Calendario Serie A 2026 2027: tutte le giornate, big match, derby e date della nuova stagione.

Il calendario della Serie A 2026 2027 è stato ufficialmente definito. La nuova stagione del massimo campionato italiano prenderà il via nel weekend del 22 e 23 agosto 2026 e si concluderà nel fine settimana del 29 e 30 maggio 2027, con una prima giornata subito ricca di incroci interessanti: Inter Monza, Frosinone Juventus, Torino Milan, Genoa Napoli e Roma Fiorentina. La presentazione è avvenuta al Teatro Regio di Parma, durante il Festival della Serie A, evento scelto dalla Lega per svelare le 38 giornate del nuovo campionato.

La Serie A 2026 2027 partirà quindi con i campioni d’Italia dell’Inter in casa contro il Monza, neopromosso, mentre la Juventus debutterà in trasferta contro il Frosinone. Esordio esterno anche per il Milan, atteso dalla sfida contro il Torino, e per il Napoli, che inizierà il proprio cammino sul campo del Genoa. La Roma aprirà invece all’Olimpico contro la Fiorentina, in una delle partite più interessanti del primo turno.

Le date della Serie A 2026 2027 e le novità del calendario

La nuova stagione sarà condizionata da un calendario internazionale diverso rispetto al passato. Il campionato inizierà nel weekend del 22 e 23 agosto 2026, mentre l’ultima giornata si giocherà nel weekend del 29 e 30 maggio 2027. In mezzo ci saranno due turni infrasettimanali, fissati per il 28 ottobre 2026 e per il 6 gennaio 2027, oltre alla sosta natalizia prevista nel weekend del 26 e 27 dicembre.

Una delle novità principali riguarda la prima pausa per le nazionali, che fermerà la Serie A per due giornate consecutive, il 27 settembre e il 4 ottobre 2026. Le altre soste seguiranno invece il formato tradizionale, con uno stop a metà novembre e un altro a fine marzo. Questa distribuzione rende il calendario più compresso in alcuni momenti della stagione, soprattutto tra agosto e ottobre, quando le squadre saranno chiamate a partire subito forte prima della lunga interruzione autunnale.

Il calendario resta asimmetrico, quindi il girone di ritorno non seguirà lo stesso ordine dell’andata. Questa formula consente di distribuire meglio big match, derby e gare delicate, evitando che le stesse sequenze si ripetano in modo speculare nella seconda parte del campionato.

Big match e derby: Milan Inter a novembre, ritorno a San Valentino

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il derby di Milano. La prima sfida tra Milan e Inter si giocherà alla 10ª giornata, nel weekend dell’1 novembre 2026, con i rossoneri padroni di casa. Il ritorno, Inter Milan, arriverà invece alla 24ª giornata, in programma nel weekend del 14 febbraio 2027, giorno di San Valentino. Sarà uno degli incroci più suggestivi della stagione, non solo per il peso della partita ma anche per la collocazione nel calendario.

Il derby della Capitale tra Lazio e Roma è stato inserito alla 15ª giornata, con Lazio Roma nel weekend del 13 dicembre 2026, e alla 32ª giornata, con Roma Lazio nel weekend del 18 aprile 2027. Il derby della Mole tra Juventus e Torino si giocherà invece alla 18ª giornata, nel turno infrasettimanale dell’Epifania, e alla 30ª giornata, con Torino Juventus nel weekend del 4 aprile 2027.

Grande attesa anche per i primi scontri diretti. Già alla 3ª giornata, il calendario propone due partite pesantissime: Inter Napoli e Juventus Milan.

Alla 5ª giornata spiccano Juventus Atalanta e Roma Inter, mentre la 7ª giornata proporrà Juventus Lazio e Milan Atalanta. L’8ª giornata sarà segnata da Napoli Roma, prima del turno infrasettimanale del 28 ottobre. Alla 10ª giornata, invece, arriverà uno dei momenti più attesi dell’intero girone d’andata: Juventus Napoli e Milan Inter nello stesso turno.

