Calendario Serie A 2026 2027: tutte le giornate, big match, derby e date della nuova stagione.
Il calendario della Serie A 2026 2027 è stato ufficialmente definito. La nuova stagione del massimo campionato italiano prenderà il via nel weekend del 22 e 23 agosto 2026 e si concluderà nel fine settimana del 29 e 30 maggio 2027, con una prima giornata subito ricca di incroci interessanti: Inter Monza, Frosinone Juventus, Torino Milan, Genoa Napoli e Roma Fiorentina. La presentazione è avvenuta al Teatro Regio di Parma, durante il Festival della Serie A, evento scelto dalla Lega per svelare le 38 giornate del nuovo campionato.
La Serie A 2026 2027 partirà quindi con i campioni d’Italia dell’Inter in casa contro il Monza, neopromosso, mentre la Juventus debutterà in trasferta contro il Frosinone. Esordio esterno anche per il Milan, atteso dalla sfida contro il Torino, e per il Napoli, che inizierà il proprio cammino sul campo del Genoa. La Roma aprirà invece all’Olimpico contro la Fiorentina, in una delle partite più interessanti del primo turno.
Le date della Serie A 2026 2027 e le novità del calendario
La nuova stagione sarà condizionata da un calendario internazionale diverso rispetto al passato. Il campionato inizierà nel weekend del 22 e 23 agosto 2026, mentre l’ultima giornata si giocherà nel weekend del 29 e 30 maggio 2027. In mezzo ci saranno due turni infrasettimanali, fissati per il 28 ottobre 2026 e per il 6 gennaio 2027, oltre alla sosta natalizia prevista nel weekend del 26 e 27 dicembre.
Una delle novità principali riguarda la prima pausa per le nazionali, che fermerà la Serie A per due giornate consecutive, il 27 settembre e il 4 ottobre 2026. Le altre soste seguiranno invece il formato tradizionale, con uno stop a metà novembre e un altro a fine marzo. Questa distribuzione rende il calendario più compresso in alcuni momenti della stagione, soprattutto tra agosto e ottobre, quando le squadre saranno chiamate a partire subito forte prima della lunga interruzione autunnale.
Il calendario resta asimmetrico, quindi il girone di ritorno non seguirà lo stesso ordine dell’andata. Questa formula consente di distribuire meglio big match, derby e gare delicate, evitando che le stesse sequenze si ripetano in modo speculare nella seconda parte del campionato.
Big match e derby: Milan Inter a novembre, ritorno a San Valentino
Tra gli appuntamenti più attesi spicca il derby di Milano. La prima sfida tra Milan e Inter si giocherà alla 10ª giornata, nel weekend dell’1 novembre 2026, con i rossoneri padroni di casa. Il ritorno, Inter Milan, arriverà invece alla 24ª giornata, in programma nel weekend del 14 febbraio 2027, giorno di San Valentino. Sarà uno degli incroci più suggestivi della stagione, non solo per il peso della partita ma anche per la collocazione nel calendario.
Il derby della Capitale tra Lazio e Roma è stato inserito alla 15ª giornata, con Lazio Roma nel weekend del 13 dicembre 2026, e alla 32ª giornata, con Roma Lazio nel weekend del 18 aprile 2027. Il derby della Mole tra Juventus e Torino si giocherà invece alla 18ª giornata, nel turno infrasettimanale dell’Epifania, e alla 30ª giornata, con Torino Juventus nel weekend del 4 aprile 2027.
Grande attesa anche per i primi scontri diretti. Già alla 3ª giornata, il calendario propone due partite pesantissime: Inter Napoli e Juventus Milan.
Alla 5ª giornata spiccano Juventus Atalanta e Roma Inter, mentre la 7ª giornata proporrà Juventus Lazio e Milan Atalanta. L’8ª giornata sarà segnata da Napoli Roma, prima del turno infrasettimanale del 28 ottobre. Alla 10ª giornata, invece, arriverà uno dei momenti più attesi dell’intero girone d’andata: Juventus Napoli e Milan Inter nello stesso turno.
