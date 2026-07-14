Serie A 2026-27: il Var cambia le regole su angoli e ammonizioni

Serie A 2026-27, rivoluzione arbitri: il VAR potrà intervenire su corner e ammonizioni, stop ai rossi automatici.

La Serie A 2026-2027 si prepara a cambiare faccia anche dal punto di vista arbitrale. Non si tratta di una semplice rifinitura del regolamento, ma di un pacchetto di novità destinato a incidere su partite, proteste, tempi morti e soprattutto sull’utilizzo del VAR. La parola d’ordine è una: correzioni rapide, senza trasformare ogni gara in un processo televisivo.

Dopo il laboratorio dei Mondiali 2026, il campionato italiano recepirà una parte delle nuove direttive internazionali, ma con una linea più morbida rispetto alla FIFA.

La Serie A seguirà l’impostazione europea promossa dalla UEFA: meno automatismi disciplinari, maggiore centralità dell’arbitro in campo e interventi del VAR limitati ai casi realmente evidenti.

Mentre i club si radunano nei rispettivi ritiri, i vertici arbitrali stanno recependo le nuove direttive dell’Ifab.

L’Italia ha scelto di seguire la linea morbida della Uefa, rifiutando i severissimi rossi diretti visti al Mondiale per chi si copre la bocca o abbandona il campo per protesta, preferendo sanzionare questi comportamenti con il semplice cartellino giallo.

La svolta più attesa riguarderà l’estensione del Var ai calci d’angolo assegnati in modo errato, che verranno corretti tramite un silent-check rapidissimo prima della battuta, evitando le feroci polemiche del passato.

Inoltre, per velocizzare le partite e cancellare le perdite di tempo, la “Circolare 1” impone il limite tassativo

di 10 secondi per le sostituzioni e di 5 secondi per le rimesse laterali o del portiere, pena un corner contro.

Un’altra grande novità a tutela della regolarità delle gare sarà l’intervento obbligatorio della tecnologia per correggere i secondi cartellini gialli ritenuti palesemente spropositati dai direttori di gara.

Queste innovazioni strutturali avranno un impatto immediato sulla fluidità del gioco e sulle valutazioni

generali delle pretendenti ai vertici della classifica calcistica.

I nuovi standard arbitrali punteranno a ridurre gli errori tecnici, permettendo così ai reali valori espressi sul campo dalle singole rose di emergere.

Mentre la Serie B e la Serie C rimangono momentaneamente in stand-by per via del minor numero di

telecamere necessarie a garantire la certezza geometrica dei tocchi, la massima categoria si prepara a un

arbitraggio molto più vicino agli standard europei.

L’obiettivo comune è limitare al minimo la discrezionalità e l’impatto della tecnologia sulla gestione complessiva dei novanta minuti, focalizzando l’attenzione solo su correzioni chirurgiche e decisive.

I direttori di gara avvieranno presto una serie di incontri di sensibilizzazione con i club per illustrare i dettagli operativi delle sanzioni ed evitare inutili fraintendimenti sul terreno di gioco.

Tutti i nuovi meccanismi regolamentari verranno testati ufficialmente in occasione dell’avvio del torneo di

Serie A, che cadrà nel weekend lungo del 22, 23 e 24 agosto.

Il calendario della prima giornata metterà subito in mostra il nuovo corso arbitrale con alcune sfide già particolarmente stuzzicanti, tra le quali spiccano i caldi confronti diretti tra Bologna e Lazio e quello tra Roma e Fiorentina.

Le attuali quote scudetto vedono l’Inter nettamente favorita a 1.90, seguita a distanza dal Napoli a 6.00 e dalla Juventus a 7.00. Più staccata si attesta la coppia formata da Roma e Milan a 8.00, mentre il Como a 25.00 precede l’Atalanta a 50.00 e la Fiorentina a 75.00 in una griglia di partenza estremamente competitiva.

La curiosità degli appassionati è alle stelle non solo per vedere all’opera i nuovi acquisti del calciomercato estivo, ma anche per valutare la reale efficacia di una moviola in campo finalmente estesa alle decisioni più delicate.

