Serie A 2020-2021: calendario con date, orari, anticipi, posticipi, canali diretta TV-Streaming dalla 17° alla 29° giornata

Sono stati resi noti dalla Lega di Serie A i futuri anticipi e posticipi del campionato che vanno dalla 17° giornata fino alla 29°, compresi anche i vari canali televisivi o streaming dove poter vedere i match.

Sarà una lunga carrellata di calcio che accompagnerà il campionato e tutti gli appassionati fino alle porte di Pasqua, senza contare la Coppa Italia e la fase più densa e carica delle due competizioni europee.

Rimanendo in Italia, è stato deciso anche il giorno per il recupero di Udinese – Atalanta (si riferisce alla scorsa decima giornata) partita non disputata a causa del maltempo. Si disputerà alle 15:00 di mercoledì 20 gennaio 2021, trasmessa su Sky (e Sky Go, qualora si abbia la App per dispositivi mobili).

Le decisioni prese fino ad ora, comunque, considerano come invariata la questione stadi. Si continuerà a giocare le varie partite a porte chiuse, aspettando eventuali decisioni governative, anche e soprattutto tramite Spadafora o Gravina.

Dopo la pausa natalizia, il campionato riprenderà il 3 gennaio 2021, con un turno infrasettimanale il 6 gennaio per poi riprendere nei giorni 9 e 10 dello stesso mese. Per quanto riguarda l’altro turno infrasettimanale (2-3-4 marzo 2021) gli orari non sono stati ancora comunicati, unica eccezione.

Il derby della capitale si giocherà la sera del 15 gennaio, un venerdì, mentre quello di Milano sarà nel pomeriggio di domenica 21 febbraio. Napoli-Juventus si disputerà sabato 13 febbraio alle 18:00, ed il derby della Mole si giocherà il sabato di Pasqua, sempre alle ore 18:00. Inter-Juventus rimane come posticipo serale di domenica 17 gennaio.

L’unica sosta in questa lunga maratona ci sarà il 28 marzo 2021, per la pausa nazionali.

Bisogna tenere comunque presente che il calendario potrebbe essere soggetto a delle modifiche in corso d’opera in considerazione del cammino nelle coppe (nazionali ed europee) di alcuni club ed il loro conseguente avanzamento. Tali partite sono state indicate tramite *.

Ecco il calendario della Serie A 2020/21 dalla 17^ alla 29^ giornata:

17^ Giornata Serie A

Sabato 9 gennaio

ore 15:00 Benevento-Atalanta (SKY)

ore 18:00 Genoa-Bologna (SKY)

ore 20:45 Milan-Torino (DAZN)

Domenica 10 gennaio

ore 12:30 Roma-Inter (DAZN)

ore 15:00 Parma-Lazio (SKY)

ore 15:00 Udinese-Napoli (SKY)

ore 15:00 Verona-Crotone (DAZN)

ore 18:00 Fiorentina-Cagliari (SKY)

ore 20:45 Juventus-Sassuolo (SKY)

Lunedì 11 gennaio

ore 20:45 Spezia-Sampdoria (SKY)

18^ Giornata Serie A

Venerdì 15 gennaio

ore 20:45 Lazio-Roma (SKY)

Sabato 16 gennaio

ore 15:00 Bologna-Verona (SKY)

ore 18:00 Torino-Spezia (SKY)

ore 20:45 Sampdoria-Udinese (DAZN)

Domenica 17 gennaio

ore 12:30 Napoli-Fiorentina (DAZN)

ore 15:00 Crotone-Benevento (SKY)

ore 15:00 Sassuolo-Parma (DAZN)

ore 18:00 Atalanta-Genoa (SKY)

ore 20:45 Inter-Juventus (SKY)

Lunedì 18 gennaio

ore 20:45 Cagliari-Milan (SKY)

19^ Giornata Serie A

Venerdì 22 gennaio

ore 20:45 Benevento-Torino (SKY)

