Il calciomercato della Juventus è arrivato a una svolta cruciale per quanto riguarda il reparto offensivo. Dopo settimane di corteggiamento e tentativi concreti per assicurarsi Randal Kolo Muani, la pista che portava all’attaccante del Paris Saint-Germain si è definitivamente raffreddata.

I dettagli emersi nelle ultime ore spiegano chiaramente i motivi della rottura: a fronte di un accordo di massima già strutturato tra la Juventus e l’entourage del giocatore (sulla base di un ingaggio da circa 5 milioni di euro), il PSG ha alzato un muro insormontabile chiedendo non meno di 40 milioni di euro. Una cifra che il club bianconero, complice la rigidità dei parigini nel non concedere sconti o formule di favore, ha ritenuto fuori portata, decidendo così di virare immediatamente su tre profili di spessore internazionale.

1. Alexander Sørloth: l’accordo di massima c’è, si tratta con l’Atletico

Il gigante norvegese, reduce da una spedizione Mondiale conclusasi ai quarti di finale con la sua Norvegia (eliminata dall’Inghilterra ai tempi supplementari), è attualmente il nome più caldo sulla lista della dirigenza juventina.

La situazione: Con Sørloth la Juventus si è mossa d’anticipo, trovando già un’intesa di massima per un contratto fino al 2029 (con opzione per un altro anno) a 4 milioni di euro netti a stagione .

Con Sørloth la Juventus si è mossa d’anticipo, trovando già un’intesa di massima per un contratto fino al (con opzione per un altro anno) a . L’ostacolo: Manca ancora l’accordo definitivo con l’Atletico Madrid. I colchoneros valutano il cartellino del bomber circa 30 milioni di euro. La Juve temporeggia per limare le pretese degli spagnoli o per capire se si apriranno varchi per profili alternativi.

2. Mikel Oyarzabal: classe e duttilità, ma prezzo da capogiro

Il capitano e simbolo della Real Sociedad è un vecchio pallino che torna fortemente d’attualità.

La situazione: Oyarzabal si sta consacrando definitivamente sul palcoscenico dei Mondiali 2026, dove è stato uno dei trascinatori della Spagna arrivata fino alle semifinali della competizione.

Oyarzabal si sta consacrando definitivamente sul palcoscenico dei Mondiali 2026, dove è stato uno dei trascinatori della Spagna arrivata fino alle semifinali della competizione. L’ostacolo: Le ottime prestazioni mondiali hanno fatto impennare una valutazione che era già altissima. L’operazione si preannuncia complessa dal punto di vista economico, ma i sondaggi bianconeri con l’entourage continuano per capire i margini di una trattativa che potrebbe decollare con l’inserimento di contropartite (come Nico Gonzalez).

3. Folarin Balogun: scommessa di talento in cerca di riscatto

La terza via porta all’attaccante statunitense del Monaco, che rappresenta la perfetta combinazione tra freschezza atletica e potenziale di crescita.