VAR sui calci d’angolo: cosa cambia davvero

Il VAR potrà controllare l’assegnazione di un calcio d’angolo, ma solo in condizioni molto precise. Non ci sarà una revisione lunga, non ci sarà un controllo infinito e non si potrà tornare indietro se il gioco sarà già ripreso. La correzione dovrà arrivare subito, attraverso un silent check rapidissimo.

In pratica, se l’arbitro assegna un corner ma dalla sala video emerge con chiarezza che l’ultimo tocco è stato dell’attaccante, la decisione potrà essere corretta prima della battuta. L’obiettivo è evitare che da un errore evidente nasca un’azione decisiva.

Il punto fondamentale è il tempo. Se la squadra batte velocemente il corner, la decisione non potrà più essere cambiata. Questo limite serve a proteggere il ritmo della partita e a impedire che ogni calcio d’angolo diventi una pausa tecnica.

Per la Serie A è un passaggio importante. Finora i calci d’angolo erano rimasti fuori dal protocollo ordinario del VAR, salvo quando facevano parte dell’azione direttamente collegata a un gol, un rigore o un cartellino rosso. Ora diventano un caso autonomo, ma solo quando l’errore è chiaro e la correzione può essere immediata.

Secondo giallo: il VAR entra sui casi clamorosi

L’altra grande novità riguarda le espulsioni per doppia ammonizione. Il VAR potrà intervenire quando il secondo cartellino giallo sarà giudicato chiaramente errato e porterà quindi a un rosso ingiusto.

È una modifica molto attesa, perché negli ultimi anni uno dei limiti più discussi del protocollo era proprio questo: il VAR poteva intervenire sui rossi diretti, ma non sui secondi gialli. Così, un’espulsione pesantissima poteva restare fuori dalla revisione semplicemente perché nata da una seconda ammonizione e non da un rosso diretto.

Con la nuova regola si prova a chiudere questa falla. Se un giocatore viene espulso per un secondo giallo sproporzionato o chiaramente sbagliato, la sala VAR potrà richiamare l’arbitro. Non significa che ogni ammonizione sarà rivista. Significa che l’intervento sarà possibile solo quando il secondo giallo genera un’espulsione e l’errore è evidente.

Attenzione però: il VAR non diventerà un arbitro disciplinare permanente. Non potrà suggerire all’arbitro di estrarre un secondo giallo non dato. Potrà soltanto correggere un secondo giallo mostrato in modo chiaramente errato.

Niente rosso automatico per chi si copre la bocca

Uno dei temi più discussi dei Mondiali 2026 è stata la cosiddetta “mano davanti alla bocca”. In ambito FIFA è stata introdotta una linea molto dura per limitare insulti, provocazioni e comportamenti antisportivi difficili da decifrare dalle telecamere quando i giocatori si coprono le labbra.

In Serie A, però, non ci sarà il rosso automatico. Il campionato italiano seguirà una linea più vicina alla UEFA: sarà l’arbitro a valutare il contesto, il tono del confronto e l’eventuale condotta antisportiva. Coprirsi la bocca durante un dialogo non basterà da solo per essere espulsi.

Questo non significa libertà totale. Se il gesto avviene dentro una protesta aggressiva, un confronto acceso o un comportamento offensivo, il direttore di gara potrà comunque intervenire. Ma la sanzione più probabile sarà il cartellino giallo, non l’espulsione diretta automatica.

È una scelta pensata per evitare eccessi. La Serie A vuole punire proteste e comportamenti sopra le righe, ma senza trasformare un gesto ormai diffusissimo in una trappola disciplinare.

Proteste e abbandono del campo: linea morbida, ma non permissiva

Stessa filosofia anche per chi dovesse uscire dal campo per protesta. La FIFA ha spinto verso una disciplina più severa, ma in Italia non scatterà automaticamente il rosso diretto per il calciatore che abbandona momentaneamente il terreno di gioco in segno di dissenso.

La linea sarà questa: il giocatore resterà fuori dal campo e potrà essere ammonito, ma l’espulsione arriverà solo se deciderà di non rientrare o se il comportamento sarà giudicato particolarmente grave. Anche qui la Serie A sceglie il principio della valutazione arbitrale, non quello dell’automatismo.

Il messaggio, però, è chiaro: il rispetto verso arbitri, avversari e gioco resta un punto non negoziabile. Le proteste plateali saranno punite, ma con una scala disciplinare più proporzionata.

