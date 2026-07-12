Il cerchio si stringe. Delle 48 nazionali che hanno iniziato l’avventura nei Mondiali 2026 in Nord America, ne sono rimaste soltanto quattro. Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina sono pronte a giocarsi l’accesso all’atto conclusivo del 19 luglio al New York New Jersey Stadium. I quarti di finale ci hanno regalato emozioni incredibili, sfide decise ai supplementari e lacrime di gioia, ma ora non c’è più tempo per guardarsi indietro: ecco tutto quello che c’è da sapere sulle due super sfide in arrivo.
Il programma e gli incroci delle semifinali
I quarti di finale hanno delineato due accoppiamenti dal fascino straordinario, veri e propri classici del calcio mondiale:
- Francia-Spagna: La Francia di Kylian Mbappé, reduce dal successo contro il Marocco, si troverà di fronte la Spagna del giovane talento Lamine Yamal, che ha superato lo scoglio Belgio. Una sfida tattica e tecnica tra due delle nazionali europee più forti dell’ultimo decennio.
- Inghilterra-Argentina: Un incrocio che profuma di storia, rivalità calcistica e non solo. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo aver faticato e superato i quarti soltanto ai tempi supplementari, rispettivamente contro la Norvegia e la Svizzera. Per Lionel Messi continua l’inseguimento al sogno iridato, ma i Tre Leoni non si sposteranno facilmente.
Calendario, date e orari italiani
Prendete l’agenda: le due semifinali si giocheranno in giorni consecutivi, sempre in prima serata per noi appassionati italiani.
- Francia – Spagna
- Data: Martedì 14 luglio 2026
- Orario: Ore 21:00 (ora italiana)
- Sede: Dallas
- Inghilterra – Argentina
- Data: Mercoledì 15 luglio 2026
- Orario: Ore 21:00 (ora italiana)
- Sede: Atlanta
Dove vedere le semifinali in diretta TV e streaming
Tifosi e appassionati in Italia potranno seguire i match in totale comodità, grazie a una doppia copertura sia gratuita che per abbonati.
- In chiaro (Gratis): Le partite verranno trasmesse in diretta TV su Rai 1. Di conseguenza, la diretta streaming gratuita sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito web).
- Su Pay-TV/Streaming: Per chi preferisce la copertura della piattaforma streaming, i match saranno visibili live anche su DAZN per tutti gli utenti abbonati al servizio.
Le quattro regine del calcio mondiale sono pronte a darsi battaglia. Chi riuscirà a strappare il pass per la finalissima del 19 luglio?