Roland Garros 1° Turno: italiani in campo domenica 24 Maggio

Il Roland Garros 2026 prende ufficialmente il via domenica 24 maggio con il primo giorno del tabellone principale e un programma già ricco di nomi pesanti tra cui Djokovic e Zverev.

Il Day 1 dello Slam parigino porterà subito sul Court Philippe Chatrier due grandi protagonisti del tennis mondiale: Alexander Zverev e Novak Djokovic, impegnati rispettivamente contro Benjamin Bonzi e Giovanni Mpetshi Perricard.

La prima giornata sarà particolarmente interessante anche per il tennis italiano, con quattro azzurri subito in campo.

Toccherà a Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Lucia Bronzetti e Federico Cinà, chiamati a esordire su campi diversi in una domenica che aprirà ufficialmente la corsa al titolo sulla terra rossa di Parigi.

Nel programma femminile spiccano anche Mirra Andreeva e Belinda Bencic, entrambe inserite sull’impianto principale.

Djokovic e Zverev aprono il Roland Garros sul Philippe Chatrier

Il campo più atteso della prima giornata sarà inevitabilmente il Court Philippe Chatrier, dove il programma inizierà alle 12:00. La sessione si aprirà con il match femminile tra la qualificata austriaca Sinja Kraus e la testa di serie numero 11 Belinda Bencic, una sfida che inaugurerà ufficialmente il programma sul Centrale.

A seguire toccherà ad Alexander Zverev, numero 2 del seeding, che affronterà il francese Benjamin Bonzi. Per il tedesco sarà un debutto delicato, non solo per il peso delle aspettative, ma anche per l’ambiente del Centrale, che spingerà il giocatore di casa.

Il terzo incontro sul Philippe Chatrier vedrà protagonista Mirra Andreeva, numero 8 del tabellone, opposta alla wild card francese Fiona Ferro.

La giornata sul campo principale si chiuderà poi con il match serale, programmato non prima delle 20:15, tra Giovanni Mpetshi Perricard e Novak Djokovic, testa di serie numero 3. Una partita dal forte richiamo mediatico, con il pubblico francese che sosterrà uno dei suoi giocatori più attesi contro uno dei campioni più iconici della storia del tennis.

Gli italiani in campo nel Day 1 del Roland Garros 2026

Il programma della prima giornata del Roland Garros 2026 sarà importante anche per l’Italia. Sono quattro gli azzurri impegnati domenica 24 maggio: Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Lucia Bronzetti e Federico Cinà.

Lucia Bronzetti sarà la prima italiana a scendere in campo. La tennista azzurra, proveniente dalle qualificazioni, affronterà la testa di serie numero 27 Marie Bouzkova sul Court 6, nel primo match della giornata a partire dalle 11:00.

Per Bronzetti si tratta di un esordio impegnativo contro un’avversaria solida e abituata a gestire partite di alto livello.

Sempre sul Court 6 giocherà anche Federico Cinà, inserito come terzo match del programma contro lo statunitense Reilly Opelka. Per il giovane italiano sarà una sfida molto particolare, soprattutto per le caratteristiche dell’avversario, noto per un servizio estremamente potente e per un gioco costruito sulla ricerca costante di punti rapidi.

Mattia Bellucci sarà invece impegnato sul Court 7 contro il francese Quentin Halys. Il match è previsto come terzo incontro del programma, che inizierà alle 11:00. Anche in questo caso l’azzurro dovrà affrontare non solo un avversario insidioso, ma anche il fattore campo, con il pubblico francese pronto a sostenere Halys.

Chiuderà il quadro degli italiani Lorenzo Sonego, atteso sul Court 14 contro il qualificato francese Pierre Hugues Herbert. La partita è programmata come ultimo match del campo, dopo tre incontri già previsti in calendario. Per Sonego sarà un debutto da non sottovalutare, perché Herbert conosce bene il contesto parigino e potrà contare sul sostegno del pubblico di casa.

