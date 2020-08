Roma: Mirante positivo al Coronavirus. Anche 3 casi al Cagliari. Serie A a rischio?

Una brutta notizia giunge dalla Sardegna: Antonio Mirante, secondo portiere della Roma, in vacanza proprio sull’isola, sarebbe risultato positivo al Coronavirus. L’estremo difensore giallorosso, dichiarandosi completamente asintomatico, lo ha comunicato mediante i propri profili social. 3 positivi anche nel Cagliari. La Serie A è a rischio?

Il campionato è terminato appena 17 giorni fa. Un campionato interrotto a inizio marzo per via dell’emergenza Coronavirus e ripreso a metà giugno dopo uno stop di tre mesi. Un qualcosa di mai visto nella storia della Serie A e del mondo intero che ha visto le squadre in campo in estate inoltrata. Giocatori sottoposti a test medici ogni 3-4 giorni e partite disputate con la stessa frequenza.

Sembrava finita per i contagi nel mondo nel pallone, o almeno lo si credeva, eppure oggi apprendiamo tristemente che non è affatto così. Il Coronavirus circola ancora purtroppo e sebbene in molti siano tornati alla vita a cui erano abituati prima, oggi più che mai, comprendiamo che non bisogna abbassare la guardia perché il rischio è sempre dietro l’angolo.

Ne sa qualcosa Antonio Mirante, secondo portiere della Roma che, rientrato dalla meritata vacanza in Sardegna, ha scoperto di essere positivo al Covid-19. L’estremo difensore giallorosso lo ha comunicato attraverso delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram in cui spiega appunto di essere risultato positivo al test, ma di non avere sintomi.

La notizia della positività di Mirante ha ovviamente scosso l’ambiente romanista che teme ora un aumento dei contagi visto che il portiere ex Bologna aveva ripreso ad allenarsi a Trigoria per farsi trovare pronto in vista del raduno della squadra previsto per il 27 agosto. La Roma non ha ancora emesso comunicati, ma è chiaro che tamponi e test verranno effettuati su tutte le persone entrate in contatto con l’estremo difensore capitolino.

Antonio Mirante.

Non solo Mirante: 3 positivi al Coronavirus anche nel Cagliari

E se Mirante ha fatto sapere di essere positivo al Coronavirus mediante storie su Instagram, lo stesso ha fatto il Cagliari tramite i propri canali di comunicazione. Il club sardo infatti ha annunciato che, dopo Despadov, anche altri 3 calciatori sarebbero risultati positivi al test del Covid-19.

La società del neo allenatore, Eusebio Di Francesco non ha ancora comunicato i nomi dei tre, ma ha fatto sapere che sono tutti asintomatici. Ad ogni modo, nelle prossime ore la situazione dovrebbe schiarirsi e dovrebbe esser fatta luce sul ritiro di Aritzo, che dovrebbe cominciare proprio domani: verrà confermato o sarà tutto rimandato? La Serie A è di nuovo piombata nel baratro nefasto dell’incertezza.