Nel mese di dicembre il calendario diventerà ancora più intenso. Alla 15ª giornata sono in programma Lazio Roma e Napoli Milan, mentre alla 16ª giornata ci sarà Roma Juventus. Il girone d’andata si chiuderà poi con Inter Juventus alla 19ª giornata, partita che potrebbe già pesare moltissimo sulla classifica.

Nel ritorno, occhio soprattutto alla 22ª giornata, con Milan Juventus e Napoli Inter, alla 24ª giornata, con Inter Milan e Napoli Juventus, e alla 36ª giornata, con Juventus Inter e Milan Roma nello stesso weekend. Quest’ultimo turno, in programma il 16 maggio 2027, non sarà la penultima giornata ma rappresenterà comunque uno dei passaggi più caldi del finale di stagione.

Le date della Coppa Italia 2026 2027

Oltre al calendario della Serie A, sono state indicate anche le date principali della Coppa Italia 2026 2027. I quarti di finale si giocheranno mercoledì 3 febbraio 2027 e mercoledì 10 febbraio 2027. Le semifinali sono previste per mercoledì 3 marzo 2027 e mercoledì 21 aprile 2027. La finale è in programma mercoledì 19 maggio 2027, pochi giorni prima delle ultime due giornate di campionato.

Calendario Serie A 2026-2027:

