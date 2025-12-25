Pronostici e Quote Serie A (27-28-29 Dicembre 2025)

Pronostici Calcio - Stadiosport.it

La 17ª giornata di Serie A 2025-2026 si disputa tra sabato 27 e lunedì 29 dicembre, in un periodo delicato della stagione, a ridosso della pausa di fine anno. Il calendario propone un mix interessante tra big match, trasferte insidiose e scontri diretti fondamentali per la zona salvezza.

Le squadre di vertice cercano continuità prima della sosta, mentre le formazioni di medio-bassa classifica puntano a raccogliere punti pesanti per chiudere il 2025 in modo positivo. In questo contesto, Milan, Juventus e Napoli partono con i favori del pronostico, ma non mancano gare potenzialmente trabocchetto.

Programma e pronostici consigliati

Di seguito la schedina pronta con tutte le partite della 17ª giornata, accompagnate dal nostro consiglio di scommessa.

DATA ORARIO PARTITA SCOMMESSA CONSIGLIATA 27 dicembre 2025 12:30 Parma-Fiorentina COMBO X2 + Over 1.5 27 dicembre 2025 15:00 Lecce-Como COMBO X2 + Segna squadra ospite 27 dicembre 2025 15:00 Torino-Cagliari Under 2.5 27 dicembre 2025 18:00 Udinese-Lazio GG 27 dicembre 2025 20:45 Pisa-Juventus 2 28 dicembre 2025 12:30 Milan-Verona Over 2.5 28 dicembre 2025 15:00 Cremonese-Napoli 2 28 dicembre 2025 18:00 Bologna-Sassuolo COMBO 1X + Over 2.5 28 dicembre 2025 20:45 Atalanta-Inter 2 29 dicembre 2025 20:45 Roma-Genoa 1

Analisi partita per partita

Parma-Fiorentina

Gara equilibrata, con la Fiorentina che resta superiore per qualità ma spesso discontinua in trasferta. Il Parma tende a concedere, da qui la scelta X2 + Over 1.5, che copre sia il pareggio sia una vittoria viola in una partita con almeno due reti.

Lecce-Como

Sfida salvezza molto delicata. Il Como ha mostrato maggiore solidità e una buona propensione offensiva anche fuori casa. La combo X2 + gol ospite riduce il rischio in un match potenzialmente bloccato.

Torino-Cagliari

Il Torino di solito costruisce i risultati sulla fase difensiva, mentre il Cagliari tende a chiudersi in trasferta. Pronostico orientato sull’Under 2.5, con pochi gol attesi.

Udinese-Lazio

Partita aperta e potenzialmente spettacolare. L’Udinese in casa segna con regolarità, la Lazio ha qualità offensiva ma concede qualcosa. Il segno GG appare il più logico.

Pisa-Juventus

Trasferta da non sottovalutare, ma la Juventus ha l’obbligo di fare risultato contro una neopromossa. Il segno 2 resta la scelta più coerente con i valori in campo.

Milan-Verona

Il Milan parte forte a San Siro e il Verona fatica contro squadre tecnicamente superiori. Match che può sbloccarsi presto, da qui l’Over 2.5.

Cremonese-Napoli

Il Napoli ha qualità e profondità per controllare la gara anche lontano dal Maradona. Pronostico secco sul 2, con differenza tecnica evidente.

Bologna-Sassuolo

Derby emiliano spesso ricco di gol. Il Bologna in casa è affidabile, il Sassuolo gioca a viso aperto. La combo 1X + Over 2.5 copre più scenari mantenendo una buona quota.

Atalanta-Inter

Big match del turno. L’Inter arriva più solida e con maggiore continuità rispetto all’Atalanta, spesso discontinua contro le grandi. Il segno 2 è una scelta di valore.

Roma-Genoa

La Roma in casa tende a fare la partita, mentre il Genoa soffre lontano dal Ferraris. Pronostico sull’1, con i giallorossi favoriti.

Questa schedina della 17ª giornata di Serie A è costruita con un mix di segni semplici e combinazioni pensate per ridurre il rischio senza abbassare troppo il potenziale rendimento. Il focus è sulle big più affidabili del turno e su partite dove il contesto tattico suggerisce mercati come Under, Over o Gol.

Come sempre, è consigliabile adattare la schedina al proprio budget, valutando eventualmente giocate singole o sistemi, soprattutto in un turno ricco di partite ravvicinate e possibili sorprese di fine anno.

🎁 Ecco i migliori Bonus di Benvenuto dei Bookmakers Confrontare le quote è importante, ma se sei un nuovo utente, scopri anche i bonus di registrazione più vantaggiosi 👇 🔹 EUROBET 🎯 Welcome Bonus Sport

💥 Bonus fino a 1000€ + 7€ al deposito Scommesse Vai al sito

🔹 StarVegas 🎁 Bonus di Benvenuto

💥 500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto Vai al sito

🔹 BETFLAG 🎯 50€ SENZA DEPOSITO

💥 WELCOME BONUS 5000€ primo versamento Vai al sito

I migliori bookmaker