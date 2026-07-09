Pronostico Francia-Marocco: precedenti, statistiche e la possibile sorpresa

Francia-Marocco vale la semifinale del Mondiale 2026: precedenti, statistiche, numeri, duelli chiave e perché i Leoni dell’Atlante sono diversi dal 2022.

Stasera si gioca il primo quarto di Finale del Mondiale 2026 in USA tra Francia e Marocco in quella che potrebbe rappresentare una rivincita della semifinale del 2022 vinta dai Blues. In questo articolo andiamo ad eseminare i precedenti, numeri e il dettaglio che spaventa Deschamps.

Francia-Marocco non è soltanto la rivincita della semifinale del Mondiale 2022. È uno dei quarti di finale più carichi del Mondiale 2026, una partita che mette di fronte la potenza tecnica dei Bleus e la nuova maturità dei Leoni dell’Atlante.

La sfida si gioca al Boston Stadium, con calcio d’inizio alle 22:00 italiane, e mette in palio un posto in semifinale contro la vincente di Spagna-Belgio. Per la Francia sarebbe un altro passo verso la terza semifinale mondiale consecutiva; per il Marocco, invece, la conferma definitiva di non essere più una sorpresa, ma una realtà stabile del calcio internazionale.

Quattro anni fa, in Qatar, la Francia fermò la favola marocchina con il 2-0 firmato da Theo Hernandez e Randal Kolo Muani. Stavolta, però, ridurre tutto a una semplice rivincita sarebbe sbagliato. Il Marocco è cambiato: nuovo commissario tecnico, nuovi protagonisti, maggiore ambizione offensiva e una rosa più profonda rispetto al 2022.

Mondiali 2026 – Stadiosport.it

Francia-Marocco, tutti i precedenti

Il bilancio storico sorride nettamente alla Francia. Le due nazionali si sono affrontate 6 volte: 4 vittorie francesi, 1 pareggio e 1 successo marocchino, arrivato però ai rigori dopo il 2-2 del 1998 nella King Hassan II Cup. Nei 90 minuti regolamentari, il Marocco non ha mai battuto la Francia.

I precedenti completi:

5 febbraio 1988 – Francia-Marocco 2-1

Tournoi de France. Primo confronto ufficiale tra le due nazionali e prima vittoria francese.

29 maggio 1998 – Marocco-Francia 2-2, 6-5 ai rigori

King Hassan II Cup. Il Marocco ottenne l’unico successo nella storia del confronto, ma dopo i calci di rigore.

20 gennaio 1999 – Francia-Marocco 1-0

Amichevole. Decise Youri Djorkaeff, in una fase storica dominata dalla Francia campione del mondo.

6 giugno 2000 – Marocco-Francia 1-5

King Hassan II Cup. Il risultato più largo della storia tra le due nazionali, con i Bleus nettamente superiori.

16 novembre 2007 – Francia-Marocco 2-2

Amichevole allo Stade de France. Partita spettacolare, chiusa in parità dopo un finale acceso.

14 dicembre 2022 – Francia-Marocco 2-0

Semifinale Mondiale in Qatar. Gol di Theo Hernandez e Randal Kolo Muani, con la Francia qualificata alla finale e il Marocco fermato dopo una cavalcata storica.

Il dato più importante è chiaro: la Francia ha sempre trovato il modo di uscire imbattuta nei tempi regolamentari contro il Marocco. Ma il contesto attuale rende questo quarto molto più aperto rispetto al passato.

Il precedente del 2022: perché stavolta non basta

Il 2-0 del 2022 resta il riferimento più immediato. Allora il Marocco arrivò in semifinale da grande rivelazione del torneo, dopo aver eliminato nazionali più quotate e aver scritto una pagina storica per il calcio africano. Fu la prima nazionale africana e araba a raggiungere una semifinale mondiale.

La Francia di Didier Deschamps, però, riuscì a colpire subito con Theo Hernandez e a gestire poi la pressione marocchina, chiudendo la partita nel finale con Kolo Muani. Quella sconfitta non cancellò l’impresa dei Leoni dell’Atlante, ma mise in evidenza la differenza di esperienza nei momenti decisivi.

Nel 2026, però, il Marocco non arriva più come outsider romantica. È una squadra più sicura, più tecnica, più offensiva e meno dipendente dalla sola fase difensiva. La base resta solida, ma il modo di stare in campo è cambiato.

Il nuovo Marocco di Ouahbi: più coraggio e più qualità

La grande differenza rispetto al 2022 è in panchina. Walid Regragui resterà per sempre l’uomo della semifinale in Qatar, ma il suo ciclo si è chiuso dopo la Coppa d’Africa 2025. Al suo posto è arrivato Mohamed Ouahbi, tecnico che aveva già costruito una reputazione importante guidando il Marocco Under 20 al titolo mondiale nel 2025.

Ouahbi ha ereditato l’organizzazione difensiva del vecchio Marocco, ma ha aggiunto una mentalità più propositiva. I Leoni dell’Atlante pressano più alti, portano più uomini nella metà campo avversaria e cercano con maggiore continuità il controllo della partita. Non vivono più soltanto di attesa, compattezza e ripartenze.