Giornata 1 – 23/08/2026

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Lazio

Frosinone-Juventus

Genoa-Napoli

Inter-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Como

Venezia-Lecce

Giornata 2 – 30/08/2026

Atalanta-Bologna

Cagliari-Inter

Fiorentina-Frosinone

Juventus-Parma

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Venezia

Monza-Udinese

Napoli-Como

Sassuolo-Torino

Giornata 3 – 06/09/2026

Bologna-Sassuolo

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Torino

Frosinone-Venezia

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Milan

Parma-Monza

Roma-Atalanta

Udinese-Lazio

Giornata 4 – 13/09/2026

Atalanta-Parma

Como-Roma

Genoa-Frosinone

Inter-Udinese

Lazio-Milan

Lecce-Monza

Napoli-Bologna

Sassuolo-Juventus

Torino-Roma

Venezia-Fiorentina

Giornata 5 – 20/09/2026

Bologna-Torino

Fiorentina-Napoli

Frosinone-Como

Juventus-Atalanta

Milan-Lecce

Monza-Sassuolo

Parma-Genoa

Roma-Inter

Udinese-Cagliari

Venezia-Lazio

Giornata 6 – 11/10/2026

Atalanta-Venezia

Cagliari-Juventus

Como-Roma

Genoa-Fiorentina

Inter-Parma

Lazio-Monza

Lecce-Bologna

Napoli-Frosinone

Sassuolo-Milan

Torino-Udinese

Giornata 7 – 18/10/2026

Bologna-Inter

Fiorentina-Como

Frosinone-Sassuolo

Juventus-Lazio

Milan-Atalanta

Monza-Cagliari

Parma-Torino

Roma-Genoa

Udinese-Lecce

Venezia-Napoli

Giornata 8 – 25/10/2026

Atalanta-Frosinone

Cagliari-Bologna

Como-Sassuolo

Genoa-Venezia

Inter-Fiorentina

Lazio-Parma

Lecce-Juventus

Napoli-Roma

Torino-Monza

Udinese-Milan

Giornata 9 – 28/10/2026

Fiorentina-Atalanta

Frosinone-Lecce

Genoa-Juventus

Milan-Bologna

Monza-Napoli

Parma-Udinese

Roma-Cagliari

Sassuolo-Lazio

Torino-Como

Venezia-Inter

Giornata 10 – 01/11/2026

Atalanta-Parma

Bologna-Monza

Como-Venezia

Frosinone-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Cagliari

Lecce-Genoa

Milan-Inter

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma

Giornata 11 – 08/11/2026

Cagliari-Frosinone

Fiorentina-Juventus

Genoa-Milan

Inter-Como

Monza-Atalanta

Napoli-Lazio

Parma-Bologna

Roma-Sassuolo

Torino-Lecce

Venezia-Udinese

Giornata 12 – 22/11/2026

Atalanta-Inter

Bologna-Udinese

Como-Cagliari

Juventus-Venezia

Lazio-Lecce

Milan-Frosinone

Monza-Fiorentina

Napoli-Torino

Parma-Roma

Sassuolo-Genoa

Giornata 13 – 29/11/2026

Cagliari-Milan

Como-Juventus

Frosinone-Parma

Inter-Genoa

Lecce-Atalanta

Roma-Monza

Sassuolo-Napoli

Torino-Lazio

Udinese-Fiorentina

Venezia-Bologna

Giornata 14 – 06/12/2026

Bologna-Roma

Fiorentina-Cagliari

Frosinone-Inter

Genoa-Torino

Juventus-Udinese

Lazio-Atalanta

Milan-Parma

Monza-Como

Napoli-Lecce

Venezia-Sassuolo

Giornata 15 – 13/12/2026

Atalanta-Genoa

Cagliari-Venezia

Como-Bologna

Inter-Torino

Juventus-Monza

Lazio-Roma

Lecce-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Fiorentina

Udinese-Frosinone

Giornata 16 – 20/12/2026

Atalanta-Napoli

Fiorentina-Bologna

Frosinone-Lazio

Genoa-Udinese

Lecce-Inter

Milan-Como

Roma-Juventus

Sassuolo-Parma

Torino-Cagliari

Venezia-Monza

Giornata 17 – 03/01/2027

Bologna-Juventus

Cagliari-Genoa

Como-Lecce

Fiorentina-Lazio

Inter-Sassuolo

Monza-Milan

Parma-Napoli

Roma-Frosinone

Torino-Venezia

Udinese-Atalanta

Giornata 18 – 06/01/2027

Atalanta-Como

Frosinone-Bologna

Genoa-Monza

Juventus-Torino

Lazio-Inter

Lecce-Parma

Milan-Fiorentina

Napoli-Cagliari

Sassuolo-Udinese

Venezia-Roma

Giornata 19 – 10/01/2027

Bologna-Genoa

Cagliari-Sassuolo

Como-Lazio

Fiorentina-Lecce

Inter-Juventus

Monza-Frosinone

Parma-Venezia

Roma-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Napoli

