5, 6-7(5), 7-6(2).

ATP Finals 2023, finale: Djokovic si prende la rivincita 6-3, 6-3.

Coppa Davis 2023, semifinale: Sinner batte Djokovic 6-2, 2-6, 7-5 dopo aver annullato tre match point.

Australian Open 2024, semifinale: Sinner vince 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3.

Shanghai 2024, finale: Sinner vince 7-6(4), 6-3.

Roland Garros 2025, semifinale: Sinner vince 6-4, 7-5, 7-6(3).

Wimbledon 2025, semifinale: Sinner vince 6-3, 6-3, 6-4.

Australian Open 2026, semifinale: Djokovic vince 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Il dato chiave è il cambio di inerzia. Djokovic aveva dominato i primi incroci, soprattutto sull’erba, ma Sinner ha ribaltato la rivalità tra il 2023 e il 2025, vincendo cinque sfide consecutive prima del successo del serbo a Melbourne nel 2026.

I precedenti a Wimbledon

A Wimbledon il bilancio è più equilibrato e ricco di significato. I due si sono già affrontati tre volte sull’erba londinese:

2022, quarti di finale: Djokovic batte Sinner in cinque set dopo essere stato sotto 0-2.

2023, semifinale: Djokovic vince in tre set e ferma la prima semifinale Slam dell’azzurro.

2025, semifinale: Sinner batte Djokovic in tre set e poi conquista il titolo.

La semifinale del 2026 diventa quindi il quarto capitolo londinese. Per Sinner è l’occasione di confermare la svolta del 2025; per Djokovic è la possibilità di vendicare la sconfitta dello scorso anno e tornare in finale in un torneo che ha segnato la sua carriera.

Le statistiche da tenere d’occhio

La semifinale si presenta come uno scontro tra due condizioni molto diverse. Sinner arriva con maggiore freschezza fisica, dopo il successo in tre set contro Struff. Djokovic, invece, ha speso tantissimo contro Auger-Aliassime, ma ha ancora una volta dimostrato di saper vincere anche quando la partita sembra sfuggirgli.

Le statistiche principali:

Precedenti totali: Sinner avanti 6-5

Precedenti a Wimbledon: Djokovic avanti 2-1

Ultimo confronto: Australian Open 2026, Djokovic in cinque set

Ultimo confronto a Wimbledon: semifinale 2025, Sinner in tre set

Titoli Wimbledon Djokovic: 7

Semifinali Wimbledon Djokovic: 15

Vittorie Djokovic a Wimbledon: 107

Semifinali Slam Sinner: 10

Sinner contro Struff nei quarti: vittoria in tre set

Djokovic contro Auger-Aliassime nei quarti: vittoria in cinque set, 5 ore e 15 minuti

Questi numeri spiegano perché la partita sia difficilissima da pronosticare. La storia dice Djokovic, il presente dice Sinner. L’erba del Centre Court, però, spesso premia chi gestisce meglio pressione, servizio e punti brevi.

Le chiavi tattiche della semifinale Sinner – Djokovic:

La prima chiave sarà il servizio. Sinner dovrà confermare i progressi mostrati contro Struff, soprattutto nei momenti di pressione. Contro Djokovic, perdere campo dopo la seconda può diventare pericoloso, perché il serbo resta uno dei migliori risponditori della storia.

La seconda chiave sarà la diagonale di rovescio. Sinner può tenere altissima la velocità dello scambio e togliere tempo a Djokovic, come già accaduto nelle vittorie più recenti. Il serbo, però, cercherà variazioni, profondità e cambi di ritmo per spezzare la continuità dell’azzurro.

La terza chiave è fisica. Djokovic ha ancora una resistenza fuori dal comune, ma la maratona con Auger-Aliassime può lasciare conseguenze. Se Sinner riuscirà ad allungare gli scambi e muovere il serbo da una parte all’altra del campo, il peso delle ore accumulate potrebbe diventare un fattore.

La quarta chiave è mentale. Djokovic ha appena vinto una partita estrema al quinto set e ha ritrovato fiducia nei momenti decisivi. Sinner, invece, deve dimostrare di saper confermare il ruolo di favorito contro un avversario che conosce ogni piega del Centre Court.

Cosa c’è in palio: Finale, storia e montepremi Wimbledon

In palio non c’è soltanto la finale di Wimbledon. Per Sinner, battere ancora Djokovic significherebbe confermare il passaggio di consegne iniziato negli ultimi anni e avvicinarsi alla difesa del titolo conquistato nel 2025. Per Djokovic, invece, sarebbe un altro passo verso il 25° Slam e verso l’ottavo titolo a Wimbledon, traguardo che gli permetterebbe di agganciare il record maschile di Roger Federer nel torneo londinese.

Dal punto di vista economico, Wimbledon 2026 mette in palio un montepremi complessivo di 64,2 milioni di sterline. I semifinalisti del singolare incassano 900.000 sterline, il finalista 1,8 milioni, mentre il campione riceverà 3,6 milioni.

Pronostico Sinner-Djokovic

Sinner parte leggermente favorito per forma, freschezza e rendimento recente sull’erba. La vittoria in tre set contro Struff gli ha permesso di risparmiare energie, mentre Djokovic arriva da una battaglia durissima contro Auger-Aliassime.

Attenzione però a considerare il serbo sfavorito in modo netto. Djokovic ha dimostrato ancora una volta di saper alzare il livello nei momenti più delicati e il precedente degli Australian Open 2026, vinto in cinque set contro Sinner, resta molto fresco nella memoria.

Il pronostico più credibile è una partita lunga, con almeno quattro set. Sinner ha più continuità nello scambio e può sfruttare meglio la condizione fisica, ma Djokovic difficilmente uscirà dal match senza lottare fino all’ultimo punto.

Pronostico: Sinner vince in 4 set

Alternativa prudente: Over 3.5 set

Possibile risultato: Sinner-Djokovic 3-1

Perché questa semifinale può diventare la partita del torneo

Sinner-Djokovic non è una semifinale qualsiasi. È il confronto tra il presente dominante del tennis mondiale e il campione che continua a rifiutare l’idea del tramonto. È anche il remake della semifinale 2025, ma con un dettaglio in più: Djokovic ha già battuto Sinner in uno Slam quest’anno e sa di avere ancora le armi per colpirlo.

Il Centre Court sarà il teatro perfetto per una sfida che vale molto più di un posto in finale. Sinner vuole difendere il suo regno a Wimbledon. Djokovic vuole riprendersi il torneo che per anni è stato casa sua. La risposta arriverà venerdì, nel tardo pomeriggio italiano.