Semifinale Inghilterra-Argentina, caso Bellingham: risposta a Tuchel e paura rinvio

L’Inghilterra è in semifinale al Mondiale 2026, ma la vittoria contro la Norvegia ai supplementari ha lasciato dietro di sé più di un tema caldo e tante polemiche.

La doppietta di Jude Bellingham ha trascinato la nazionale di Thomas Tuchel al 2-1 dopo i tempi supplementari, cancellando il vantaggio norvegese firmato da Andreas Schjelderup e spegnendo il sogno di Erling Haaland. Ora i Tre Leoni affronteranno l’Argentina in una semifinale dal peso enorme, ma nelle ore successive al successo di Miami è scoppiato anche un piccolo caso interno tra il tecnico e il suo uomo simbolo.

Il motivo è semplice: Tuchel non ha nascosto la propria insoddisfazione per la prestazione dell’Inghilterra, definita troppo sporca, lenta e piena di errori tecnici. Bellingham, decisivo con due gol e ormai sempre più leader emotivo della squadra, non ha gradito del tutto l’analisi del ct e ha risposto con parole nette, ricordando le condizioni durissime di Miami e la qualità dell’avversario.

Bellingham salva l’Inghilterra, ma Tuchel non è soddisfatto

Contro la Norvegia, l’Inghilterra ha sofferto più del previsto. La squadra di Solbakken è andata avanti nel primo tempo con un gran sinistro di Schjelderup, poi Bellingham ha rimesso tutto in equilibrio poco prima dell’intervallo. Nella ripresa la Norvegia ha anche sfiorato il nuovo vantaggio, con un gol annullato a Heggem dopo controllo VAR e una traversa colpita da Ajer sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La partita è stata decisa ai supplementari. Al 93’, Morgan Rogers ha calciato da fuori, Nyland non ha trattenuto e Bellingham si è avventato sulla respinta segnando il 2-1. Una rete pesantissima, la sesta del centrocampista del Real Madrid in questo Mondiale, che lo porta allo stesso livello realizzativo di Harry Kane nel torneo.

Nonostante il risultato, Tuchel ha scelto una linea molto severa. Il ct ha ammesso la soddisfazione per la qualificazione, ma ha sottolineato che l’Inghilterra ha reso la partita molto più complicata del necessario. Secondo il tecnico, la squadra deve giocare più velocemente, essere più precisa e diventare più clinica se vuole arrivare fino in fondo.

La risposta di Bellingham: “A volte bisogna vincere sporco”

La reazione di Bellingham è stata immediata. Il centrocampista ha difeso il gruppo e ha ricordato quanto fosse difficile giocare in quelle condizioni, con caldo e umidità pesantissimi. Secondo quanto riportato dal Guardian, Jude ha sottolineato che affrontare una Norvegia con Haaland, Ødegaard, Nusa e Sørloth non è mai semplice, soprattutto in un contesto fisico così estremo.

Il messaggio è chiaro: l’Inghilterra non ha brillato, ma ha trovato il modo di vincere. E in una fase a eliminazione diretta, soprattutto in un quarto di finale mondiale, non sempre si può dominare il gioco o produrre calcio spettacolare. Bellingham ha rivendicato proprio questo: a volte serve soffrire, sporcarsi le mani e portare a casa il risultato.

La frase più significativa è il concetto che ha accompagnato il suo post-partita: non tutte le vittorie arrivano con mille passaggi e controllo totale del pallone. Alcune partite vanno vinte “sporche”, con carattere, resistenza e capacità di gestire l’avversità. È esattamente ciò che l’Inghilterra ha fatto contro la Norvegia.

Tuchel prova a spegnere il caso

Il rischio, ovviamente, è che la discussione diventi un caso alla vigilia della semifinale più importante del torneo inglese. Tuchel, però, ha provato subito a ridimensionare tutto, spiegando che non esiste alcuna frattura con il gruppo. Il tecnico ha elogiato lo sforzo dei giocatori, ma ha ribadito di avere il dovere di analizzare anche ciò che non ha funzionato.

La posizione di Tuchel è comprensibile: l’Inghilterra è tra le prime quattro del mondo, ma contro la Norvegia ha rischiato grosso. La fase difensiva ha retto soprattutto nei momenti decisivi, ma la squadra ha faticato a produrre gioco continuo, ha concesso transizioni e ha dovuto affidarsi ancora una volta al talento individuale di Bellingham.

Anche Harry Kane ha letto la situazione in modo positivo: se l’Inghilterra è arrivata in semifinale pur sapendo di poter giocare meglio, significa che esiste ancora margine di crescita. Ed è proprio questo il punto su cui Tuchel vuole lavorare prima della sfida con l’Argentina.

Inghilterra-Argentina, quando si gioca la semifinale

La semifinale del Mondiale 2026 tra Inghilterra e Argentina si giocherà mercoledì 15 luglio ad Atlanta, al Mercedes-Benz Stadium. Il calcio d’inizio è previsto alle 21:00 italiane, in una sfida che mette di fronte due delle nazionali più attese del torneo.

