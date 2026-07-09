CLAMOROSO Mondiali 2026, tegola per il Marocco: la stella si ferma alla vigilia della Francia!

Tegola sul Marocco prima del Quarto di Finale contro la Francia ai Mondiali 2026: il forfait della sua stella che può cambiare le sorti dell’incontro!

Brutta notizia per il Marocco alla vigilia della sfida contro la Francia nei quarti di finale del Mondiale 2026. I Leoni dell’Atlante dovranno fare a meno di Ismael Saibari, uno dei giocatori più brillanti del torneo marocchino, costretto a saltare il match di Boston per un problema muscolare.

Una tegola pesante per il commissario tecnico Mohamed Ouahbi, che perde un elemento prezioso proprio nel momento più delicato del cammino mondiale. Contro i Bleus, il Marocco si gioca l’accesso alla semifinale e proverà a prendersi la rivincita dopo il ko del 2022 in Qatar, quando la Francia fermò la favola marocchina a un passo dalla finale.

Stavolta, però, l’avvicinamento alla partita si complica. Saibari non sarà disponibile e il Marocco dovrà ridisegnare parte del proprio piano offensivo contro una delle squadre più complete del torneo.

Saibari fuori contro la Francia: cosa è successo

L’infortunio di Ismael Saibari è arrivato durante la partita vinta dal Marocco contro il Canada per 3 a 0 negli ottavi di finale. Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo già al 22° minuto, facendo subito temere un problema serio.

Gli esami e le valutazioni successive hanno confermato la presenza di un guaio al bicipite femorale, sufficiente per escluderlo dal quarto di finale contro la Francia. Una perdita importante, perché Saibari era stato tra i protagonisti del percorso marocchino, riuscendo a lasciare il segno in tutte e tre le gare della fase a gironi.

Il suo forfait arriva nel momento peggiore. La Francia ha qualità, fisicità e tanti giocatori capaci di decidere la partita negli ultimi metri. Per il Marocco, perdere un elemento dinamico e incisivo come Saibari significa rinunciare a una soluzione importante tra le linee e negli inserimenti offensivi.

La speranza del recupero si è spenta definitivamente nelle ultime ore. La risonanza magnetica effettuata a Boston ha evidenziato uno stiramento al bicipite femorale. Il Commissario Tecnico del Marocco, Mohamed Ouahbi, ha gelato i tifosi nella conferenza stampa della vigilia:

“Tutti sono al 100% della forma tranne Saibari. Questa partita arriva decisamente troppo presto per lui. Non è escluso per il resto della competizione, spero, ma stasera non ci sarà”.

Una sfortuna indicibile se si pensa che Saibari aveva segnato in tutte e tre le partite del girone prima di siglare il rigore decisivo per eliminare l’Olanda ai sedicesimi. Una striscia pazzesca che lo aveva portato, proprio lo scorso 1° luglio, a firmare un trasferimento record al Bayern Monaco per ben 50 milioni di euro.

La speranza di Ouahbi: torneo non ancora finito

Nonostante l’assenza certa contro la Francia, il Mondiale di Saibari potrebbe non essere definitivamente concluso. Mohamed Ouahbi ha lasciato aperta una piccola speranza, spiegando che il giocatore non è pronto per questo match ma che l’obiettivo è recuperarlo nel caso in cui il Marocco riuscisse a superare i Bleus.

Una frase che tiene viva una possibilità, ma che allo stesso tempo conferma la gravità del problema in vista del quarto di finale. Il Marocco non può rischiare, soprattutto in una partita che si preannuncia durissima dal punto di vista fisico e tattico.

Se i Leoni dell’Atlante dovessero eliminare la Francia, la semifinale sarebbe in programma il 14 luglio. Quella potrebbe diventare la data cerchiata in rosso per provare a rivedere Saibari in campo, ma tutto dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio.

Rahimi pronto: il Marocco cambia volto

Il principale candidato a prendere il posto di Saibari è Soufiane Rahimi. Il giocatore dell’Al Ain era già subentrato contro il Canada dopo l’infortunio del compagno e aveva risposto nel modo migliore, segnando il terzo gol del Marocco nel finale.

Rahimi non ha ancora iniziato una partita da titolare in questo Mondiale, ma ha già accumulato minuti importanti entrando dalla panchina in tutte le gare disputate. Il suo impatto è stato positivo: oltre al gol contro il Canada, aveva già contribuito con una rete e un assist nella sfida della fase a gironi contro Haiti.

La sua eventuale presenza dal primo minuto cambierebbe parzialmente il modo di attaccare del Marocco. Saibari garantiva strappi, inserimenti e lavoro tra le linee; Rahimi può offrire maggiore imprevedibilità nell’ultimo terzo di campo, capacità di attaccare gli spazi e freddezza sotto porta.

Una tegola che pesa sul piano tattico

Contro la Francia, ogni dettaglio può fare la differenza. Il Marocco dovrà difendere con ordine, evitare di concedere campo a Kylian Mbappé e provare a colpire quando i Bleus lasceranno spazi. Senza Saibari, Ouahbi perde una pedina utile proprio per alzare il ritmo nelle transizioni e accompagnare le ripartenze.

Il rischio è che il Marocco sia costretto a una partita ancora più prudente, con meno uomini in grado di uscire rapidamente dalla pressione francese. Allo stesso tempo, l’ingresso di Rahimi può rendere la squadra meno prevedibile, soprattutto se il match dovesse restare bloccato e aperto fino alla ripresa.

La Francia resta favorita, ma il Marocco ha già dimostrato di saper reagire alle difficoltà. L’assenza di Saibari è una notizia pesante, non necessariamente decisiva, ma obbliga i Leoni dell’Atlante a trovare una nuova soluzione in una partita in cui non ci sarà margine d’errore.

Francia-Marocco, la vigilia si infiamma

La sfida di Boston era già carica di significati: la rivincita della semifinale del 2022, il sogno africano del Marocco, la caccia della Francia a un’altra semifinale mondiale. L’infortunio di Saibari aggiunge un nuovo elemento di tensione alla vigilia.

Per Ouahbi sarà una prova di gestione, non solo tattica ma anche mentale. Il Marocco dovrà assorbire il colpo e presentarsi contro la Francia con la stessa compattezza mostrata finora. Per Deschamps, invece, questa assenza potrebbe cambiare alcune letture della partita, soprattutto nella gestione del centrocampo e delle corsie laterali.

Il quarto di finale resta apertissimo sul piano emotivo, ma il Marocco ci arriva con una certezza in meno. E contro una squadra come la Francia, anche una sola assenza può pesare tantissimo.