La fumata bianca tanto attesa dal popolo giallorosso è finalmente arrivata. Paulo Dybala ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà alla Roma per le prossime stagioni, spegnendo definitivamente le sirene di mercato e le voci su un possibile addio a parametro zero.

Rinnovo Dybala-Roma, le cifre a sorpresa: la mossa e il peso del retroscena Gasperini

Una decisione di cuore e di ambizione, arrivata al termine di una trattativa serrata ma guidata da una volontà comune chiara: continuare insieme l’avventura nell’Europa che conta. La firma dell’argentino blinda il reparto offensivo proprio nei giorni in cui, sul fronte delle trattative giallorosse, era saltato lo scacco matto sul mercato che rischiava di ridisegnare i piani societari.

A fare la differenza, oltre al progetto tecnico, è stato lo straordinario rapporto con Gian Piero Gasperini. L’immagine dell’abbraccio sul campo tra il tecnico di Grugliasco e la Joya non era solo una celebrazione per l’obiettivo raggiunto, ma il preludio a un matrimonio destinato a durare. Gasperini si è speso in prima persona, facendo da ponte diretto tra la proprietà Friedkin e l’entourage dell’attaccante argentino per blindare il suo pezzo più pregiato.

Tutto sul nuovo contratto: le cifre e i dettagli del rinnovo

La firma sul nuovo accordo poggia su basi economiche rimodulate in modo intelligente, a dimostrazione del forte legame del calciatore con l’ambiente romano. Ecco i punti chiave del contratto siglato a Trigoria:

La durata: L’accordo prevede una base contrattuale solida fino al 30 giugno 2027 , con un’opzione di prolungamento unilaterale a favore del club per un ulteriore anno (fino al 2028) al verificarsi di determinate condizioni.

L’accordo prevede una base contrattuale solida fino al , con un’opzione di prolungamento unilaterale a favore del club per un ulteriore anno (fino al 2028) al verificarsi di determinate condizioni. L’ingaggio “umano” e i bonus: La grande svolta è arrivata sull’ingaggio. Dybala ha accettato un rinnovo con una base fissa ridotta rispetto al passato, che si attesta intorno ai 3 milioni di euro netti a stagione (più bonus).

La grande svolta è arrivata sull’ingaggio. Dybala ha accettato un rinnovo con una base fissa ridotta rispetto al passato, che si attesta intorno ai (più bonus). La formula legata alle presenze: Per tutelare il club sul piano della continuità fisica, nel contratto sono stati inseriti cospicui bonus legati alle presenze effettive sul terreno di gioco, oltre ai classici premi per gol e assist realizzati. Più la Joya scende in campo, più il suo guadagno sale.

Il “Fattore Gasperini”: una teca per le notti di Champions

Dietro la permanenza della Joya a Roma c’è una precisa strategia gestionale firmata Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha vissuto con sofferenza l’assenza per infortunio dell’argentino durante alcuni passaggi chiave dell’ultimo girone di ritorno e ha le idee chiarissime per la nuova stagione.

L’obiettivo dello staff tecnico è quello di gestire il classe ’93 come una risorsa di lusso: non più l’obbligo di giocare ogni singolo minuto, rischiando sovraccarichi, ma una gestione scientifica delle energie per preservarlo e averlo al top della forma soprattutto nelle grandi notti europee. La Roma ritrova i palcoscenici della massima competizione continentale e vuole farlo con il suo uomo di maggior talento e classe cristallina tirato a lucido.

I tifosi possono respirare: il numero 21 ha sposato ancora la causa giallorossa.