Sabato 23 gennaio

ore 15:00 Roma-Spezia (SKY)

ore 18:00 Milan-Atalanta (SKY)

ore 18:00 Udinese-Inter (SKY)

ore 20:45 Fiorentina-Crotone (DAZN)

Domenica 24 gennaio

ore 12:30 Juventus-Bologna (DAZN)

ore 15:00 Genoa-Cagliari (DAZN)

ore 15:00 Verona-Napoli (SKY)

ore 18:00 Lazio-Sassuolo (SKY)

ore 20:45 Parma-Sampdoria (SKY)

20^ Giornata Serie A

Venerdì 29 gennaio

ore 20:45 Torino-Fiorentina (SKY)

Sabato 30 gennaio

ore 15:00 Bologna-Milan (SKY)

ore 15:00 Cagliari-Sassuolo (SKY) *

ore 15:00 Crotone-Genoa (SKY) *

ore 18:00 Sampdoria-Juventus (SKY)

ore 20:45 Inter-Benevento (DAZN)

Domenica 31 gennaio

ore 12:30 Spezia-Udinese (DAZN)

ore 15:00 Atalanta-Lazio (DAZN)

ore 18:00 Napoli-Parma (SKY)

ore 20:45 Roma-Verona (SKY)

* Il 31/1 alle 15 se Cagliari, Genoa e Sassuolo non dovessero raggiungere i quarti di Coppa Italia

21^ Giornata Serie A

Venerdì 5 febbraio

ore 20:45 Fiorentina-Inter (SKY) *

ore 20:45 Milan-Crotone (SKY) *

Sabato 6 febbraio

ore 15:00 Atalanta-Torino (SKY)

ore 15:00 Sassuolo-Spezia (SKY)

ore 18:00 Juventus-Roma (SKY)

ore 20:45 Genoa-Napoli (DAZN)

Domenica 7 febbraio

ore 12:30 Benevento-Sampdoria (DAZN)

ore 15:00 Udinese-Verona (DAZN)

ore 18:00 Parma-Bologna (SKY)

ore 20:45 Lazio-Cagliari (SKY)

* il 7/2 alle 15 se Fiorentina, Inter e Milan non dovessero raggiungere i quarti di Coppa Italia

22^ Giornata Serie A

Venerdì 12 febbraio

ore 20:45 Bologna-Benevento (SKY)

Sabato 13 febbraio

ore 15:00 Torino-Genoa (SKY)

ore 18:00 Napoli-Juventus (SKY)

ore 20:45 Spezia-Milan (DAZN)

Domenica 14 febbraio

ore 12:30 Roma-Udinese (DAZN)

ore 15:00 Cagliari-Atalanta (SKY)

ore 15:00 Sampdoria-Fiorentina (DAZN)

ore 18:00 Crotone-Sassuolo (SKY)

ore 20:45 Inter-Lazio (SKY)

Lunedì 15 febbraio

ore 20:45 Verona-Parma (SKY)

23^ Giornata Serie A

Venerdì 19 febbraio

ore 18:30 Fiorentina-Spezia (SKY)

ore 20:45 Cagliari-Torino (SKY)

Sabato 20 febbraio

ore 15:00 Lazio-Sampdoria (SKY)

ore 18:00 Genoa-Verona (SKY)

ore 20:45 Sassuolo-Bologna (DAZN)

Domenica 21 febbraio

ore 12:30 Parma-Udinese (DAZN)

ore 15:00 Milan-Inter (DAZN)

ore 18:00 Atalanta-Napoli (SKY)

ore 20:45 Benevento-Roma (SKY)

Lunedì 22 febbraio

ore 20:45 Juventus-Crotone (SKY)

24^ Giornata Serie A

Venerdì 26 febbraio

ore 20:45 Torino-Sassuolo (SKY)

