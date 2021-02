Roma: pace tra Fonseca e Dzeko

Il confronto, avvenuto in mattinata, tra il mister e il bomber bosniaco ha avuto esiti positivi. I due metteranno da parte le divergenze per il bene della Roma.

Il duello tra Paulo Fonseca ed Edin Dzeko potrebbe essere arrivato ad un lieto epilogo.

Negli scorsi giorni i tifosi hanno richiesto a gran voce un incontro tra le due parti, invocando la pace in favore dell’obiettivo comune di voler onorare al massimo i colori giallorossi e le ambizioni di classifica.

Con la Roma attualmente terza in classifica, una spaccatura tra le due personalità più forti all’interno dello spogliatoio dei capitolini, poteva creare non pochi problemi al resto della rosa e, dunque, Fonseca e Dzeko hanno deciso di confrontarsi durante l’allenamento di questa mattina.

Il dialogo tra i due è stato civile e chiarificatore con le due parti convinte nel voler dare il massimo per il bene della Roma. Non è ancora sicura la presenza del bosniaco nella partita di Torino contro la Juventus, anche perché è impossibile non tener conto dell’ottimo periodo di forma di Borja Mayoral, ma la sensazione è che Dzeko non vivrà più da separato in casa.

Fonseca è pronto a riaccoglierlo a braccia aperte tra gli 11 titolari ed è consapevole che, in questo momento della stagione, ha bisogno di tutto l’aiuto possibile da parte dei suoi ragazzi.

Quel che conta è che Fonseca e Dzeko hanno deposto l’ascia da guerra per il bene della Roma.

