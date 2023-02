Risultati Ritorno Spareggi Europa League 23/2/2023: Nantes-Juventus 0-3 e Roma-Salisburgo 2-0

EUROPA LEAGUE RITORNO SPAREGGI PLAY-OFF: RISULTATI, MARCATORI E QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE

Serata molto positiva per il calcio italiano nelle sfide di ritorno degli spareggi di Europa League, che hanno delineato le otto qualificate agli ottavi di finale.

Infatti, la Juventus distrugge il Nantes cancellando la sconfitta dell’andata e passando il turno grazie ad un favoloso Di Maria.

Tutto troppo facile per lo Sporting Lisbona, che cala il poker contro il Midtjylland, mentre non basta una bella vittoria al PSV Eindhoven, eliminato dal Siviglia in virtù del 3-0 dell’andata, e finisce solo ai rigori la sfida tra Monaco e Bayer Leverkusen, con i tedeschi vincitori dopo la sconfitta della scorsa settimana.

Vince anche la Roma, che ribalta la sconfitta per 1-0 dell’andata superando l’ostacolo Salisburgo e qualificandosi al turno successivo.

Il big match, la finale già anticipata, finisce con la vittoria del Manchester United, che butta fuori subito il Barcellona, ma la sorpresa è la clamorosa vittoria dell’Union Berlino, che elimina l’Ajax, mentre lo Shakhtar Donetsk difende il vantaggio della scorsa settimana ai rigori contro il Rennes.

Risultati e marcatori:

Midtjylland-Sporting CP 0-4: 21′ Coates (S), 50′, 77′ Goncalves (S), 85′ Autogol Gartenmann (S)

Monaco-Bayer Leverkusen 2-3 (3-5 cdr): 13′ Wirtz (B), 19′ Ben Yedder (M), 21′ Palacios (B), 58′ Adli (B), 84′ Embolo (M)

Nantes-Juventus 0-3: 5′,19′, 78′ Di Maria (J)

PSV-Siviglia 2-0: 77′ De Jong (P), 90+4′ Silva (P)

MANCHESTER UNITED – BARCELLONA 2-1 (2-2) 18′ Lewandowski rig. (B), 47′ Fred (M), 73′ Antony (M)

RENNES – SHAKHTAR 2-2 (1-2) (4-5 cdr) 52′ Toko Ekambi, 106′ Salah, 119′ autogol Belocian

ROMA – SALISBURGO 2-0 (0-1) 33′ Belotti, 40′ Dybala

UNION BERLINO – AJAX 3-1 (0-0) 20′ Knoche (U), 44′ Juranovic (U), 47′ Kudus (A), 50′ Doekhi (U)

Qualificate agli ottavi di finale di Europa League:

Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen

Juventus

Siviglia

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Roma

Union Berlino

Eliminate:

Midtjylland

Monaco

Nantes

PSV Eindhoven

Barcellona

Rennes

Salisburgo

Ajax