Sostituzioni entro 10 secondi: stop alle perdite di tempo

Un’altra modifica importante riguarda le sostituzioni. Il giocatore richiamato dovrà uscire dal campo entro 10 secondi dal momento in cui appare il numero sulla lavagnetta del quarto uomo o dal segnale dell’arbitro.

Se il tempo viene superato, il calciatore dovrà comunque lasciare il campo, ma il sostituto non potrà entrare subito. La squadra resterà temporaneamente in inferiorità numerica fino alla prima interruzione dopo un minuto di gioco effettivo.

È una misura pensata per colpire una delle forme più classiche di perdita di tempo: l’uscita lenta, le strette di mano infinite, il tragitto camminato verso la panchina e il cambio usato come pausa tattica. Da ora il messaggio sarà semplice: si esce in fretta, oppure la squadra paga.

Rimesse, rinvii e portieri: arriva il countdown

Le nuove regole puntano anche ad accelerare le riprese del gioco. Per rinvii dal fondo e rimesse laterali potrà essere attivato un countdown visivo di cinque secondi quando l’arbitro riterrà che la ripresa sia stata ritardata in modo ingiustificato.

Se il pallone non verrà rimesso in gioco entro il termine, la sanzione cambierà in base alla situazione. Sulla rimessa laterale, il possesso passerà agli avversari. Sul rinvio dal fondo, verrà assegnato un calcio d’angolo alla squadra avversaria.

Cambia anche la gestione del pallone tra le mani del portiere. Se il portiere controlla il pallone con mani o braccia per più di otto secondi, l’arbitro potrà punire l’infrazione con un calcio d’angolo per gli avversari. Una sanzione molto più concreta rispetto alla vecchia punizione indiretta, raramente applicata.

Infortunati fuori un minuto: la regola resta

Confermata anche la norma sul giocatore soccorso in campo. Se un calciatore riceve assistenza medica sul terreno di gioco o se il suo infortunio costringe l’arbitro a fermare la partita, dovrà uscire e restare fuori per un minuto dopo la ripresa del gioco.

C’è però un’eccezione importante: se il fallo che ha causato l’intervento medico viene punito con cartellino giallo o rosso, il giocatore potrà restare in campo. La logica è evitare che una squadra subisca un doppio danno: fallo ricevuto e inferiorità numerica temporanea.

Questa regola serve soprattutto a scoraggiare interruzioni tattiche e finte perdite di tempo, mantenendo però una tutela per chi subisce un intervento falloso.

Cosa cambia per allenatori e calciatori

Le squadre dovranno adattarsi rapidamente. I preparatori e gli staff tecnici dovranno lavorare anche sulle abitudini: cambi più veloci, rimesse più rapide, portieri meno inclini a rallentare, difensori e attaccanti più attenti sui corner.

Il VAR sui calci d’angolo può cambiare anche la gestione delle palle inattive. Un corner battuto in fretta potrebbe impedire la correzione video, ma allo stesso tempo aumentare il rischio di confusione. Gli arbitri dovranno essere rapidissimi nel comunicare eventuali stop, e le squadre dovranno capire quando accelerare e quando aspettare.

Anche il secondo giallo rivisto dal VAR avrà un impatto emotivo. Le panchine protesteranno di più chiedendo controlli? Probabile. Ma il protocollo sarà restrittivo: solo casi chiari, solo espulsioni già prodotte, solo errori evidenti.

Serie A più europea: meno show VAR, più correzioni chirurgiche

La direzione scelta dal calcio italiano è precisa. La Serie A vuole usare il VAR per correggere errori gravi, ma senza allargare troppo il raggio d’azione della tecnologia. I corner sbagliati e i secondi gialli clamorosi entrano nel perimetro, mentre restano fuori automatismi disciplinari troppo rigidi come il rosso diretto per chi si copre la bocca.

Sarà una stagione di adattamento. Ci saranno discussioni, proteste, casi limite e nuove polemiche. Ma il senso della riforma è chiaro: meno perdite di tempo, più precisione sulle decisioni decisive e una gestione disciplinare meno meccanica.

La Serie A cambia regolamento, ma prova a non perdere il controllo umano della partita. Il VAR entra sui dettagli che possono decidere un risultato, l’arbitro resta il centro della gestione del gioco.