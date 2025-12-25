News Calcio

Gattuso: “Allenare l’Italia è un privilegio. Ho detto sì senza pensarci due volte”

Di x0xShinobix0x 1 minuto di lettura
📺 Serie A 2025-26 in esclusiva su DAZN: scopri le offerte
Gattuso svela le scelte tattiche di Italia-Estonia
Gattuso - Stadiosport.it

Gennaro Gattuso non ha avuto dubbi quando è arrivata la chiamata della Italia. Il tecnico ha raccontato di aver accettato l’incarico senza valutare pro e contro, spinto dal senso di responsabilità e dall’orgoglio di rappresentare il proprio Paese. “Ho accettato subito e non me ne pento. Rappresento l’Italia e mi sento un privilegiato”, ha dichiarato.

Gattuso ha raccolto l’eredità di Luciano Spalletti nel giugno 2026, ma il suo debutto ufficiale sulla panchina azzurra è arrivato solo a settembre, con una netta vittoria per 5 a 0 contro l’Estonia.

Parlando a Vivo Azzurro, Gattuso ha sottolineato quanto sia speciale guidare la Nazionale. Secondo il commissario tecnico, milioni di persone vorrebbero trovarsi al suo posto, ed è proprio questa consapevolezza a rendere l’incarico tanto impegnativo quanto stimolante.

L’allenatore ha ammesso di sentire un peso enorme sulle spalle, ma non lo vive come qualcosa di nuovo. La pressione, ha spiegato, fa parte della sua vita da sempre e non lo spaventa.

Gattuso ha ricordato un episodio della sua adolescenza per spiegare il suo approccio mentale. A dodici anni, lontano da casa per inseguire il sogno del calcio, viveva già con la paura di fallire e di non poter tornare indietro. Da allora, ha imparato a convivere con le aspettative e a trasformare la pressione in motivazione.

“Oggi spero di poter dare il massimo con i miei ragazzi e regalare a tutto il Paese grandi gioie”, ha concluso. Un messaggio chiaro, che riassume lo spirito con cui Gattuso ha iniziato la sua avventura alla guida dell’Italia.

I migliori bookmaker

OffertaScommesse e Casinò
BONUS FINO A 1.000€
Vai al sitoRecensione

Puoi giocare solo se maggiorenne. Il gioco può causare dipendenza patologica.

OffertaNon perderti il Bonus di Benvenuto
500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto
Vai al sitoRecensione

Il gioco d’azzardo è riservato esclusivamente agli adulti e può causare una dipendenza patologica

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.
+18 AMD AMD SSL