Sabato 27 febbraio

ore 15:00 Spezia-Parma (SKY)

ore 18:00 Bologna-Lazio (SKY)

ore 20:45 Verona-Juventus (DAZN)

Domenica 28 febbraio

ore 12:30 Sampdoria-Atalanta (DAZN)

ore 15:00 Crotone-Cagliari (DAZN)

ore 15:00 Inter-Genoa (SKY)

ore 15:00 Udinese-Fiorentina (SKY)

ore 18:00 Napoli-Benevento (SKY)

ore 20:45 Roma-Milan (SKY)

25^ Giornata Serie A

Martedì 2 marzo

Lazio-Torino (SKY)

Juventus-Spezia (SKY)

Mercoledì 3 marzo

Sassuolo-Napoli (DAZN)

Benevento-Verona (DAZN)

Atalanta-Crotone (SKY)

Cagliari-Bologna (SKY)

Fiorentina-Roma (SKY)

Genoa-Sampdoria (SKY)

Milan-Udinese (DANZ)

Giovedì 4 marzo

Parma-Inter (SKY)

26^ Giornata Serie A

Sabato 6 marzo

ore 15:00 Spezia-Benevento (SKY)

ore 18:00 Udinese-Sassuolo (SKY)

ore 20:45 Juventus-Lazio (DAZN)

Domenica 7 marzo

ore 12.30 Roma-Genoa (DAZN)

ore 15.00 Crotone-Torino (SKY)

ore 15.00 Fiorentina-Parma (DAZN)

ore 15.00 Verona-Milan (SKY)

ore 18.00 Sampdoria-Cagliari (SKY)

ore 20:45 Napoli-Bologna (SKY)

Lunedì 8 marzo

ore 20:45 Inter-Atalanta (SKY)

27^ Giornata Serie A

Venerdì 12 marzo

ore 15:00 Lazio-Crotone (SKY)

ore 20:45 Atalanta-Spezia (SKY)

Sabato 13 marzo

ore 15:00 Sassuolo-Verona (SKY)

ore 18:00 Benevento-Fiorentina (SKY)

ore 20:45 Genoa-Udinese (DAZN)

Domenica 14 marzo

ore 12:30 Bologna-Sampdoria (DAZN)

ore 15:00 Parma-Roma (DAZN)

ore 15:00 Torino-Inter (SKY)

ore 18:00 Cagliari-Juventus (SKY)

ore 20:45 Milan-Napoli (SKY)

28^ Giornata Serie A

Venerdì 19 marzo

ore 20:45 Parma-Genoa (SKY)

Sabato 20 marzo

ore 15:00 Crotone-Bologna (SKY)

ore 18:00 Spezia-Cagliari (SKY)

ore 20:45 Inter-Sassuolo (DAZN)

Domenica 21 marzo

ore 12:30 Verona-Atalanta (DAZN)

ore 15:00 Juventus-Benevento (SKY)

ore 15:00 Sampdoria-Torino (SKY)

ore 15:00 Udinese-Lazio (DAZN)

ore 18:00 Fiorentina-Milan (SKY)

ore 20:45 Roma-Napoli (SKY)

29^ Giornata Serie A

Sabato 3 aprile

ore 12:30 Milan-Sampdoria (SKY)

ore 15:00 Atalanta-Udinese (SKY)

ore 15:00 Benevento-Parma (SKY)

ore 15:00 Cagliari-Verona (DAZN)

ore 15:00 Genoa-Fiorentina (SKY)

ore 15:00 Lazio-Spezia (DAZN)

ore 15:00 Napoli-Crotone (SKY)

ore 15:00 Sassuolo-Roma (SKY)

ore 18:00 Torino-Juventus (DAZN)

ore 20:45 Bologna-Inter (SKY)

In parentesi sono indicati i canali televisivi dove sarà possibile guardare in diretta i match, comprendendo nella dicitura “Sky” anche le possibilità on demand di Sky Go.

