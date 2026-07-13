Calciomercato Roma, doppio colpo da urlo: trattative avanzate per Garnacho e Moreira

Il calciomercato della Roma entra in una fase caldissima. La dirigenza giallorossa, sostenuta dalla proprietà Friedkin, ha messo nel mirino due dei talenti più cristallini del panorama calcistico europeo per rinforzare le corsie esterne: Alejandro Garnacho e Diego Moreira.

La strategia del club è chiara: regalare al tecnico due profili di grandissima spinta, rapidi nell’uno contro uno e capaci di spaccare le partite, ideali per innalzare il livello qualitativo in vista delle prossime competizioni europee.

Le diplomazie sono al lavoro e l’asse di mercato si preannuncia infuocato.

L’asse con la BlueCo: la chiave per la doppia trattativa

A facilitare i dialoghi per i due calciatori c’è un dettaglio strategico non indifferente. Entrambi i profili sono legati a BlueCo, il consorzio statunitense guidato da Todd Boehly che controlla sia gli inglesi del Chelsea sia i francesi dello Strasburgo.

Questa coincidenza proprietaria permette alla Roma di dialogare su un unico grande tavolo istituzionale, cercando di strutturare un’operazione complessiva che possa soddisfare le richieste economiche del gruppo americano.

Trattativa Alejandro Garnacho: c’è il sì del giocatore, si tratta sul prezzo

Il nome che accende i sogni della tifoseria giallorossa è quello di Alejandro Garnacho. L’esterno d’attacco argentino ha già manifestato un’apertura totale al trasferimento in Serie A, affascinato dal progetto tecnico della Roma.

I nodi da sciogliere rimangono legati alla formula del trasferimento e ai costi:

La proposta della Roma: I giallorossi spingono per un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe di ammortizzare l’investimento.

I giallorossi spingono per un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe di ammortizzare l’investimento. La posizione del Chelsea: I Blues preferiscono una cessione a titolo definitivo e valutano il cartellino del giocatore intorno ai 50 milioni di euro.

I contatti sono continui per cercare di inserire obblighi di riscatto condizionati a determinati obiettivi sportivi.

Pista Diego Moreira: offerta sul piatto da oltre 35 milioni

Se per Garnacho si lavora sulla formula, per Diego Moreira dello Strasburgo la Roma ha deciso di muoversi con grande decisione, presentando una base concreta per il trasferimento a titolo definitivo.

L’offerta: La dirigenza capitolina ha manifestato la disponibilità a investire una cifra superiore ai 35 milioni di euro .

La dirigenza capitolina ha manifestato la disponibilità a investire una cifra . La richiesta: Il club francese parte da una valutazione oscillante tra i 40 e i 50 milioni di euro.

La distanza tra domanda e offerta non è incolmabile. La Roma confida di limare la differenza attraverso l’inserimento di bonus facilmente raggiungibili legati alle prestazioni individuali e di squadra.

Il piano tattico della Roma per la nuova stagione

L’assalto a Garnacho e Moreira risponde a una precisa richiesta tattica per blindare e rendere devastante la corsia mancina della Roma. L’obiettivo è abbandonare le soluzioni adattate per disporre di specialisti puri del ruolo, capaci di garantire superiorità numerica e rifornimenti costanti per gli attaccanti. L’imminente arrivo dei Friedkin in Italia potrebbe dare la spinta definitiva per chiudere almeno uno dei due colpi nei prossimi giorni.