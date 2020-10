Sassuolo-Crotone Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 3-10-2020

La 3^ giornata di campionato in Serie A comincia stasera con Fiorentina-Sampdoria, mentre domani alle 15:00 Sassuolo-Crotone aprirà il quadro delle partite del sabato. Si finisce domenica sera con il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli.

Dopo il pareggio della prima giornata contro il Cagliari e la larga vittoria della settimana scorsa contro lo Spezia, il Sassuolo di Roberto De Zerbi ospita, al Mapei Stadium, il Crotone di Giovanni Stroppa reduce da due sconfitte consecutive maturate contro Genoa prima e Milan poi. Ma senza perderci in chiacchiere vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul match che, domani alle 15:00, aprirà il quadro delle sfide del sabato valevoli per la 3^ giornata di campionato in Serie A.

Le ultime sulle formazioni di Sassuolo e Crotone

Per quanto riguarda le formazioni, De Zerbi dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Consigli in porta. Davanti a lui, Muldur, Chiriches, G. Ferrari e Kyriakopoulos. A centrocampo spazio a Obiang e Locatelli con Berardi, Djuricic e Defrel sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Caputo.

Stroppa dovrebbe invece optare per un più semplice 3-5-2. Cordaz quindi in porta con, fargli da schermo, Magallan, Marrone e Golemic. Centrocampo a cinque Rispoli, Messias, Cigarini, Zanellato e Reca. In attacco la coppia formata da Simy e Dragus.

Sassuolo-Crotone, 3^ giornata di Serie A.

Probabili formazioni Sassuolo-Crotone

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Messias, Cigarini, Zanellato, Reca; Dragus, Simy.

Come vedere Sassuolo-Crotone in diretta TV e streaming

Sassuolo-Crotone sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming invece, il match tra neroverdi e rossoblu sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Sassuolo-Crotone

La radiocronaca di Sassuolo-Crotone sarà disponibile, a partire dalle 15:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Sassuolo e Crotone sono complessivamente 12 con un bilancio che sorride ai neroverdi che guidano al contesa con 7 vittorie a fronte delle sole 3 dei pitagorici. 2 i pareggi. L’ultimo sfida al Mapei Stadium tra le due squadre risale al 10 dicembre 2017 (16^ giornata del campionato 2017-2018) quando gli emiliani, al tempo allenati da Beppe Iachini, sconfissero per 2-1 i calabresi guidati allora da Walter Zenga.