Il dato offensivo racconta bene questa evoluzione: il Marocco ha segnato 10 gol nelle prime cinque partite del torneo e ne ha subiti solo 4, confermando di aver alzato il livello in attacco senza perdere equilibrio dietro.

Brahim Diaz, Hakimi e Bounou: il Marocco non è più solo difesa

Nel 2022 il Marocco era stato ammirato soprattutto per disciplina, compattezza e spirito di sacrificio. Nel 2026 la squadra ha aggiunto più talento tra le linee. Brahim Diaz è diventato un riferimento creativo decisivo, capace di muoversi alle spalle degli attaccanti e collegare centrocampo e fase offensiva.

Secondo Sports Mole, Brahim è diventato il primo giocatore africano a servire quattro assist in una singola edizione del Mondiale, confermando quanto sia centrale nel nuovo sistema marocchino.

Accanto a lui restano leader fondamentali come Achraf Hakimi, Yassine Bounou e Sofyan Amrabat. Hakimi continua a essere uno dei terzini destri più completi al mondo, Bounou è una garanzia nelle partite a eliminazione diretta e Amrabat dà equilibrio a una squadra che ora attacca di più ma non può permettersi di perdere ordine.

È questo il vero cambiamento: il Marocco non deve più solo resistere. Può costruire, può pressare, può portare qualità negli ultimi 30 metri.

La tegola Saibari pesa alla vigilia

La notizia negativa per Ouahbi è l’assenza di Ismael Saibari. Il centrocampista offensivo salterà il quarto di finale contro la Francia per un problema al bicipite femorale accusato contro il Canada. Il commissario tecnico marocchino ha confermato che la partita arriva troppo presto per lui, pur lasciando aperta una speranza in caso di passaggio del turno.

È un’assenza pesante. Saibari aveva segnato in tutte e tre le partite della fase a gironi e aveva trasformato il rigore decisivo contro l’Olanda nei trentaduesimi. Contro il Canada è uscito presto, poi Soufiane Rahimi è entrato al suo posto e ha segnato il terzo gol marocchino.

Rahimi può essere la soluzione naturale, ma cambia le caratteristiche della squadra. Saibari garantiva inserimenti, lavoro tra le linee e qualità nel raccordo; Rahimi è più attaccante, più verticale e più orientato alla profondità. Contro una difesa francese fisica, questa modifica può incidere molto sul piano tattico.

La Francia arriva con numeri da favorita

La Francia resta la favorita. La squadra di Deschamps ha vinto tutte le prime cinque partite del torneo, ha chiuso al primo posto il Gruppo I, poi ha superato Svezia e Paraguay nelle prime gare a eliminazione diretta. Nel percorso ha segnato 13 gol, confermando un potenziale offensivo enorme.

La forza dei Bleus è nel reparto avanzato. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise e Bradley Barcola formano un fronte offensivo ricco di velocità, tecnica e uno contro uno. A loro si è aggiunto anche Désiré Doué, decisivo nell’azione che ha portato al rigore contro il Paraguay.

La Francia ha inoltre vinto 11 delle ultime 12 partite ufficiali, comprese le ultime sette consecutive. Per Deschamps, quella contro il Marocco sarà anche la 25ª partita da commissario tecnico ai Mondiali, un dato che gli permette di eguagliare il record di Helmut Schön.

Mbappé resta il pericolo numero uno

Il nome più atteso è inevitabilmente Mbappé. Reuters segnala che il capitano francese è arrivato a quota 7 gol nel torneo, secondo solo a Lionel Messi, fermo a 8.

Per il Marocco, limitarlo sarà la prima missione. Non basterà un solo duello individuale: serviranno coperture preventive, raddoppi, attenzione alle transizioni e grande precisione nella gestione della linea difensiva. Mbappé è devastante quando può attaccare campo aperto, ma è pericoloso anche quando la Francia riesce ad attirare pressione da un lato e liberarlo sul lato debole.

La presenza di Hakimi rende il duello ancora più affascinante. I due si conoscono benissimo per il passato condiviso al Paris Saint-Germain, e la loro amicizia è uno dei temi simbolici della sfida. Reuters ha sottolineato anche il peso dei legami culturali e calcistici tra Francia e Marocco, con diversi giocatori marocchini nati o formati in Francia.

Il fattore Boston e il peso emotivo della partita

Questa sfida si gioca lontano dall’Europa e dal Nord Africa, ma il significato resta enorme. Francia e Marocco hanno legami storici, culturali e migratori profondi, e il calcio riflette questa relazione complessa. Reuters ricorda che il Marocco fu protettorato francese dal 1912 al 1956 e che diversi giocatori marocchini hanno legami diretti con il calcio francese.

A Boston, l’attesa è stata vissuta in modo molto partecipato. Sempre secondo Reuters, più di 1.000 tifosi marocchini si sono radunati a Boston Common alla vigilia della partita, in un clima pacifico e di grande entusiasmo.

