Roma-Frosinone, Mourinho: “Non sono il problema della Roma, ho rifiutato un’offerta pazza”

Il tecnico portoghese ha parlato in vista del match contro il Frosinone.

Non è un gran momento in casa Roma dopo lo stentato inizio di stagione che ha visto i giallorossi collezionare solo 5 punti in campionato.

I giallorossi sono ora attesi alla delicata sfida casalinga contro il Frosinone, nel primo derby del Lazio della stagione, con l’obbligo di non sbagliare.

Proprio della partita e del momento di forma dei giallorossi, ha voluto parlare Josè Mourinho. Lo Special One ha iniziato la Conferenza stampa parlando proprio di questo delicato momento: “Non dobbiamo avere alibi, ora è il momento di vincere. Pensavo che dopo l’Empoli e la vittoria in Europa League ci eravamo tolti un perso, invece mi sbagliavo. Il punto di Torino è stato preso negativamente e a Genova non abbiamo mostrato continuità e stabilità”.

Mourinho rivela anche un grande retroscena che poteva riguardare il suo futuro: “Dopo Budapest ho detto ai ragazzi che sarei rimasto e poi l’ho detto anche ai tifosi e ai Friedkin. Non parlo di un mio possibile addio, ricordo che qualche mese fa c’era quasi un dramma nel pensare che potessi andare via. Durante le vacanze mi è arrivata un’offerta pazza e l’ho rifiutata perché avevo dato la mia parola ai giocatori e ai tifosi. Solo Mr. Friedkin conosce il mio futuro e saprà dirmi se la mia storia con la Roma finirà prima del 30 giugno”.

Il tecnico portoghese risponde anche a una domanda sull’impiego di Cristante: “Bryan al momento è il giocatore che ci da di più, mettendolo in difesa ho peggiorato la squadra. Posso decidere di difendere a 4 solo se convoco Joao Costa dalla Primavera. In questo momento dobbiamo isolarci e tornare ai nostri livelli”.