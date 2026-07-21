ROMA – C’è un retroscena di mercato che infiamma l’estate della Roma e vede protagonisti due dei talenti più cristallini del calcio olandese. Sullo sfondo dell’interesse dei giallorossi per Crysencio Summerville, esterno offensivo in forza al Leeds, spunta la figura chiave di Donyell Malen: l’attaccante ha infatti preso in mano la situazione con una telefonata decisiva per spingere il connazionale verso la Capitale.

Il retroscena: la chiamata nata durante il Mondiale

Il contatto tra i due colleghi e amici di nazionale affonda le sue radici nei momenti condivisi in ritiro durante i recenti impegni internazionali. Tra una seduta di allenamento e l’altra, Malen ha tracciato un ritratto entusiastico dell’ambiente romanista, spiegando a Summerville il calore della piazza, il livello delle ambizioni del club e la centralità che un profilo con le sue caratteristiche avrebbe nello scacchiere tattico di Trigoria.

Un vero e proprio lavoro di “persuasione” e diplomazia sottotraccia che ha trovato sponda positiva nel giocatore del Leeds, affascinato dalla prospettiva di mettersi alla prova in Serie A e di ritrovare il connazionale in maglia giallorossa.

La strategia della Roma per Summerville

Il gradimento di Summerville rappresenta una carta fondamentale nelle mani della dirigenza romanista per intavolare la trattativa con il club inglese. Protagonista di prestazioni di altissimo livello nell’ultima stagione, il classe 2001 è valutato attorno ai 25-30 milioni di euro, ma la spinta del calciatore potrebbe ammorbidire le pretese economiche degli interlocutori britannici.

La Roma sta valutando la formula ideale per sferrare l’assalto definitivo, forte di una corsia preferenziale aperta proprio dal dialogo diretto tra i due nazionali olandesi.

Un’arma in più per l’attacco

L’eventuale innesto di Crysencio Summerville regalerebbe all’attacco giallorosso velocità pura, capacità di puntare e saltare l’uomo nell’uno contro uno e imprevedibilità nell’ultimo terzo di campo. Un profilo perfettamente complementare a Malen, pronto a ricomporre a Roma l’intesa e la chimica già collaudate a livello internazionale con la maglia dell’Olanda.