Fiorentina-Sampdoria Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 2-10-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Fiorentina-Sampdoria, sfida che domani sera aprirà la 3^ giornata di campionato in Serie A. Si gioca all’Artemio Franchi di Firenze con fischio d’inizio fissato alle 20:45.

In attesa di capire come evolverà la questione legata ai 15 contagiati in casa Genoa, la Serie A si appresta, dopo i recuperi della prima giornata di ieri, a ritornare in campo con il match tra Fiorentina e Sampdoria che domani sera, con fischio d’inizio fissato alle 20:45, aprirà il quadro della 3^ giornata di campionato.

All’Artemio Franchi di Firenze si sfidano gli uomini di Beppe Iachini, reduci dalla sconfitta per 4-3 in casa dell’Inter di Antonio Conte e la Sampdoria di Claudio Ranieri che ha invece perso, per 2-3 in rimonta contro il Benevento di Pippo Inzaghi, la settimana scorsa. Una partita che nessuna delle due compagini vorrà quindi sbagliare. Ma senza perderci in chiacchiere andiamo a vedere come arrivano Fiorentina e Sampdoria all’appuntamento di domani.

Le ultime sulle formazioni di Fiorentina e Sampdoria

Per quanto riguarda le formazioni, Beppe Iachini dovrebbe schierare i suoi con il consolidato 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Dragowski in porta. Davanti a lui, Milenkovic, Ceccherini e Caceres. Centrocampo a cinque con Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli e Biraghi. In attacco la coppia formata da Kouamé e Ribery.

Claudio Ranieri dovrebbe invece optare per un classico 4-4-2. Audero quindi in porta con, a fargli da scudo, Bereszynski, Tonelli, Colley e Augello. A centrocampo spazio a Candreva, Ekdal, Verre e Jankto. Davanti il duo costituito da Bonazzoli e Quagliarella.

Fiorentina-Sampdoria, 3^ giornata di Serie A.

Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Verre, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

Come vedere Fiorentina-Sampdoria in diretta TV e streaming

Fiorentina-Sampdoria sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming sarà invece possibile assistere al match tra viola e doriani mediante l’apposito servizio offerto Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Fiorentina-Sampdoria

La radiocronaca di Fiorentina-Sampdoria sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

I precedenti in Serie A tra Fiorentina e Sampdoria sono complessivamente 122 con il bilancio che sorride alla Viola che guida la contesa con 43 vittorie a fronte delle 34 della Samp. 45 i pareggi. Gli incontri più recenti sono ovviamente quelli della scorsa stagione che hanno visto i toscani vincere entrambe le sfide: 2-1 al Franchi, 1-5 al Ferraris. I liguri non vincono a Firenze dalla seconda giornata del campionato 2017-2018, vale a dire dall’1-2 del 27 agosto 2017.

