COMO – Il Como non intende porsi limiti sul mercato e sogna in grande per il reparto avanzato. Il club lariano, guidato dalla forte ambizione della proprietà e dalla visione tecnica di Cesc Fàbregas, ha effettuato un sondaggio concreto per Moise Kean, individuando nell’attaccante della Fiorentina il profilo ideale per fare un definitivo salto di qualità.

Il blitz del Como e i contatti con l’entourage

I primi approcci tra la dirigenza lombarda e gli agenti del centravanti azzurro sono già avvenuti. Scaduta la clausola rescissoria da 62 milioni di euro senza che nessun club estero l’abbia esercitata, il Como ha colto l’occasione per farsi avanti.

L’idea di sposare un progetto in forte crescita, affascinante sia sotto il profilo economico che sportivo, rappresenta per Kean una suggestione importante, anche se il giocatore a Firenze ha trovato continuità e centralità nel progetto tecnico.

Le pretese della Fiorentina: la cifra per trattare

Nonostante l’interesse del Como, la posizione della Fiorentina resta rigida. La società viola non ha intenzione di svendere uno dei suoi punti di forza e ha fissato la quota di partenza per aprire una trattativa ufficiale a non meno di 40 milioni di euro.

Una valutazione importante, giustificata anche dall’ingaggio del calciatore, ma che non spaventa del tutto la proprietà del Como, pronta a valutare lo sforzo economico pur di regalare a Fàbregas un bomber di livello internazionale.

Lo scacchiere tattico di Fàbregas

Nel sistema di gioco dinamico e votato all’attacco di Fàbregas, un centravanti con la fisicità, la progressione e il fiuto del gol di Moise Kean rappresenterebbe il valore aggiunto ideale. Capace di attaccare la profondità e di fare reparto da solo, l’ex Juventus andrebbe a completare un attacco ricco di qualità e talento imprevedibile.

Le prossime settimane diranno se il contatto iniziale si trasformerà in una trattativa formale a colpi di milioni.