Nel mese di dicembre il calendario diventerà ancora più intenso. Alla 15ª giornata sono in programma Lazio Roma e Napoli Milan, mentre alla 16ª giornata ci sarà Roma Juventus. Il girone d’andata si chiuderà poi con Inter Juventus alla 19ª giornata, partita che potrebbe già pesare moltissimo sulla classifica.
Nel ritorno, occhio soprattutto alla 22ª giornata, con Milan Juventus e Napoli Inter, alla 24ª giornata, con Inter Milan e Napoli Juventus, e alla 36ª giornata, con Juventus Inter e Milan Roma nello stesso weekend. Quest’ultimo turno, in programma il 16 maggio 2027, non sarà la penultima giornata ma rappresenterà comunque uno dei passaggi più caldi del finale di stagione.
Le date della Coppa Italia 2026 2027
Oltre al calendario della Serie A, sono state indicate anche le date principali della Coppa Italia 2026 2027. I quarti di finale si giocheranno mercoledì 3 febbraio 2027 e mercoledì 10 febbraio 2027. Le semifinali sono previste per mercoledì 3 marzo 2027 e mercoledì 21 aprile 2027. La finale è in programma mercoledì 19 maggio 2027, pochi giorni prima delle ultime due giornate di campionato.
Calendario Serie A 2026-2027:
Giornata 1 – 23/08/2026
Atalanta-Sassuolo
Bologna-Lazio
Frosinone-Juventus
Genoa-Napoli
Inter-Monza
Parma-Cagliari
Roma-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Como
Venezia-Lecce
Giornata 2 – 30/08/2026
Atalanta-Bologna
Cagliari-Inter
Fiorentina-Frosinone
Juventus-Parma
Lazio-Genoa
Lecce-Roma
Milan-Venezia
Monza-Udinese
Napoli-Como
Sassuolo-Torino
Giornata 3 – 06/09/2026
Bologna-Sassuolo
Cagliari-Lecce
Fiorentina-Torino
Frosinone-Venezia
Genoa-Como
Inter-Napoli
Juventus-Milan
Parma-Monza
Roma-Atalanta
Udinese-Lazio
Giornata 4 – 13/09/2026
Atalanta-Parma
Como-Roma
Genoa-Frosinone
Inter-Udinese
Lazio-Milan
Lecce-Monza
Napoli-Bologna
Sassuolo-Juventus
Torino-Roma
Venezia-Fiorentina
Giornata 5 – 20/09/2026
Bologna-Torino
Fiorentina-Napoli
Frosinone-Como
Juventus-Atalanta
Milan-Lecce
Monza-Sassuolo
Parma-Genoa
Roma-Inter
Udinese-Cagliari
Venezia-Lazio
Giornata 6 – 11/10/2026
Atalanta-Venezia
Cagliari-Juventus
Como-Roma
Genoa-Fiorentina
Inter-Parma
Lazio-Monza
Lecce-Bologna
Napoli-Frosinone
Sassuolo-Milan
Torino-Udinese
Giornata 7 – 18/10/2026
Bologna-Inter
Fiorentina-Como
Frosinone-Sassuolo
Juventus-Lazio
Milan-Atalanta
Monza-Cagliari
Parma-Torino
Roma-Genoa
Udinese-Lecce
Venezia-Napoli
Giornata 8 – 25/10/2026
Atalanta-Frosinone
Cagliari-Bologna
Como-Sassuolo
Genoa-Venezia
Inter-Fiorentina
Lazio-Parma
Lecce-Juventus
Napoli-Roma
Torino-Monza
Udinese-Milan
Giornata 9 – 28/10/2026
