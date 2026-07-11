Rivoluzione Juventus giovanili: Chiellini prende il comando della Next Gen e si blinda il futuro

La Juventus progetta il futuro partendo dalle proprie fondamenta e ridisegna l’organigramma del settore giovanile. Al centro della nuova strategia del club bianconero c’è la totale continuità e il potenziamento della Juventus Next Gen, la seconda squadra (militante in Serie C) diventata negli anni il vero serbatoio di talenti per la Prima Squadra.

I movimenti principali vedono la definitiva centralizzazione dei ruoli chiave: Claudio Chiellini assume la guida strategica dell’intera area Next Gen, mentre sul fronte dell’Academy arriva una fondamentale conferma per dare stabilità al progetto di crescita dei giovani calciatori.

Chiellini al centro del progetto Next Gen

La scelta della dirigenza juventina consolida la posizione di Claudio Chiellini (fratello dell’ex capitano Giorgio) come uomo forte del vivaio. Sotto la sua supervisione, l’Area Next Gen si strutturerà per rendere ancora più fluido il passaggio dei ragazzi dal calcio giovanile a quello professionistico.

L’obiettivo dichiarato è duplice:

Stabilizzare i risultati sportivi nella terza serie italiana, garantendo competitività indipendentemente dal girone di Serie C assegnato alla squadra. Accelerare lo sviluppo dei talenti, creando un canale preferenziale diretto verso i piani alti della Continassa.

Massimiliano Scaglia rinnova: continuità per l’Academy

Parallelamente ai nuovi compiti affidati a Chiellini, la Juventus ha blindato una figura fondamentale per il proprio settore giovanile. Massimiliano Scaglia ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club.

Scaglia, che lavora in stretta sinergia con la dirigenza, manterrà un ruolo centrale nella gestione delle formazioni giovanili (dall’Under 20 in giù). Questa mossa garantisce una stabilità tecnica essenziale per non disperdere il lavoro svolto negli ultimi anni a Vinovo. La volontà della società è chiara: creare un “gruppo unico” e integrato tra la Next Gen e l’Under 20, standardizzando le metodologie di allenamento, lo studio dei percorsi di crescita e la collaborazione tra gli staff tecnici.

Il modello Juve: l’importanza del bilanciamento tra giovani e “over”

La filosofia che guiderà il nuovo corso si basa sulla formula che ha garantito i successi delle passate stagioni. La rosa della Next Gen continuerà a seguire una strategia di forte equilibrio: