Roma-Frosinone in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 01-10-2023

Roma-Frosinone chiude il programma domenicale del primo giorno del mese di ottobre della 7ª giornata del campionato di Serie A. Fischio d’inizio è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma

Roma-Frosinone potrebbe essere già una partita fondamentale per la squadra giallorossa guidata da José Mourinho che ha iniziato la stagione nel peggiori dei modi totalizzando la miseria di 5 punti in 6 partite, 1 sola vittoria , 2 pareggi e 3 sconfitte, di cui l’ultima pesantissima per 5-1 contro il Genoa.

Nel derby regionale il Frosinone ,dell’ex allenatore della Roma Eusebio Di Francesco, si presenta con 9 punti, vale a dire ben 4 punti avanti. Un cammino, quello ciociaro, sorprendente ma meritato attraverso un gioco vivace e veloce, capace di ribaltare il Sassuolo e di battere l’Atalanta.

Roma-Frosinone, diretta tv e streaming

Roma-Frosinone, gara valida per la 7ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn, con telecronaca affidata a Dario Mastroianni, coadiuvato al commento tecnico da Massimo Gobbi.

Per vedere in tv Roma-Frosinone si potrà accedere all’app della piattaforma di Dazn sulle smart tv di ultima generazione connesse a internet e in alternativa si può ricorrere a una console di gioco (Playstation o Xbox) o ad un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o TIMVISION BOX.

Roma-Frosinone sarà visibile anche in streaming, scaricando l’app di Dazn su smartphone e tablet o collegandosi al sito da pc fisso o notebook.

Roma-Frosinone, precedenti e statistiche

Roma e Frosinone si sono affrontate 4 volte in serie A. Dominio incontrastato giallorosso con 4 vittorie. Nella capitale le 2 partite fin qui disputate sono finite 3-1 nel 2016, e 4-0 nel settembre del 2018 con le reti di Under, Pastore, El Shaarawy e Kolarov.

Roma-Frosinone storicamente finora a senso unico che vede però la squadra dell’ex mister giallorosso Di Francesco presentarsi all’Olimpico in una posizione di classifica migliore. Il peggior avvio di inizio campionato da parte della squadra di Mourinho, nell’era dei 3 punti. La Roma ha guadagnato 5 punti in questo campionato, cosa che è successa anche nel 2010/11. In caso di pareggio o sconfitta in questo match stabilirà il suo record negativo dopo le prime 7 gare della stagione.

Roma-Frosinone, probabili formazioni

Emergenza in difesa per la Roma dove Mourinho è orientato a schierare Celik e N’Dicka con Mancini centrale. In attacco il capitano Pellegrini e Dybala alle spalle di Lukaku, in mezzo Cristante e Paredes

ROMA (3-4-2-1), probabile formazione: Rui Patricio; Celik, Mancini, N’dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Lukaku. All. Mourinho

Il Frosinone di mister Di Francesco non dovrebbe rinunciare ad attaccare e punterebbe su Soulé e Cheddira per provare a sorprendere la difesa ballerina della Roma. Settore ospite gremito di tifosi ciociari, ben 2662 al seguito.

FROSINONE (4-3-3), probabile formazione: Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Garritano, Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco

ARBITRO: Marchetti di Ostia.

ASSISTENTI: Mondin-Cipressa.

IV UOMO: Piccinini.

VAR: Abbattista.

ASS. VAR: Irrati.