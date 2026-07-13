Juventus, la fine di un’era: 8 anni fa l’apoteosi CR7, oggi il blocco Muharemovic. Cosa è successo?

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Il mese di luglio evoca ricordi dolciamari nel cuore dei tifosi della Juventus. Esattamente otto anni fa la Torino bianconera viveva il punto più alto del suo ciclo moderno con l’annuncio ufficiale del “colpo del secolo”: l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Oggi, la realtà del calciomercato offre un contrasto che fotografa perfettamente il ridimensionamento e la profonda transizione societaria del club, emblematico nelle difficoltà persino nel definire operazioni minori come quella legata al giovane difensore Tarik Muharemovic.

Il passaggio dai fasti dell’era Ronaldo alle attuali geometrie di bilancio racconta una trasformazione radicale nel modo di intendere il calcio e la sostenibilità finanziaria.

Dal sogno globale al bagno di realtà

Nel 2018 la Juventus acquistava il giocatore più decisivo al mondo per oltre 100 milioni di euro, con l’obiettivo dichiarato di conquistare la Champions League e posizionarsi stabilmente sul tetto d’Europa. Quell’operazione, pur avendo portato scudetti e un ritorno d’immagine globale senza precedenti, ha segnato l’inizio di una forte pressione sui conti societari, accentuata poi dalla crisi pandemica.

Oggi la filosofia della dirigenza è completamente ribaltata:

Sostenibilità prima di tutto: Ogni operazione in entrata deve essere rigorosamente bilanciata dalle uscite.

Ogni operazione in entrata deve essere rigorosamente bilanciata dalle uscite. Taglio del monte ingaggi: Addio ai super-ingaggi che ingessavano il bilancio per fare spazio a contratti sostenibili e futuribili.

Addio ai super-ingaggi che ingessavano il bilancio per fare spazio a contratti sostenibili e futuribili. Valorizzazione dei giovani: Il focus si è spostato sulla crescita interna e sulla gestione strategica della Next Gen.

Il caso Muharemovic e il mercato “bloccato”

Le attuali difficoltà nel chiudere o sbloccare operazioni apparentemente minori, come i movimenti di mercato legati a Tarik Muharemovic, non sono frutto di incapacità operativa, ma la conseguenza diretta del nuovo rigido protocollo finanziario.

Se otto anni fa la Juventus poteva muoversi sul mercato anticipando la concorrenza con la forza del proprio capitale, adesso ogni minimo tassello richiede incastri perfetti. Prima di tesserare, rinnovare o cedere, la Continassa deve valutare attentamente l’impatto di ogni singolo ammortamento, le commissioni degli agenti e l’indice di liquidità. Questo porta inevitabilmente a trattative più lunghe, laboriose e talvolta snervanti per la tifoseria.

La nuova identità bianconera

Il paragone temporale mostra una verità innegabile: la Juventus ha smesso i panni della “regina spendacciona” per indossare quelli del club virtuoso. Il progetto tecnico non punta più sull’istantanea gratificazione del top player internazionale, ma sulla costruzione di un gruppo futuribile capace di autofinanziarsi.

Per i tifosi si tratta di una pillola difficile da digerire, specialmente a luglio, il mese storicamente riservato ai grandi sogni. Accettare che i tempi di CR7 siano finiti è però il primo passo per comprendere la rinascita di una Juventus che vuole tornare a vincere, ma partendo da fondamenta economiche solide.