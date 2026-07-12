Coppa del Mondo FIFA 2026

Semifinali Mondiali 2026: Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina. Date, orari e dove vederle in TV e streaming

Di Luca M. 1 minuto di lettura
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Semifinali Mondiali 2026: Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina. Date, orari e dove vederle in TV e streaming

Il cerchio si stringe. Delle 48 nazionali che hanno iniziato l’avventura nei Mondiali 2026 in Nord America, ne sono rimaste soltanto quattro. Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina sono pronte a giocarsi l’accesso all’atto conclusivo del 19 luglio al New York New Jersey Stadium. I quarti di finale ci hanno regalato emozioni incredibili, sfide decise ai supplementari e lacrime di gioia, ma ora non c’è più tempo per guardarsi indietro: ecco tutto quello che c’è da sapere sulle due super sfide in arrivo.

Il programma e gli incroci delle semifinali

I quarti di finale hanno delineato due accoppiamenti dal fascino straordinario, veri e propri classici del calcio mondiale:

  • Francia-Spagna: La Francia di Kylian Mbappé, reduce dal successo contro il Marocco, si troverà di fronte la Spagna del giovane talento Lamine Yamal, che ha superato lo scoglio Belgio. Una sfida tattica e tecnica tra due delle nazionali europee più forti dell’ultimo decennio.
  • Inghilterra-Argentina: Un incrocio che profuma di storia, rivalità calcistica e non solo. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo aver faticato e superato i quarti soltanto ai tempi supplementari, rispettivamente contro la Norvegia e la Svizzera. Per Lionel Messi continua l’inseguimento al sogno iridato, ma i Tre Leoni non si sposteranno facilmente.

Calendario, date e orari italiani

Prendete l’agenda: le due semifinali si giocheranno in giorni consecutivi, sempre in prima serata per noi appassionati italiani.

  • Francia – Spagna
    • Data: Martedì 14 luglio 2026
    • Orario: Ore 21:00 (ora italiana)
    • Sede: Dallas
  • Inghilterra – Argentina
    • Data: Mercoledì 15 luglio 2026
    • Orario: Ore 21:00 (ora italiana)
    • Sede: Atlanta

Dove vedere le semifinali in diretta TV e streaming

Tifosi e appassionati in Italia potranno seguire i match in totale comodità, grazie a una doppia copertura sia gratuita che per abbonati.

  • In chiaro (Gratis): Le partite verranno trasmesse in diretta TV su Rai 1. Di conseguenza, la diretta streaming gratuita sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito web).
  • Su Pay-TV/Streaming: Per chi preferisce la copertura della piattaforma streaming, i match saranno visibili live anche su DAZN per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Le quattro regine del calcio mondiale sono pronte a darsi battaglia. Chi riuscirà a strappare il pass per la finalissima del 19 luglio?

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