Il cerchio si stringe. Delle 48 nazionali che hanno iniziato l’avventura nei Mondiali 2026 in Nord America, ne sono rimaste soltanto quattro. Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina sono pronte a giocarsi l’accesso all’atto conclusivo del 19 luglio al New York New Jersey Stadium. I quarti di finale ci hanno regalato emozioni incredibili, sfide decise ai supplementari e lacrime di gioia, ma ora non c’è più tempo per guardarsi indietro: ecco tutto quello che c’è da sapere sulle due super sfide in arrivo.

Il programma e gli incroci delle semifinali

I quarti di finale hanno delineato due accoppiamenti dal fascino straordinario, veri e propri classici del calcio mondiale:

Francia-Spagna: La Francia di Kylian Mbappé, reduce dal successo contro il Marocco, si troverà di fronte la Spagna del giovane talento Lamine Yamal, che ha superato lo scoglio Belgio. Una sfida tattica e tecnica tra due delle nazionali europee più forti dell’ultimo decennio.

La Francia di Kylian Mbappé, reduce dal successo contro il Marocco, si troverà di fronte la Spagna del giovane talento Lamine Yamal, che ha superato lo scoglio Belgio. Una sfida tattica e tecnica tra due delle nazionali europee più forti dell’ultimo decennio. Inghilterra-Argentina: Un incrocio che profuma di storia, rivalità calcistica e non solo. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo aver faticato e superato i quarti soltanto ai tempi supplementari, rispettivamente contro la Norvegia e la Svizzera. Per Lionel Messi continua l’inseguimento al sogno iridato, ma i Tre Leoni non si sposteranno facilmente.

Calendario, date e orari italiani

Prendete l’agenda: le due semifinali si giocheranno in giorni consecutivi, sempre in prima serata per noi appassionati italiani.

Francia – Spagna Data: Martedì 14 luglio 2026 Orario: Ore 21:00 (ora italiana) Sede: Dallas

Inghilterra – Argentina Data: Mercoledì 15 luglio 2026 Orario: Ore 21:00 (ora italiana) Sede: Atlanta



Dove vedere le semifinali in diretta TV e streaming

Tifosi e appassionati in Italia potranno seguire i match in totale comodità, grazie a una doppia copertura sia gratuita che per abbonati.

In chiaro (Gratis): Le partite verranno trasmesse in diretta TV su Rai 1 . Di conseguenza, la diretta streaming gratuita sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito web).

Le partite verranno trasmesse in diretta TV su . Di conseguenza, la diretta streaming gratuita sarà disponibile sulla piattaforma (tramite app o sito web). Su Pay-TV/Streaming: Per chi preferisce la copertura della piattaforma streaming, i match saranno visibili live anche su DAZN per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Le quattro regine del calcio mondiale sono pronte a darsi battaglia. Chi riuscirà a strappare il pass per la finalissima del 19 luglio?