L’Argentina ha raggiunto la semifinale battendo la Svizzera per 3-1, al termine di un’altra partita complicata. La squadra campione del mondo in carica continua così la difesa del titolo e ora trova sulla propria strada l’Inghilterra, in una sfida che promette tensione, talento e un peso storico enorme.

Per i Tre Leoni è una grande occasione: vincere significherebbe tornare in una finale mondiale e avvicinarsi al sogno inseguito dal 1966. Per l’Argentina, invece, sarebbe un altro passo verso un clamoroso bis consecutivo.

Paura rinvio ad Atlanta: cosa sappiamo sul meteo

Uno dei temi delle ultime ore riguarda il possibile rischio rinvio o ritardo della semifinale. Dopo le condizioni pesantissime vissute a Miami durante Norvegia-Inghilterra, l’attenzione si è spostata su Atlanta, dove per il giorno della partita sono previste temperature intorno ai 30 gradi e possibili temporali nell’area cittadina.

La buona notizia per l’Inghilterra è legata allo stadio. Il Mercedes-Benz Stadium è dotato di tetto retrattile e, secondo le valutazioni riportate da Sports Mole, questo dovrebbe ridurre sensibilmente il rischio di un rinvio del calcio d’inizio per condizioni meteo avverse.

Inoltre, già prima del torneo era stato spiegato che il tetto dello stadio di Atlanta sarebbe rimasto chiuso per le partite del Mondiale, anche per preservare il terreno di gioco in un ambiente più controllato. Questo rende la semifinale molto meno esposta rispetto a quanto accaduto a Miami, dove caldo, umidità e rischio fulmini avevano accompagnato la vigilia del quarto contro la Norvegia.

Il precedente di Miami e la questione fisica

A Miami, l’impatto del clima è stato evidente. Sports Mole ha parlato di condizioni percepite superiori ai 40 gradi a causa di caldo e umidità, mentre AP ha indicato temperature intorno ai 33 gradi già nella fase di riscaldamento. Non è un dettaglio secondario: la partita contro la Norvegia ha avuto ritmi bassi per lunghi tratti, tante pause, gambe pesanti e un finale giocato quasi sulle energie nervose.

Bellingham ha usato proprio questo argomento per difendere la squadra dalle critiche di Tuchel. Il suo punto è chiaro: giudicare soltanto la qualità tecnica senza considerare caldo, umidità, avversario e pressione può essere riduttivo. L’Inghilterra non ha giocato bene, ma ha resistito in una partita complicata e l’ha vinta.

È una lettura che divide. Da un lato Tuchel ha ragione quando chiede più qualità, perché contro l’Argentina servirà molto di più. Dall’altro Bellingham ha ragione nel ricordare che un Mondiale si vince anche attraversando partite sporche, difficili e poco brillanti.

Argentina, il test più duro per l’Inghilterra

Contro l’Argentina non basterà però affidarsi solo agli episodi. La squadra sudamericana arriva in semifinale con esperienza, qualità e una mentalità costruita su anni di grandi battaglie internazionali. L’Inghilterra dovrà alzare il livello tecnico, evitare errori in uscita e soprattutto non dipendere esclusivamente dalle giocate di Bellingham.

Il centrocampista del Real Madrid è il grande trascinatore inglese, ma Tuchel sa che per eliminare l’Argentina servirà una squadra più pulita, più compatta e più continua. Kane dovrà incidere di più negli ultimi metri, gli esterni dovranno garantire profondità e la mediana dovrà reggere l’impatto emotivo e tattico di una semifinale mondiale.

La discussione tra Tuchel e Bellingham, quindi, può diventare anche uno stimolo. Il tecnico pretende di più, il giocatore difende il gruppo. Se questa tensione verrà trasformata in energia positiva, l’Inghilterra può arrivare alla semifinale con ancora più fame.

Cosa cambia adesso per i Tre Leoni

Il caso Bellingham-Tuchel non va ingigantito, ma nemmeno ignorato. Racconta due modi diversi di leggere la stessa partita: per il ct, una vittoria da correggere; per il leader della squadra, una prova di carattere da valorizzare.

In mezzo c’è una semifinale mondiale contro l’Argentina, una partita che può definire il torneo dell’Inghilterra e forse anche il rapporto tra Tuchel e il suo gruppo. L’allarme meteo sembra rientrato grazie al tetto del Mercedes-Benz Stadium, ma sul campo le incognite restano enormi.

L’Inghilterra è viva, Bellingham è in stato di grazia e Tuchel pretende un salto di qualità. La semifinale contro l’Argentina dirà se la vittoria sporca contro la Norvegia è stata soltanto un campanello d’allarme o il segnale di una squadra capace di soffrire come una grande.