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Sirene turche per Bremer: la Juventus fissa le condizioni e punta subito il doppio rinforzo

TORINO – Il calciomercato della Juventus entra improvvisamente nel vivo e infiamma le dinamiche della difesa. Il Galatasaray ha effettuato un inserimento prepotente per Gleison Bremer, bussando alla porta della società bianconera con una proposta concreta. Un blitz che rischia di ridisegnare completamente il reparto arretrato della “Vecchia Signora”, che di fronte a cifre importanti è pronta a valutare la cessione del centrale brasiliano.

La tentazione turca e la posizione della Juve

Il club di Istanbul fa sul serio e intende regalarsi un profilo di livello mondiale per blindare la propria retroguardia. La Juventus, dal canto suo, non considera Bremer del tutto incedibile, ma non ha intenzione di fare sconti: serve una proposta economica di altissimo profilo per lasciar partire l’ex Torino.

Se le cifre messe sul piatto dal Galatasaray dovessero soddisfare le richieste minime della dirigenza torinese, l’operazione potrebbe decollare in tempi brevissimi, spingendo la Juve ad attivare immediatamente i propri piani di riserva.

Effetto domino: da Tomori a Todibo

Giuntoli e gli uomini di mercato bianconeri non intendono farsi cogliere impreparati. Qualora la partenza di Bremer dovesse concretizzarsi, i riflettori si sposterebbero istantaneamente su due profili ben noti e di assoluta garanzia: Fikayo Tomori del Milan e Jean-Clair Todibo.

Tomori: rappresenta la pista italiana più solida. Giocatore rapido, aggressivo e con grande esperienza internazionale, il centrale rossonero piace da tempo allo staff tecnico per la sua capacità di giocare con la linea alta.

rappresenta la pista italiana più solida. Giocatore rapido, aggressivo e con grande esperienza internazionale, il centrale rossonero piace da tempo allo staff tecnico per la sua capacità di giocare con la linea alta. Todibo: resta l’altra grande opzione. Forte fisicamente e abile nell’impostazione dal basso, il francese garantirebbe modernità ed esuberanza atletica per la difesa bianconera.

Un restyling che cambia la stagione

L’eventualità di un addio di Bremer aprirebbe uno scenario d’impatto per le strategie della Juventus. Gli incassi derivanti dalla cessione del brasiliano verrebbero subito reinvestiti per puntellare la rosa, dando il via a una reazione a catena che promette di scuotere le prossime settimane di mercato.