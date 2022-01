Roma-Juventus: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 9-1-2022

Dove vedere Romaa-Juventus ventunesima giornata di Serie A 2021-2022 domenica 9 gennaio 2022 ore 18.30. La partita Roma-Juventus sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Reduce dalla brutta sconfitta di ieri sera, in nove contro undici, contro il Milan di Stefano Pioli, la Roma di José Mourinho, settima in classifica con 32 punti, a meno tre dalla zona Europa League e a meno sei da quella Champions, riceve, tra le mura amiche dello Stadio Olimpico, in occasione della ventunesima giornata di campionato in Serie A, la Juventus di Massimiliano Allegri che, quinta in graduatoria con tre punti di vantaggio proprio sui giallorossi, giunge all’ombra del Colosseo dall’inutile pareggio per 1-1 contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Roma-Juventus, ventunesima giornata Serie A 9-1-2022.

Senza Karsdorp e Mancini, espulsi nel match di San Siro contro il Diavolo, Mourinho sarà costretto a reinventarsi il suo reparto difensivo con Ibanez che, in un probabile 4-2-3-1, dovrebbe scivolare a destra al posto dell’ex Feyenoord. Allegri, invece, vista l’indisponibilità di Chiellini e Bonucci, dovrebbe confermare Rugani al fianco di De Ligt con De Sciglio, Bentancur e Dybala pronti a prendere rispettivamente il posto, rispetto alla sfida col Napoli, di Alex Sandro, Rabiot e Morata.

Come vedere Roma-Juventus in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Roma-Juventus

Competizione: Serie A

Data: domenica 9 gennaio 2022

Orario: 18.30

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Roma-Juventus sarà visibile, a partire dalle 18.30 di domenica 9 gennaio 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra giallorossi e bianconeri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca del match dello Stadio Olimpico sarà di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Altro metodo per assistere alla sfida tra capitolini e piemontesi è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Roma-Juventus sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Roma-Juventus

La radiocronaca di Roma-Juventus sarà disponibile, a partire dalle 18.30, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Roma-Juventus

Per quanto riguarda le formazioni, Mourinho dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Rui Patricio in porta. Davanti a lui, Ibanez, Smalling, Kumbulla e Vina. A centrocampo spazio a Veretout e Pellegrini con Zaniolo, Mkhitaryan ed El Shaarawy sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Abraham.

Allegri dovrebbe invece optare per un più classico 4-3-3. Szczesny quindi in porta con, a fargli da scudo, Cuadrado, De Ligt, Rugani e De Sciglio. Centrocampo a tre con McKennie, Locatelli e Bentancur. In attacco, il tridente composto da Bernardeschi, Dybala e Chiesa.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Vina; Veretout, Pellegrini; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

Allenatore: José Mourinho.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; Bernardeschi, Dybala, Chiesa.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Roma e Juventus sono complessivamente 197 (179 in Serie A, 17 in Coppa Italia, 1 in Coppa delle Alpi) con un bilancio che parla di 48 vittorie dei giallorossi, 95 dei bianconeri e 54 pareggi. 206 i gol segnati dai capitolini, 303 quelli messi a referto dai piemontesi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Juventus-Roma 1-0 dello scorso 17 ottobre (Serie A 2021-2022). L’ultimo confronto allo Stadio Olimpico è, invece, Roma-Juventus 2-2 del 27 settembre 2020. (Serie A 2020-2021). Escludendo il successo esterno per 1-3 dell’1 agosto 2020 (Serie A 2019-2020), la Roma non vince in casa, contro la Juventus, dal 2-0 del 12 maggio 2019 (Serie A 2018-2019). Al contrario, la Vecchia Signora non trionfa in terra romana dall’1-2 del 13 gennaio 2020 (Serie A 2019-2020).

