Milan, Clamoroso Antonio Silva: salta il rinnovo col Benfica! Amorim attiva l’asse con Mendes
Il mercato del Milan si accende improvvisamente sull’asse Lisbona-Milano. Quando le porte per uno dei difensori più promettenti d’Europa sembravano ormai sbarrate, è arrivato il colpo di scena che cambia completamente i piani della dirigenza rossonera. António Silva ha ufficialmente rifiutato il rinnovo di contratto con il Benfica, comunicando al club la volontà di non estendere l’accordo in scadenza nel 2027 e di volersi rimettere subito sul mercato per tentare una nuova avventura professionale.
Una notizia bomba che ha fatto sobbalzare i vertici di Via Aldo Rossi. Il difensore classe 2003 era stato blindato dalle “Aquile”, che lo consideravano incedibile se non a cifre astronomiche. Ora, di fronte al muro alzato dal giocatore, lo scenario si ribalta drasticamente.
Il piano di Ruben Amorim: difesa a tre e fattore Mendes
L’arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan ha inaugurato una vera e propria rivoluzione tattica, incentrata sul solido modello 3-4-2-1. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Mario Gila – già a disposizione del tecnico nel ritiro di Milanello – il Diavolo è a caccia del secondo tassello d’oro per completare la retroguardia.
António Silva rappresenta il prototipo perfetto del braccetto moderno: veloce, fisicamente imponente e dotato di una pulizia tecnica eccellente nell’impostazione dal basso. Il Milan monitora il ragazzo da mesi e può contare su una corsia preferenziale: i rapporti strettissimi e consolidati con il super-agente Jorge Mendes, procuratore del centrale portoghese, che potrebbe recitare il ruolo di grande mediatore nell’operazione.
Cifre, ostacoli e la concorrenza dalla Premier League
Nonostante la rottura interna con il Benfica, strappare il gioiello ai lusitani non sarà una passeggiata. Il club del presidente Rui Costa è bottega carissima e, pur sapendo di non poter tirare troppo la corda per non rischiare di deprezzare il cartellino in futuro, ha già rifiutato offerte da 35 milioni di euro.
- La richiesta del Benfica: La base d’asta minima è fissata a 40 milioni di euro.
- La concorrenza: Sullo sfondo non mancano i club di Premier League, storicamente ricchi e aggressivi su questo tipo di profili, con il Bournemouth che si è mosso concretamente nelle ultime ore.
Il Milan, tuttavia, non ha intenzione di farsi spaventare. Forte del gradimento del calciatore verso il progetto tecnico di Amorim e della spinta di Mendes, la dirigenza rossonera sta preparando la strategia per l’affondo definitivo. I contatti sono continui: la caccia al nuovo pilastro della difesa è ufficialmente aperta.