La pressione sarà doppia: per la Francia, confermare il proprio status di grande favorita; per il Marocco, dimostrare che il percorso del 2022 non è stato un episodio isolato.

Le statistiche chiave di Francia-Marocco

I numeri principali raccontano una partita più equilibrata di quanto dica la storia dei precedenti:

Precedenti totali: 6

Vittorie Francia: 4

Pareggi: 1

Vittorie Marocco: 1, ai rigori

Vittorie del Marocco nei 90 minuti: 0

Ultimo precedente: Francia-Marocco 2-0, semifinale Mondiale 2022

Gol Francia nel Mondiale 2026 prima del quarto: 13

Gol Marocco nel Mondiale 2026 prima del quarto: 10

Gol subiti dal Marocco nel torneo: 4

Vittorie consecutive Francia nel torneo: 5

Partite ufficiali vinte dalla Francia nelle ultime 12: 11

Gol di Mbappé nel torneo: 7

Assist di Brahim Diaz nel torneo: 4

La Francia ha dalla sua la storia, l’esperienza e più soluzioni individuali. Il Marocco ha però più coraggio, più qualità offensiva e una consapevolezza diversa rispetto al 2022.

Dove può decidersi la partita

La prima chiave sarà il ritmo. Se la Francia riuscirà ad alzare subito l’intensità e a trovare campo per Mbappé e Barcola, il Marocco rischierà di difendere troppo basso. Se invece Ouahbi riuscirà a sporcare la costruzione francese e a tenere la squadra compatta ma aggressiva, il match potrebbe diventare molto più complicato per i Bleus.

La seconda chiave riguarda Brahim Diaz. Se il Marocco riuscirà a trovarlo tra le linee, la Francia dovrà scegliere se uscire forte con i centrocampisti o restare più prudente. In entrambi i casi, si apriranno spazi da una parte o dall’altra.

La terza chiave è la panchina. La Francia ha più alternative offensive e può cambiare volto alla partita negli ultimi 30 minuti. Il Marocco, senza Saibari, perde una soluzione importante ma può usare Rahimi per attaccare la profondità e rendere meno prevedibile il finale.

Pronostico Francia-Marocco

La Francia parte favorita, ma questa non è una partita da risultato largo. Il Marocco ha organizzazione, qualità e personalità per restare dentro la gara fino alla fine. I precedenti dicono Francia, la crescita recente dice che il Marocco può davvero mettere in difficoltà Deschamps.

Il pronostico più prudente è Francia qualificata, con una gara da Under 2.5. Il risultato esatto più credibile è Francia-Marocco 1-0, anche dopo i tempi supplementari, in una partita tesa e decisa da un episodio.

Per il Marocco, però, questa è l’occasione per cambiare la storia: mai una vittoria nei 90 minuti contro la Francia, mai due semifinali mondiali consecutive per una nazionale africana. La posta in palio è enorme, e stavolta i Leoni dell’Atlante non arrivano per sorprendere: arrivano per competere.

La Francia arriva al quarto di finale con il percorso più convincente tra le squadre rimaste nella parte alta del tabellone: cinque vittorie su cinque, 14 gol segnati e appena 2 reti subite. Numeri da favorita, rafforzati dalla presenza di Kylian Mbappé, già a quota 7 gol nel torneo e ancora una volta uomo decisivo nelle gare a eliminazione diretta.

Il Marocco, però, è probabilmente l’avversario più insidioso trovato finora dalla Francia. La squadra di Mohamed Ouahbi è imbattuta in questo Mondiale, ha già fermato il Brasile nella fase a gironi, ha eliminato l’Olanda ai rigori e ha poi travolto il Canada con un netto 3-0. Il dato dei 10 gol segnati e 4 subiti racconta una nazionale molto diversa da quella del 2022: non solo difesa e ripartenze, ma anche qualità offensiva, gestione del possesso e maggiore coraggio negli ultimi metri.

La chiave della partita sarà il ritmo. Se la Francia riuscirà ad alzare subito l’intensità e a trovare campo per Mbappé, Dembélé, Olise e Barcola, il Marocco potrebbe essere costretto ad abbassarsi troppo. Se invece i Leoni dell’Atlante riusciranno a rallentare il possesso francese, sporcare la costruzione e ripartire con Brahim Diaz, Hakimi e Rahimi, la sfida rischia di diventare molto più equilibrata del previsto.

L’assenza di Ismael Saibari pesa parecchio sul piano offensivo marocchino. Il suo forfait toglie a Ouahbi inserimenti, gol e una soluzione preziosa tra le linee. Per questo motivo il Marocco potrebbe essere meno incisivo negli ultimi metri, pur restando molto difficile da battere.

Il pronostico più logico è quindi Francia qualificata, ma in una partita chiusa, fisica e probabilmente decisa da pochi episodi. La giocata più prudente resta Under 2.5, mentre il No Gol è uno scenario credibile se la Francia dovesse riuscire a controllare le transizioni marocchine.

Pronostico finale: Francia-Marocco 1-0

Esito consigliato: Francia qualificata

Opzione prudente: Under 2.5

Risultato esatto: 1-0 Francia, possibile anche dopo i tempi supplementari