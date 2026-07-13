Calciomercato Napoli Live: Allegri punta Rabiot

Il Napoli sogna il grande colpo a centrocampo ma il Milan per il momento ha alzato il muro. Il nome che fa tremare il mercato è quello di Adrien Rabiot, vecchio pupillo di Massimiliano Allegri e oggi uno dei giocatori che Gerry Cardinale non vuole assolutamente consegnare a una rivale diretta.

La notizia è una di quelle che possono spostare gli equilibri della Serie A: l’interesse azzurro esiste, il rapporto tra Allegri e il francese è fortissimo, ma il proprietario rossonero ha deciso di non farsi mettere con le spalle al muro.

Il messaggio che arriva da Casa Milan è chiaro: Rabiot non è sul mercato, soprattutto se a bussare è il Napoli. Non si tratta soltanto di una valutazione economica. Dietro il no rossonero c’è una scelta tecnica, politica e strategica. Il Milan non vuole rinforzare la squadra di Allegri, che conosce benissimo il centrocampista e lo considera un profilo ideale per dare forza, esperienza e personalità alla nuova mediana azzurra.

La partita, però, non è ancora chiusa. Rabiot è impegnato al Mondiale 2026 con la Francia e non sarà al raduno di Milanello. Il suo futuro sarà affrontato soltanto dopo il 20 luglio, quando il giocatore potrà ragionare a mente fredda con la madre-agente Véronique. Ed è proprio lì che può nascere il vero colpo di scena.

Rabiot-Napoli: perché Allegri lo vuole

Per Allegri, Rabiot non è un nome qualsiasi. I due hanno già lavorato insieme alla Juventus e poi al Milan, costruendo un rapporto tecnico e umano molto solido. Il francese è uno di quei centrocampisti che l’allenatore considera perfetti per il suo calcio: fisico, corsa, letture difensive, inserimenti, esperienza internazionale e capacità di reggere partite pesanti.

Al Napoli servirebbe proprio un giocatore così. La squadra azzurra sta cercando un centrocampista pronto, affidabile e abituato a competere ad alto livello. Rabiot porterebbe centimetri, equilibrio e leadership in una zona del campo che può cambiare volto nelle prossime settimane, soprattutto se dovesse concretizzarsi l’addio di Frank Anguissa.

Il legame con Allegri è il vero fattore che tiene viva la pista. Senza quel rapporto, l’operazione sarebbe quasi impossibile. Con Allegri in panchina, invece, il Napoli può almeno provarci. Ma tra il desiderio tecnico e la realtà del mercato c’è un ostacolo enorme: Cardinale.

Cardinale blocca tutto: il Milan non vuole aiutare il Napoli

La posizione di Gerry Cardinale è il cuore della vicenda. Il numero uno di RedBird non intende cedere Rabiot facilmente e, soprattutto, non vuole rafforzare il Napoli. È una linea dura, comprensibile anche dal punto di vista competitivo: vendere un titolare a una squadra che punta agli stessi obiettivi significherebbe indebolirsi e aiutare una concorrente.

A Casa Milan la decisione finale sulle cessioni passa da Cardinale. E in questo caso l’indicazione è netta: Rabiot resta un giocatore importante per il progetto rossonero. Il club può discutere di altri centrocampisti, può valutare uscite e cambiamenti, ma il francese viene considerato un elemento da proteggere.

Il Milan, del resto, riparte da una stagione complicata, chiusa senza qualificazione in Champions League dopo il crollo nell’ultima giornata. Proprio per questo Cardinale non vuole smontare uno dei pochi punti fermi della squadra. Rabiot, nel 2025-2026, è stato tra i più continui: 6 gol e 5 assist in 29 presenze in Serie A. Numeri pesanti per un centrocampista, ma soprattutto rendimento, presenza fisica e affidabilità.

Amorim lo considera fondamentale nel nuovo Milan

A rendere ancora più difficile l’assalto del Napoli c’è la posizione di Ruben Amorim. Il nuovo tecnico rossonero vede Rabiot come un giocatore centrale nel suo sistema, probabilmente da utilizzare in una mediana a due nel 3-4-2-1. Non una semplice opzione, ma un titolare potenziale, uno degli uomini chiamati a dare sostanza e letture alla nuova squadra.

