Milan, Clamoroso Antonio Silva: salta il rinnovo col Benfica! Amorim attiva l’asse con Mendes

Il mercato del Milan si accende improvvisamente sull’asse Lisbona-Milano. Quando le porte per uno dei difensori più promettenti d’Europa sembravano ormai sbarrate, è arrivato il colpo di scena che cambia completamente i piani della dirigenza rossonera. António Silva ha ufficialmente rifiutato il rinnovo di contratto con il Benfica, comunicando al club la volontà di non estendere l’accordo in scadenza nel 2027 e di volersi rimettere subito sul mercato per tentare una nuova avventura professionale.

Una notizia bomba che ha fatto sobbalzare i vertici di Via Aldo Rossi. Il difensore classe 2003 era stato blindato dalle “Aquile”, che lo consideravano incedibile se non a cifre astronomiche. Ora, di fronte al muro alzato dal giocatore, lo scenario si ribalta drasticamente.

Il piano di Ruben Amorim: difesa a tre e fattore Mendes

L’arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan ha inaugurato una vera e propria rivoluzione tattica, incentrata sul solido modello 3-4-2-1. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Mario Gila – già a disposizione del tecnico nel ritiro di Milanello – il Diavolo è a caccia del secondo tassello d’oro per completare la retroguardia.

António Silva rappresenta il prototipo perfetto del braccetto moderno: veloce, fisicamente imponente e dotato di una pulizia tecnica eccellente nell’impostazione dal basso. Il Milan monitora il ragazzo da mesi e può contare su una corsia preferenziale: i rapporti strettissimi e consolidati con il super-agente Jorge Mendes, procuratore del centrale portoghese, che potrebbe recitare il ruolo di grande mediatore nell’operazione.

Cifre, ostacoli e la concorrenza dalla Premier League

Nonostante la rottura interna con il Benfica, strappare il gioiello ai lusitani non sarà una passeggiata. Il club del presidente Rui Costa è bottega carissima e, pur sapendo di non poter tirare troppo la corda per non rischiare di deprezzare il cartellino in futuro, ha già rifiutato offerte da 35 milioni di euro.

La richiesta del Benfica: La base d’asta minima è fissata a 40 milioni di euro .

La base d’asta minima è fissata a . La concorrenza: Sullo sfondo non mancano i club di Premier League, storicamente ricchi e aggressivi su questo tipo di profili, con il Bournemouth che si è mosso concretamente nelle ultime ore.

Il Milan, tuttavia, non ha intenzione di farsi spaventare. Forte del gradimento del calciatore verso il progetto tecnico di Amorim e della spinta di Mendes, la dirigenza rossonera sta preparando la strategia per l’affondo definitivo. I contatti sono continui: la caccia al nuovo pilastro della difesa è ufficialmente aperta.