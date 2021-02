Roma, che mazzata: persa la causa contro l’ex DS Petrachi

Brutte notizie in casa Roma: il club giallorosso ha perso la causa contro il suo ex DS Petrachi al quale dovrà ora tutte le retribuzioni arretrate più 100.000 euro di risarcimento.

Vivere calmi e tranquilli dalle parti di Trigoria è cosa assai difficile, è ovvio. Per un problema che si risolve (quello tra Dzeko e Fonseca) ecco che ne compare un altro forse più pesante, almeno economicamente. Nelle scorse ore infatti è venuta fuori la notizia secondo cui Gianluca Petrachi, ex DS della Roma, avrebbe vinto la causa contro il club giallorosso che lo scarso anno lo aveva licenziato per giusta causa in seguito ad una cattiva gestione dell’area sportiva e a dichiarazioni pubbliche poco apprezzabili nei confronti della società e dell’allora presidente, James Pallotta.

L’ex dirigente del Torino, come ricorderete, era stato inizialmente sospeso il 18 giugno salvo poi essere licenziato il 15 luglio senza la stipula di alcun accordo economico. Proprio per questo Petrachi rifiutò la buonuscita proposta dalla società e la portò in tribunale con l’obiettivo di dimostrare come la “giusta causa” non esistesse neanche. Ed infatti così è stato; a distanza di sette mesi, il Tribunale di Roma, nella figura del giudice Paolo Mormile, ha dato ragione al dirigente pugliese dichiarando illegittimo il licenziamento da parte della Roma che ora dovrà corrispondere al suo ex collaboratore 5 milioni di euro di retribuzioni arretrate più 100.000 euro di risarcimento per danni d’immagine e spese legali.

Ora si attende la mossa della club capitolino che, una volta letta la sentenza e le motivazioni, dovrà decidere se presentare o meno ricorso in appello. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

