Roma-Milan 1-1, Voti, pagelle e analisi, Saelemaekers pareggia all’ultimo respiro

E’ finita 1-1 la sfida tra Roma e Milan, valida per la 32° Giornata del Campionato di Serie A. Tutto si decide in pieno recupero. Al 93° è Abraham a portare in vantaggio la Roma, ma al 97° minuto Saelemaekers pareggia e fissa il punteggio sull’1-1.

Top 3 Roma:

Abraham 6,5 Partita di sacrificio per l’ex attaccante del Chelsea. La zampata negli ultimi munti dimostra come sia in grado di farsi trovare pronto al momento giusto.

Bove 6,5 Grande personalità. Entra a freddo, dopo 15 minuti al posto di Kumbulla e dimostra tutto il suo valore. Ci mette corsa, sostanza e dinamismo.

Celik 6,5 E’ una spina nel fianco per la difesa del Milan. Sale spesso in avanti e crea problemi alla retroguardia di Pioli.

Flop 3 Roma:

Ibanez 5,5 Parte bene ma poi si spegne lentamente. Rischia tantissimo con un intervento pericoloso su Saelemakers.

Belotti 5 Praticamente inesistente. Non si rende mai effettivamente pericoloso. I difensori del Milan gli prendono bene le misure.

Spinazzola 5 Non lo si è mai visto e non ha mai creato quella superiorità numerica che tanto sarebbe servita alla Roma.

Roma-Milan 1-1

Top 3 Milan:

Saelemaekers 6,5 Entra al posto di Diaz e fornisce una scossa alla squadra rossoneri. 2 potenziali occasioni e il gol che porta il risultato finale sull’1-1.

Leao 6,5 Meglio nella ripresa che nel primo tempo. Si accende e con la sua velocità crea scompiglio. Dal suo piede nasce l’assist per il gol di Saelemakers.

Kjaer 6,5 Grande partita, soprattutto nel primo tempo. Annulla Belotti e Abraham e non commette mai un fallo.

Flop 3 Milan:

Diaz 5 Decisamente il peggiore in campo del Milan. Fisicamente non c’è partita contro i calciatori della Roma. Non riesce mai a ispirare il gioco e non offre mai palle interessanti per i compagni.

Theo Hernandez 5 Anche per lui brutta partita. Tanti errori tecnici e perde tantissimi palloni sulla fascia. Non riesce mai a creare superiorità numerica.

Bennacer 5,5 Alterna buone giocate ad errori grossolani. Ci mette corsa, grinta e determinazione, ma tecnicamente oggi non la sua miglior partita.

Un punto che serve a poco ad entrambe, ma che per come si era messa la partita forse avvantaggia il Milan. La Roma gioca la sua partita per come l’ha preparata Mourinho. Il Milan ha un’oggettiva difficoltà contro le squadre chiuse.