Fiorentina-Atalanta
Frosinone-Lecce
Genoa-Juventus
Milan-Bologna
Monza-Napoli
Parma-Udinese
Roma-Cagliari
Sassuolo-Lazio
Torino-Como
Venezia-Inter
Giornata 10 – 01/11/2026
Atalanta-Parma
Bologna-Monza
Como-Venezia
Frosinone-Torino
Juventus-Napoli
Lazio-Cagliari
Lecce-Genoa
Milan-Inter
Sassuolo-Fiorentina
Udinese-Roma
Giornata 11 – 08/11/2026
Cagliari-Frosinone
Fiorentina-Juventus
Genoa-Milan
Inter-Como
Monza-Atalanta
Napoli-Lazio
Parma-Bologna
Roma-Sassuolo
Torino-Lecce
Venezia-Udinese
Giornata 12 – 22/11/2026
Atalanta-Inter
Bologna-Udinese
Como-Cagliari
Juventus-Venezia
Lazio-Lecce
Milan-Frosinone
Monza-Fiorentina
Napoli-Torino
Parma-Roma
Sassuolo-Genoa
Giornata 13 – 29/11/2026
Cagliari-Milan
Como-Juventus
Frosinone-Parma
Inter-Genoa
Lecce-Atalanta
Roma-Monza
Sassuolo-Napoli
Torino-Lazio
Udinese-Fiorentina
Venezia-Bologna
Giornata 14 – 06/12/2026
Bologna-Roma
Fiorentina-Cagliari
Frosinone-Inter
Genoa-Torino
Juventus-Udinese
Lazio-Atalanta
Milan-Parma
Monza-Como
Napoli-Lecce
Venezia-Sassuolo
Giornata 15 – 13/12/2026
Atalanta-Genoa
Cagliari-Venezia
Como-Bologna
Inter-Torino
Juventus-Monza
Lazio-Roma
Lecce-Sassuolo
Napoli-Milan
Parma-Fiorentina
Udinese-Frosinone
Giornata 16 – 20/12/2026
Atalanta-Napoli
Fiorentina-Bologna
Frosinone-Lazio
Genoa-Udinese
Lecce-Inter
Milan-Como
Roma-Juventus
Sassuolo-Parma
Torino-Cagliari
Venezia-Monza
Giornata 17 – 03/01/2027
Bologna-Juventus
Cagliari-Genoa
Como-Lecce
Fiorentina-Lazio
Inter-Sassuolo
Monza-Milan
Parma-Napoli
Roma-Frosinone
Torino-Venezia
Udinese-Atalanta
Giornata 18 – 06/01/2027
Atalanta-Como
Frosinone-Bologna
Genoa-Monza
Juventus-Torino
Lazio-Inter
Lecce-Parma
Milan-Fiorentina
Napoli-Cagliari
Sassuolo-Udinese
Venezia-Roma
Giornata 19 – 10/01/2027
Bologna-Genoa
Cagliari-Sassuolo
Como-Lazio
Fiorentina-Lecce
Inter-Juventus
Monza-Frosinone
Parma-Venezia
Roma-Milan
Torino-Atalanta
Udinese-Napoli
Giornata 20 – 17/01/2027
Atalanta-Milan
Cagliari-Como
Juventus-Genoa
Lazio-Bologna
Lecce-Udinese
Milan-Torino
Napoli-Fiorentina
Parma-Inter
Sassuolo-Monza
Venezia-Frosinone
Giornata 21 – 24/01/2027
Bologna-Atalanta
Como-Napoli
Fiorentina-Sassuolo
Frosinone-Milan
Genoa-Parma
Inter-Venezia
Juventus-Cagliari
Lecce-Torino
Monza-Lazio
Roma-Udinese
Giornata 22 – 31/01/2027
Atalanta-Fiorentina
Cagliari-Parma
Genoa-Lecce
Lazio-Venezia
Milan-Juventus
Monza-Genoa
Napoli-Inter
Sassuolo-Como
Torino-Frosinone
Udinese-Bologna
Giornata 23 – 07/02/2027
Atalanta-Lazio
Bologna-Milan
Como-Monza
Fiorentina-Udinese
Inter-Cagliari
Juventus-Sassuolo
Lecce-Napoli
Parma-Frosinone
Roma-Torino
Venezia-Genoa
Giornata 24 – 14/02/2027
