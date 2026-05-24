Roland Garros 2026, Jannik Sinner contro Tabur quando gioca e dove vederla

Jannik Sinner farà il suo debutto al Roland Garros 2026 nella giornata di martedì 26 maggio, nell’ultima tornata dedicata ai primi turni dello Slam parigino.

Il numero 1 del mondo affronterà il francese Clement Tabur, numero 165 del ranking ATP e wild card del torneo, in una sfida inedita che vede l’azzurro nettamente favorito sulla carta.

Per Jannik Sinner sarà un ritorno in campo molto atteso, otto giorni dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, successo che ha aumentato ulteriormente le aspettative intorno al suo cammino a Parigi.

Il campione altoatesino arriva al Roland Garros con l’obiettivo dichiarato di conquistare l’unico Slam che manca ancora nella sua bacheca, dopo aver già dimostrato di poter dominare anche sulla terra battuta.

La partita contro Tabur non ha precedenti nel circuito maggiore. Il francese avrà dalla sua il sostegno del pubblico di casa, ma parte con un’esperienza decisamente inferiore rispetto a Sinner, soprattutto nei tornei dello Slam.

L’azzurro, inoltre, può contare su una lunga striscia positiva contro giocatori francesi, con 21 vittorie consecutive che confermano la sua capacità di gestire bene questo tipo di partite anche in ambienti potenzialmente caldi dal punto di vista emotivo.

Sinner debutta martedì e può tornare in campo giovedì

Il programma del Roland Garros 2026 prevede l’esordio di Sinner martedì 26 maggio. In caso di vittoria contro Clement Tabur, il numero 1 del mondo tornerebbe in campo nella giornata di giovedì per disputare il secondo turno. La collocazione nei giorni pari del tabellone gli permette quindi di avere un percorso già definito almeno nella prima fase del torneo.

Resta da capire quale sarà l’orario scelto dagli organizzatori per il debutto dell’azzurro. Il tema non è secondario, perché nei primi giorni del torneo Parigi potrebbe essere colpita da temperature molto alte per il periodo. Le previsioni indicano infatti valori superiori ai 30 gradi tra lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio, con condizioni che potrebbero rendere particolarmente faticosi i match giocati nelle ore centrali della giornata.

Per questo motivo lo slot serale del Court Philippe Chatrier, previsto ogni giorno alle 20:30, potrebbe diventare una soluzione molto ambita dai big. Giocare di sera significherebbe evitare il picco del caldo e affrontare la partita in condizioni fisiche meno estreme. Allo stesso tempo, però, la sessione serale porta con sé una pressione diversa, maggiore esposizione mediatica e un’atmosfera più intensa.

Il tabellone di Sinner al Roland Garros 2026

Jannik Sinner è inserito nella parte alta del tabellone e parte come uno dei principali favoriti per il titolo. Il suo percorso inizierà contro Clement Tabur, ma il cammino verso le fasi finali presenta diversi ostacoli potenzialmente insidiosi.

Al secondo turno, in caso di successo all’esordio, Sinner affronterebbe il vincente della sfida tra Jacob Fearnley e Juan Manuel Cerundolo. Sarebbe un match da gestire con attenzione, soprattutto perché nei primi turni di uno Slam il rischio maggiore è quello di concedere ritmo e fiducia ad avversari senza nulla da perdere.

Al terzo turno potrebbe presentarsi Corentin Moutet, testa di serie numero 30, giocatore imprevedibile e molto sostenuto dal pubblico francese. Nel suo stesso settore ci sono anche Martin Landaluce e Vit Kopriva, nomi meno appariscenti ma comunque da non sottovalutare sulla terra battuta.

Agli ottavi di finale il tabellone potrebbe proporre incroci più duri, con possibili avversari come Luciano Darderi, Arthur Rinderknech, Marton Fucsovics, Matteo Berrettini, Ethan Quinn, Francisco Comesana e Sebastian Ofner. L’eventuale derby italiano con Berrettini sarebbe uno degli scenari più interessanti dal punto di vista tecnico e mediatico.

I possibili avversari di Sinner turno dopo turno

Primo turno

Clement Tabur, wild card francese

Secondo turno

Jacob Fearnley o Juan Manuel Cerundolo

Terzo turno

Corentin Moutet, Martin Landaluce o Vit Kopriva

Ottavi di finale

Luciano Darderi, Arthur Rinderknech, Marton Fucsovics, Matteo Berrettini, Ethan Quinn, Francisco Comesana o Sebastian Ofner

Quarti di finale

Tra le principali teste di serie presenti in questa zona figurano Ben Shelton e Alexander Bublik. Tra gli altri possibili avversari ci sono anche Frances Tiafoe e Tallon Griekspoor.