Giornata 20 – 17/01/2027

Atalanta-Milan

Cagliari-Como

Juventus-Genoa

Lazio-Bologna

Lecce-Udinese

Milan-Torino

Napoli-Fiorentina

Parma-Inter

Sassuolo-Monza

Venezia-Frosinone

Giornata 21 – 24/01/2027

Bologna-Atalanta

Como-Napoli

Fiorentina-Sassuolo

Frosinone-Milan

Genoa-Parma

Inter-Venezia

Juventus-Cagliari

Lecce-Torino

Monza-Lazio

Roma-Udinese

Giornata 22 – 31/01/2027

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Parma

Genoa-Lecce

Lazio-Venezia

Milan-Juventus

Monza-Genoa

Napoli-Inter

Sassuolo-Como

Torino-Frosinone

Udinese-Bologna

Giornata 23 – 07/02/2027

Atalanta-Lazio

Bologna-Milan

Como-Monza

Fiorentina-Udinese

Inter-Cagliari

Juventus-Sassuolo

Lecce-Napoli

Parma-Frosinone

Roma-Torino

Venezia-Genoa

Giornata 24 – 14/02/2027

Bologna-Como

Cagliari-Lazio

Frosinone-Fiorentina

Genoa-Atalanta

Inter-Milan

Monza-Lecce

Napoli-Juventus

Roma-Parma

Torino-Sassuolo

Udinese-Venezia

Giornata 25 – 21/02/2027

Atalanta-Monza

Como-Torino

Fiorentina-Inter

Juventus-Bologna

Lazio-Napoli

Lecce-Frosinone

Milan-Genoa

Sassuolo-Roma

Udinese-Parma

Venezia-Cagliari

Giornata 26 – 28/02/2027

Bologna-Lecce

Cagliari-Udinese

Como-Milan

Frosinone-Napoli

Genoa-Lazio

Inter-Atalanta

Monza-Juventus

Parma-Sassuolo

Roma-Venezia

Torino-Fiorentina

Giornata 27 – 07/03/2027

Atalanta-Torino

Fiorentina-Venezia

Juventus-Roma

Lazio-Frosinone

Lecce-Como

Milan-Cagliari

Monza-Genoa

Napoli-Parma

Sassuolo-Bologna

Udinese-Inter

Giornata 28 – 14/03/2027

Bologna-Napoli

Cagliari-Fiorentina

Como-Udinese

Frosinone-Monza

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Sassuolo

Parma-Lecce

Torino-Inter

Venezia-Atalanta

Giornata 29 – 21/03/2027

Atalanta-Milan

Fiorentina-Genoa

Inter-Frosinone

Juventus-Como

Monza-Bologna

Napoli-Venezia

Parma-Lazio

Roma-Lecce

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Torino

Giornata 30 – 04/04/2027

Cagliari-Napoli

Como-Fiorentina

Frosinone-Udinese

Genoa-Inter

Lecce-Lazio

Milan-Monza

Roma-Bologna

Sassuolo-Atalanta

Torino-Juventus

Venezia-Parma

Giornata 31 – 11/04/2027

Bologna-Venezia

Cagliari-Atalanta

Fiorentina-Milan

Frosinone-Genoa

Inter-Roma

Juventus-Lecce

Lazio-Torino

Napoli-Sassuolo

Parma-Como

Udinese-Monza

Giornata 32 – 18/04/2027

Atalanta-Udinese

Bologna-Cagliari

Como-Frosinone

Fiorentina-Parma

Milan-Napoli

Monza-Inter

Roma-Lazio

Sassuolo-Lecce

Torino-Genoa

Venezia-Juventus

Giornata 33 – 25/04/2027

Cagliari-Monza

Frosinone-Roma

Genoa-Sassuolo

Inter-Bologna

Juventus-Fiorentina

Lazio-Como

Lecce-Milan

Napoli-Udinese

Parma-Atalanta

Venezia-Torino

Giornata 34 – 02/05/2027

Atalanta-Juventus

Bologna-Fiorentina

Como-Inter

Lecce-Cagliari

Milan-Lazio

Monza-Venezia

Roma-Napoli

Sassuolo-Frosinone

Torino-Parma

Udinese-Genoa

Giornata 35 – 09/05/2027

Fiorentina-Roma

Frosinone-Atalanta

Genoa-Cagliari

Inter-Lecce

Lazio-Sassuolo

Napoli-Monza

Parma-Milan

Torino-Bologna

Udinese-Juventus

Venezia-Como

Giornata 36 – 16/05/2027

Bologna-Frosinone

Cagliari-Torino

Como-Atalanta

Juventus-Inter

Lazio-Udinese

Lecce-Fiorentina

Milan-Roma

Monza-Parma

Napoli-Genoa

Sassuolo-Venezia

Giornata 37 – 23/05/2027

Atalanta-Lecce

Fiorentina-Monza

Frosinone-Cagliari

Genoa-Bologna

Inter-Lazio

Parma-Juventus

Roma-Como

Torino-Napoli

Udinese-Sassuolo

Venezia-Milan

Giornata 38 – 30/05/2027

Bologna-Parma

Cagliari-Roma

Como-Genoa

Juventus-Frosinone

Lazio-Fiorentina

Lecce-Venezia

Milan-Udinese

Monza-Torino

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Inter