Bologna-Como
Cagliari-Lazio
Frosinone-Fiorentina
Genoa-Atalanta
Inter-Milan
Monza-Lecce
Napoli-Juventus
Roma-Parma
Torino-Sassuolo
Udinese-Venezia
Giornata 25 – 21/02/2027
Atalanta-Monza
Como-Torino
Fiorentina-Inter
Juventus-Bologna
Lazio-Napoli
Lecce-Frosinone
Milan-Genoa
Sassuolo-Roma
Udinese-Parma
Venezia-Cagliari
Giornata 26 – 28/02/2027
Bologna-Lecce
Cagliari-Udinese
Como-Milan
Frosinone-Napoli
Genoa-Lazio
Inter-Atalanta
Monza-Juventus
Parma-Sassuolo
Roma-Venezia
Torino-Fiorentina
Giornata 27 – 07/03/2027
Atalanta-Torino
Fiorentina-Venezia
Juventus-Roma
Lazio-Frosinone
Lecce-Como
Milan-Cagliari
Monza-Genoa
Napoli-Parma
Sassuolo-Bologna
Udinese-Inter
Giornata 28 – 14/03/2027
Bologna-Napoli
Cagliari-Fiorentina
Como-Udinese
Frosinone-Monza
Genoa-Roma
Lazio-Juventus
Milan-Sassuolo
Parma-Lecce
Torino-Inter
Venezia-Atalanta
Giornata 29 – 21/03/2027
Atalanta-Milan
Fiorentina-Genoa
Inter-Frosinone
Juventus-Como
Monza-Bologna
Napoli-Venezia
Parma-Lazio
Roma-Lecce
Sassuolo-Cagliari
Udinese-Torino
Giornata 30 – 04/04/2027
Cagliari-Napoli
Como-Fiorentina
Frosinone-Udinese
Genoa-Inter
Lecce-Lazio
Milan-Monza
Roma-Bologna
Sassuolo-Atalanta
Torino-Juventus
Venezia-Parma
Giornata 31 – 11/04/2027
Bologna-Venezia
Cagliari-Atalanta
Fiorentina-Milan
Frosinone-Genoa
Inter-Roma
Juventus-Lecce
Lazio-Torino
Napoli-Sassuolo
Parma-Como
Udinese-Monza
Giornata 32 – 18/04/2027
Atalanta-Udinese
Bologna-Cagliari
Como-Frosinone
Fiorentina-Parma
Milan-Napoli
Monza-Inter
Roma-Lazio
Sassuolo-Lecce
Torino-Genoa
Venezia-Juventus
Giornata 33 – 25/04/2027
Cagliari-Monza
Frosinone-Roma
Genoa-Sassuolo
Inter-Bologna
Juventus-Fiorentina
Lazio-Como
Lecce-Milan
Napoli-Udinese
Parma-Atalanta
Venezia-Torino
Giornata 34 – 02/05/2027
Atalanta-Juventus
Bologna-Fiorentina
Como-Inter
Lecce-Cagliari
Milan-Lazio
Monza-Venezia
Roma-Napoli
Sassuolo-Frosinone
Torino-Parma
Udinese-Genoa
Giornata 35 – 09/05/2027
Fiorentina-Roma
Frosinone-Atalanta
Genoa-Cagliari
Inter-Lecce
Lazio-Sassuolo
Napoli-Monza
Parma-Milan
Torino-Bologna
Udinese-Juventus
Venezia-Como
Giornata 36 – 16/05/2027
Bologna-Frosinone
Cagliari-Torino
Como-Atalanta
Juventus-Inter
Lazio-Udinese
Lecce-Fiorentina
Milan-Roma
Monza-Parma
Napoli-Genoa
Sassuolo-Venezia
Giornata 37 – 23/05/2027
Atalanta-Lecce
Fiorentina-Monza
Frosinone-Cagliari
Genoa-Bologna
Inter-Lazio
Parma-Juventus
Roma-Como
Torino-Napoli
Udinese-Sassuolo
Venezia-Milan
Giornata 38 – 30/05/2027
Bologna-Parma
Cagliari-Roma
Como-Genoa
Juventus-Frosinone
Lazio-Fiorentina
Lecce-Venezia
Milan-Udinese
Monza-Torino
Napoli-Atalanta
Sassuolo-Inter