Il programma completo di domenica 24 maggio

Court Philippe Chatrier, dalle ore 12:00

Sinja Kraus contro Belinda Bencic

contro Benjamin Bonzi contro Alexander Zverev

contro Mirra Andreeva contro Fiona Ferro

contro Non prima delle 20:15: Giovanni Mpetshi Perricard contro Novak Djokovic

Court Suzanne Lenglen, dalle ore 11:00

Karen Khachanov contro Arthur Gea

contro Hailey Baptiste contro Barbora Krejcikova

contro Taylor Fritz contro Nishesh Basavareddy

contro Ksenia Efremova contro Sorana Cirstea

Court Simonne Mathieu, dalle ore 11:00

Marta Kostyuk contro Oksana Selekhmeteva

contro Katie Volynets contro Clara Burel

contro Titouan Droguet contro Jakub Mensik

contro Joao Fonseca contro Luka Pavlovic

Court 14, dalle ore 11:00

Alejandro Davidovich Fokina contro Damir Dzumhur

contro Francesca Jones contro Beatriz Haddad Maia

contro Sofia Kenin contro Peyton Stearns

contro Lorenzo Sonego contro Pierre Hugues Herbert

Court 7, dalle ore 11:00

Ajla Tomljanovic contro Caty McNally

contro Tereza Valentova contro Magda Linette

contro Quentin Halys contro Mattia Bellucci

contro Hugo Dellien contro Valentin Royer

Court 6, dalle ore 11:00

Lucia Bronzetti contro Marie Bouzkova

contro Kyrian Jacquet contro Marco Trungelliti

contro Federico Cinà contro Reilly Opelka

contro Sara Bejlek contro Sloane Stephens

Court 8, dalle ore 11:00

Miomir Kecmanovic contro Fabian Marozsan

contro Danka Kovinic contro Xinyu Wang

contro Sara Sorribes Tormo contro Tamara Korpatsch

contro Alexander Blockx contro Coleman Wong

Court 9, dalle ore 11:00

Luca Tagger contro Xinyu Wang

contro Anna Blinkova contro Yuliia Starodubtseva

contro Michael Zheng contro Dino Prizmic

contro Hamad Medjedovic contro Yannick Hanfmann

Court 12, dalle ore 11:00

James Duckworth contro Gabriel Diallo

contro Tomas Machac contro Zizou Bergs

contro Magdalena Frech contro Elena Gabriela Ruse

contro Clara Tauson contro Daria Snigur

Court 13, dalle ore 11:00

Pablo Llamas Ruiz contro Thiago Agustin Tirante

contro Tomas Martin Etcheverry contro Nuno Borges

contro Emma Raducanu contro Solana Sierra

contro Marina Bassols Ribera contro Emiliana Arango

Dove vedere il Roland Garros 2026 in tv e streaming

Il Roland Garros 2026 sarà trasmesso in diretta su Eurosport 1 ed Eurosport 2, con copertura anche in streaming su Discovery+ e HBO Max, piattaforme che permetteranno di seguire tutti i campi del torneo. Il tabellone principale inizierà domenica 24 maggio, mentre le qualificazioni si sono disputate da lunedì 18 maggio a venerdì 22 maggio.

La copertura digitale consentirà agli appassionati di scegliere il campo da seguire e di non perdere i match dei propri tennisti preferiti. Anche gli abbonati a DAZN, TimVision e Prime Video Channels potranno seguire il secondo Slam della stagione a partire dalla prima giornata del main draw.

Montepremi Roland Garros 2026: cifra record per lo Slam di Parigi

L’edizione 2026 del Roland Garros metterà in palio un montepremi complessivo da 61.723.000 euro. Si tratta di una cifra record per il torneo parigino, con un aumento del 9,53% rispetto all’edizione precedente, quando il prize money totale era stato di 56.352.000 euro.

La crescita del montepremi conferma la volontà degli organizzatori di rafforzare ulteriormente il peso del torneo nel calendario internazionale. Il Roland Garros continua così a seguire la tendenza dei grandi eventi del circuito, con un investimento sempre più importante sia per i protagonisti dei tabelloni principali sia per l’intero movimento tennistico.