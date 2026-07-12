Caos Haaland: pallone contro la telecamera e sostituzione shock. Il regolamento che fa tremare il Mondiale

Un episodio mai visto prima nella storia del calcio moderno sta accendendo i riflettori sul Mondiale. Durante la sfida decisiva e tesissima tra Norvegia e Inghilterra, la stella assoluta Erling Haaland è stata richiamata in panchina a sorpresa, scatenando il panico tra i tifosi e gli scommettitori di tutto il mondo.

Dietro alla decisione del Commissario Tecnico norvegese, però, non c’è un infortunio muscolare e nemmeno una scelta tattica. Si tratta di un incredibile “giallo tecnologico” che coinvolge direttamente la Spidercam, il regolamento ufficiale e i sofisticatissimi sensori della FIFA.

Il pallone colpisce la Spidercam: cosa è successo

La dinamica che ha innescato il caos è quasi surreale. Durante un rilancio lungo dalle retrovie, il pallone ha impattato violentemente contro uno dei cavi d’acciaio della Spidercam, la telecamera sospesa che sorvola il terreno di gioco.

Secondo il regolamento ufficiale della FIFA (Regola 14), se il pallone colpisce una struttura esterna sospesa sopra il campo, il gioco deve essere immediatamente interrotto e ripreso con una rimessa da parte dell’arbitro nel punto esatto dell’impatto. In campo, invece, l’azione è proseguita nell’incredulità generale, scatenando le furiose proteste della panchina norvegese e dello stesso Haaland.

Il mistero del sensore FIFA e il nervosismo di Haaland

Ma perché l’arbitro e la sala VAR non sono intervenuti? Il corto circuito è interamente tecnologico. I nuovi palloni ufficiali del Mondiale sono dotati di un microchip interno collegato ai sensori di impatto posizionati sulla struttura della Spidercam. In questo specifico caso, la deviazione sul cavo d’acciaio è stata così millimetrica da non registrare il picco di decelerazione standard richiesto dal software.

Per la tecnologia della sala VAR, semplicemente, l’impatto non è mai avvenuto.

La situazione è rapidamente degenerata in campo. Erling Haaland, già ammonito nel corso del primo tempo, ha perso letteralmente la testa, affrontando faccia a faccia il direttore di gara e il quarto uomo. Il bomber del Manchester City è apparso totalmente fuori controllo per diversi minuti, distratto dal torto subito e a un passo dal secondo cartellino giallo per proteste.

La scelta del CT e la nota ufficiale

A quel punto, per evitare un’espulsione che avrebbe compromesso il Mondiale della Norvegia, il CT ha preso la decisione più drastica e dolorosa: richiamare Haaland in panchina per proteggerlo dal rosso diretto. Una sostituzione shock che ha salvato il giocatore ma ha privato la squadra del suo uomo migliore nel momento clou.

Pochi minuti dopo l’episodio, la FIFA ha dovuto rilasciare una nota lampo di chiarimento per spiegare l’accaduto, ammettendo che l’errore umano della terna arbitrale è stato indotto da un mancato segnale acustico (alert) nella sala VAR, causato proprio dalla traiettoria anomala del pallone sul cavo. Un precedente clamoroso che farà discutere a lungo e che cambia le regole sulla gestione della tecnologia applicata al calcio.