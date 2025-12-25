Pronostici e Quote Serie A (27-28-29 Dicembre 2025)

La 17ª giornata di Serie A 2025-2026 si disputa tra sabato 27 e lunedì 29 dicembre, in un periodo delicato della stagione, a ridosso della pausa di fine anno. Il calendario propone un mix interessante tra big match, trasferte insidiose e scontri diretti fondamentali per la zona salvezza.
Le squadre di vertice cercano continuità prima della sosta, mentre le formazioni di medio-bassa classifica puntano a raccogliere punti pesanti per chiudere il 2025 in modo positivo. In questo contesto, Milan, Juventus e Napoli partono con i favori del pronostico, ma non mancano gare potenzialmente trabocchetto.
Programma e pronostici consigliati
Di seguito la schedina pronta con tutte le partite della 17ª giornata, accompagnate dal nostro consiglio di scommessa.
|DATA
|ORARIO
|PARTITA
|SCOMMESSA CONSIGLIATA
|27 dicembre 2025
|12:30
|Parma-Fiorentina
|COMBO X2 + Over 1.5
|27 dicembre 2025
|15:00
|Lecce-Como
|COMBO X2 + Segna squadra ospite
|27 dicembre 2025
|15:00
|Torino-Cagliari
|Under 2.5
|27 dicembre 2025
|18:00
|Udinese-Lazio
|GG
|27 dicembre 2025
|20:45
|Pisa-Juventus
|2
|28 dicembre 2025
|12:30
|Milan-Verona
|Over 2.5
|28 dicembre 2025
|15:00
|Cremonese-Napoli
|2
|28 dicembre 2025
|18:00
|Bologna-Sassuolo
|COMBO 1X + Over 2.5
|28 dicembre 2025
|20:45
|Atalanta-Inter
|2
|29 dicembre 2025
|20:45
|Roma-Genoa
|1
Analisi partita per partita
Parma-Fiorentina
Gara equilibrata, con la Fiorentina che resta superiore per qualità ma spesso discontinua in trasferta. Il Parma tende a concedere, da qui la scelta X2 + Over 1.5, che copre sia il pareggio sia una vittoria viola in una partita con almeno due reti.
Lecce-Como
Sfida salvezza molto delicata. Il Como ha mostrato maggiore solidità e una buona propensione offensiva anche fuori casa. La combo X2 + gol ospite riduce il rischio in un match potenzialmente bloccato.
Torino-Cagliari
Il Torino di solito costruisce i risultati sulla fase difensiva, mentre il Cagliari tende a chiudersi in trasferta. Pronostico orientato sull’Under 2.5, con pochi gol attesi.
Udinese-Lazio
Partita aperta e potenzialmente spettacolare. L’Udinese in casa segna con regolarità, la Lazio ha qualità offensiva ma concede qualcosa. Il segno GG appare il più logico.
Pisa-Juventus
Trasferta da non sottovalutare, ma la Juventus ha l’obbligo di fare risultato contro una neopromossa. Il segno 2 resta la scelta più coerente con i valori in campo.
Milan-Verona
Il Milan parte forte a San Siro e il Verona fatica contro squadre tecnicamente superiori. Match che può sbloccarsi presto, da qui l’Over 2.5.
Cremonese-Napoli
Il Napoli ha qualità e profondità per controllare la gara anche lontano dal Maradona. Pronostico secco sul 2, con differenza tecnica evidente.
Bologna-Sassuolo
Derby emiliano spesso ricco di gol. Il Bologna in casa è affidabile, il Sassuolo gioca a viso aperto. La combo 1X + Over 2.5 copre più scenari mantenendo una buona quota.
Atalanta-Inter
Big match del turno. L’Inter arriva più solida e con maggiore continuità rispetto all’Atalanta, spesso discontinua contro le grandi. Il segno 2 è una scelta di valore.
Roma-Genoa
La Roma in casa tende a fare la partita, mentre il Genoa soffre lontano dal Ferraris. Pronostico sull’1, con i giallorossi favoriti.
Questa schedina della 17ª giornata di Serie A è costruita con un mix di segni semplici e combinazioni pensate per ridurre il rischio senza abbassare troppo il potenziale rendimento. Il focus è sulle big più affidabili del turno e su partite dove il contesto tattico suggerisce mercati come Under, Over o Gol.
Come sempre, è consigliabile adattare la schedina al proprio budget, valutando eventualmente giocate singole o sistemi, soprattutto in un turno ricco di partite ravvicinate e possibili sorprese di fine anno.
-
🔹 EUROBET
🎯 Welcome Bonus SportVai al sito
💥 Bonus fino a 1000€ + 7€ al deposito Scommesse
-
🔹 StarVegas
🎁 Bonus di BenvenutoVai al sito
💥 500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto
-
🔹 BETFLAG
🎯 50€ SENZA DEPOSITOVai al sito
💥 WELCOME BONUS 5000€ primo versamento