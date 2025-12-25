Milan, ufficiale la risoluzione del contratto di Divock Origi: si chiude l’avventura in rossonero

Divock Origi - Stadiosport.it

Il AC Milan ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto di Divock Origi, mettendo così la parola fine all’esperienza dell’attaccante belga in rossonero. Una separazione che arriva dopo una parentesi mai realmente decollata e segnata da difficoltà continue.

Origi era approdato a Milano nell’estate del 2022, subito dopo la vittoria dello Scudetto, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. Le aspettative erano elevate, anche in virtù del suo passato internazionale e dell’esperienza maturata in Premier League. Tuttavia, tra problemi fisici e un adattamento complicato alla Serie A, il suo rendimento non è mai stato all’altezza delle attese.

Nel corso della sua stagione in maglia rossonera, Origi ha comunque lasciato qualche segnale positivo, realizzando due reti considerate tra le più spettacolari dell’annata, ma insufficienti a cambiare il giudizio complessivo sul suo contributo.

Dopo una sola stagione con il Milan, l’attaccante classe 1995 è stato ceduto in prestito al Nottingham Forest. Anche questa esperienza, però, si è rivelata deludente, senza un vero rilancio né continuità di rendimento.

Rientrato a Milanello, Origi è rimasto formalmente sotto contratto ma fuori dal progetto tecnico, allenandosi lontano dalla prima squadra. Una situazione di stallo che ha anticipato l’inevitabile epilogo.

Nelle ultime ore le parti hanno trovato l’accordo definitivo. Con sei mesi ancora rimanenti sul contratto, Origi ha accettato la risoluzione consensuale, diventando ufficialmente svincolato dopo tre stagioni e mezzo legato al club rossonero.

Il Milan ha confermato la decisione con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, augurando al giocatore il meglio per il futuro e chiudendo in modo formale un capitolo che non ha mai trovato continuità.

Divock Origi è ora libero di firmare con una nuova squadra e cercare una destinazione che gli permetta di rilanciare la propria carriera, lontano da San Siro. Per il Milan, invece, l’uscita del belga consente di alleggerire il monte ingaggi e voltare definitivamente pagina su un’operazione che, nei fatti, non ha prodotto i risultati sperati.