Amorim ha bisogno di centrocampisti dinamici, aggressivi e capaci di coprire campo. Rabiot, per caratteristiche, è uno dei profili più adatti della rosa. Può abbassarsi, accompagnare l’azione, vincere duelli fisici e inserirsi in area. In un Milan che dovrà ritrovare solidità e identità, privarsene sarebbe una scelta rischiosa.

Il tecnico portoghese difficilmente darebbe il via libera a una cessione, a meno di un’offerta davvero fuori mercato. E anche in quel caso resterebbe il problema della destinazione: vendere Rabiot all’estero sarebbe un conto, venderlo al Napoli di Allegri sarebbe tutt’altra storia.

Il pranzo a Boston con mamma Véronique

La scena più intrigante arriva dagli Stati Uniti. Rabiot ha pranzato a Boston con la madre Véronique, figura centrale nella sua carriera e agente del giocatore. Gli uomini della Francia avevano una mezza giornata libera durante il Mondiale, e il centrocampista ha sfruttato l’occasione per parlare anche di futuro.

È un dettaglio molto importante. Véronique Rabiot non è una semplice presenza familiare: è la persona che gestisce gli interessi del figlio e che, in passato, ha spesso avuto un ruolo decisivo nelle scelte di mercato. Il pranzo americano non significa rottura con il Milan, ma conferma che il tema è aperto.

Al momento, però, non filtra la volontà di forzare. Rabiot ha un contratto importante con il Milan fino al 2028 e non sembra intenzionato a uno strappo immediato. La linea è attendista: prima il Mondiale, poi le vacanze, quindi un confronto più chiaro con il club.

Napoli, le due strade per riaprire il dossier

Il Napoli non ha molte possibilità, ma quelle poche sono chiare. La prima passa proprio da Véronique: se la madre-agente chiedesse un incontro ufficiale con il Milan, la situazione potrebbe cambiare. Sarebbe il segnale che Rabiot vuole davvero valutare un trasferimento e che l’interesse del Napoli non è soltanto una suggestione esterna.

La seconda strada è economica. Il Napoli dovrebbe presentare un’offerta molto importante, probabilmente dopo aver sistemato la posizione di Anguissa. Senza una cessione pesante a centrocampo, sarà difficile immaginare un assalto vero al francese. Con una partenza importante, invece, gli azzurri potrebbero avere margini per mettere sul tavolo una proposta capace almeno di far riflettere il Milan.

Il problema è che Cardinale non vuole trattare da una posizione debole. Il Milan sa che Rabiot ha valore, contratto lungo e ruolo tecnico. Per questo non accetterà formule leggere, prestiti o soluzioni al ribasso.

Perché sarebbe un colpo enorme per la Serie A

Un eventuale passaggio di Rabiot dal Milan al Napoli sarebbe una bomba per almeno tre motivi. Il primo è tecnico: Allegri avrebbe un centrocampista già formato, pronto e perfettamente compatibile con la sua idea di squadra. Il secondo è simbolico: il Milan perderebbe uno dei suoi uomini più affidabili e lo vedrebbe finire in una rivale diretta. Il terzo è narrativo: dopo Juventus e Milan, Rabiot ritroverebbe ancora Allegri, questa volta sotto il Vesuvio.

Per il Napoli sarebbe un messaggio forte al campionato. Non un acquisto di prospettiva, ma un colpo immediato per vincere. Per il Milan, invece, sarebbe una perdita difficile da spiegare alla piazza, soprattutto dopo una stagione senza Champions e con un nuovo progetto ancora da costruire.

Ecco perché Cardinale ha deciso di alzare la barriera. Non è solo mercato. È una questione di forza, credibilità e controllo.

Rabiot, tutto rimandato a dopo il Mondiale

La vera data da segnare è dopo il 20 luglio. Fino ad allora Rabiot resterà concentrato sulla Francia e sul Mondiale. Solo al termine del torneo il centrocampista entrerà davvero nel merito del proprio futuro.

Il Milan parte da una posizione netta: tenerlo. Il Napoli osserva e aspetta una crepa. Allegri spera nel rapporto personale, Cardinale prova a blindare il giocatore, Amorim lo vede al centro della nuova squadra. In mezzo c’è Rabiot, che per ora non rompe, non chiude e non accelera.

La bomba di mercato resta accesa sotto la cenere. Se Véronique dovesse muoversi o se il Napoli dovesse presentare l’offerta giusta, il caso potrebbe esplodere. Ma oggi il messaggio del Milan è chiarissimo: Rabiot non si tocca, soprattutto per Allegri.