Video Gol Highlights Roma- Salisburgo 2-0 e Sintesi 23-02-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Salisburgo 2-0: la Roma ribalta la sconfitta subita all’andata 7 giorni fa e grazie ai gol di Belotti e Dybala nel primo tempo si qualifica agli ottavi di Finale di Europa League

Vittoria fondamentale per la Roma di Mourinho che rimane in corsa in Europa League e si qualifica agli ottavi di Finale.

I giallorossi sono riusciti a ribaltare la sconfitta di misura subita una settimana fa a Salisburgo.

I gol decisivi sono stati segnati entrambi nel primo tempo e tutti e due su assist dalla sinistra di Spinazzola: il primo è stato finalizzato in rete di testa da Belotti al 33° mentre il secondo è stato di Dybala con un gran sinistro.

Domani ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League e la Roma conoscerà il suo prossimo avversario da affrontare il 9 marzo prossimo.

Sintesi di Roma – Salisburgo 2-0:

Mourinho manda in campo la sua Roma con solito il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Matic al centro con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Belotti punta centrale supportato da Pellegrini e Dybala.

La Roma sfiora il gol del vantaggio all’8° minuto. Calcio d’angolo di Pellegrini sul secondo palo dove Dybala colpisce di sinistro in controbalzo ed il pallone viene deviato sul palo da Kohn. Sulla ribattuta ci riprova Dybala di testa ma il pallone si stampa sulla traversa.

Al 23° Zalewski prova il cross dalla destra e il pallone viene deviato da Ulmer verso la propria porta con Kohn che è costretto a deviare in corner.

Al 33° la Roma passa in vantaggio! Spinazzola va via sulla sinistra e mette in mezzo un ottimo cross per Belotti che di testa mette in rete.

Al 40° la Roma radoppia! Pellegrini di tacco serve Spinazzola sulla sinistra che va via e ancora con un cross preciso mette in mezzo per Dybala che di sinistro al volo mette il pallone nell’angolino basso dove Kohn non può arrivare.

Nella ripresa i giallorossi si limitano a gestire il vantaggio senza correre tanti rischi.

Al 60° ci prova Cristante con un gran tiro dalla distanza ma Kohn devia in calcio d’angolo.

All’85° Belotti sfiora la doppietta personale. Il “Gallo” servito da Wijnaldu salta un difensore e prova la conclusione di destro dal limite ma Kohn è bravo a non farsi sorprendere.

Tabellino di Roma – Salisburgo 2-0:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski(36′ st Karsdorp), Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini(36′ st Wijnaldum) ; Dybala(48′ st El Shaarawy), Belotti(42′ st Abraham). A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Karsdorp, Celik, Wijnaldum, El Shaarawy, Camara, Bove, Abraham, Volpato. Allenatore: Mourinho.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic(28′ st Van Der Brempt), Solet, Bernardo, Ulmer; Capaldo(38′ st Koita), Gourna-Douath, Seiwald(28′ st Gloukh); Kjaergaard( 1′ st Sucic); Adamu(28′ st Sesko), Okafor. A disposizione: Walke, Stejskal, Van der Brempt, Baidoo, Onguene, Forson, Gloukh, Koita, Sesko, Sucic. Allenatore: Jaissle.

Reti: 33′ pt Belotti; 40′ pt Dybala

Ammoniti: Ibanez ; Pellegrini; Spinazzola; Zalewski

Corner: 8-0

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nel secondo tempo