Semifinale

Nella proiezione verso la semifinale, i nomi più importanti sono Felix Auger Aliassime, Daniil Medvedev e Flavio Cobolli. Nel settore figurano anche Valentin Vacherot, Learner Tien, Cameron Norrie, Francisco Cerundolo e Brandon Nakashima.

Finale

Dall’altra parte del tabellone, i principali candidati a raggiungere l’ultimo atto sono Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Tra gli altri nomi da monitorare ci sono Andrey Rublev, Jiri Lehecka, Karen Khachanov, Casper Ruud, Arthur Fils, Alejandro Davidovich Fokina, Tomas Martin Etcheverry, Tommy Paul, Jakub Mensik, Rafa Jodar, Joao Fonseca e Ugo Humbert.

Dove vedere il Roland Garros 2026 in tv e streaming

Il Roland Garros 2026 sarà trasmesso in diretta su Eurosport 1 ed Eurosport 2, con copertura anche in streaming su Discovery+ e HBO Max, piattaforme che permetteranno di seguire tutti i campi del torneo. Il tabellone principale inizierà domenica 24 maggio, mentre le qualificazioni si sono disputate da lunedì 18 maggio a venerdì 22 maggio.

La copertura digitale consentirà agli appassionati di scegliere il campo da seguire e di non perdere i match dei propri tennisti preferiti. Anche gli abbonati a DAZN, TimVision e Prime Video Channels potranno seguire il secondo Slam della stagione a partire dalla prima giornata del main draw.

Il caldo può essere un pericolo per Sinner:

Il grande tema della vigilia è proprio il caldo record previsto a Parigi. Temperature oltre i 30 gradi possono incidere in modo evidente sulla tenuta atletica, sulla lucidità e sulla gestione delle energie, soprattutto in un torneo lungo e impegnativo come il Roland Garros. Le partite al meglio dei cinque set, nel tabellone maschile, rendono ancora più importante la capacità di adattarsi rapidamente alle condizioni.

Sinner, però, non sembra vivere il caldo soltanto come un problema. Il numero 1 del mondo ha spiegato che, con temperature elevate, la palla tende a viaggiare di più e a rimbalzare in modo più vivace, creando condizioni che possono adattarsi bene al suo tennis aggressivo. Se il servizio funziona e gli scambi vengono comandati con anticipo, il caldo può persino trasformarsi in un fattore tecnico favorevole.

L’aspetto decisivo, secondo Sinner, resta comunque quello mentale. In un contesto complesso, con grande pressione e condizioni ambientali difficili, la gestione della mente può fare la differenza quanto la preparazione fisica. L’azzurro sa che il Roland Garros è un torneo in cui bisogna restare lucidi per due settimane, evitando sprechi di energia nei primi turni e mantenendo continuità anche quando le partite sembrano sulla carta più semplici.

Le regole sul caldo e il possibile intervento degli organizzatori

Un altro elemento da seguire riguarda il regolamento in caso di temperature estreme. Nel 2026 l’ATP ha introdotto nuove norme pensate per tutelare i giocatori, con cooling break di 10 minuti oltre i 30 gradi e possibili sospensioni sopra i 32 gradi. Gli Slam, però, non sono obbligati ad applicare automaticamente gli stessi protocolli del circuito ATP e possono seguire procedure autonome.

Il Roland Garros potrà quindi valutare caso per caso se introdurre pause supplementari, chiudere i tetti dei campi principali o sospendere temporaneamente il gioco in caso di caldo eccessivo. Questa incertezza rende ancora più importante la programmazione degli incontri, soprattutto per i tennisti più attesi e per le partite potenzialmente lunghe.

Per Sinner sarà fondamentale arrivare pronto a ogni scenario. Giocare di giorno potrebbe offrire condizioni più rapide e favorevoli al suo tennis, ma anche un maggiore dispendio fisico. Giocare di sera, invece, potrebbe garantire un clima più gestibile, ma in un ambiente più carico e spettacolare.

Sinner a Parigi per completare la collezione Slam

Il Roland Garros rappresenta il grande obiettivo della stagione di Sinner. Dopo una prima parte di 2026 costruita su risultati straordinari e successi pesanti sulla terra battuta, Parigi diventa il luogo in cui provare a chiudere il cerchio. Lo scorso anno l’azzurro si era fermato in finale contro Carlos Alcaraz, una sconfitta che ha lasciato inevitabilmente il desiderio di tornare sullo stesso palco con ancora più consapevolezza.

Il debutto contro Tabur è sulla carta favorevole, ma il contesto dello Slam parigino impone attenzione fin dal primo punto. Il pubblico francese, il caldo previsto, la gestione delle energie e l’attesa attorno al numero 1 del mondo renderanno l’esordio un primo banco di prova importante. Sinner parte favorito, ma il suo Roland Garros dovrà essere costruito un turno alla volta, con l’obiettivo di arrivare fresco e lucido alla seconda settimana.