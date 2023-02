Video Gol Highlights Nantes-Juventus 0-3: Sintesi 23-2-2023

Video Gol e Highlights Nantes-Juventus 0-3, Ritorno Spareggi Europa League: Di Maria show

La Juventus batte il Nantes allo Stadio La Beaujoire di Nantes nella sfida di ritorno degli spareggi di Europa League.

Grandissima vittoria dei bianconeri, che rimontano dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata e si qualificano agli ottavi di finale eliminando i francesi.

Sintesi di Nantes-Juventus 0-3

Out Merlin per Antoine Kombouaré, che schiera Centonze, Castelletto, Girotto e Pallois in difesa a protezione di Lafont, in mediana ci sono Sissoko e Mollet, mentre sulla trequarti agiscono Blas, Chirivella e Simon alle spalle di Delort.

Non ci sono Pogba, Chiesa, Ihattaren, Kaio Jorge, Milik, Miretti e Peeters per Massimiliano Allegri, che punta su Danilo, Bremer e Alex Sandro in difesa davanti a Szczesny, a centrocampo ci sono De Sciglio, Fagioli, Rabiot, Locatelli e Kostic, mentre in attacco viene confermato Kean con il ritorno di Di Maria.

E’ una partita molto bella nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono nella propria metà campo.

Al 6′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Di Maria, che trova il gol del vantaggio su assist di Fagioli.

I padroni di casa non riescono a reagire, accusano il colpo e vanno in completa balia degli avversari, che approfittano del momento per raddoppiare al 19′ minuto, ancora Di Maria, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Pallois, anche espulso.

Il secondo gol taglia le gambe ai padroni di casa, che cercano almeno di compattarsi per subire meno, inserendo anche Traore per Chirivella, ma gli ospiti fanno ciò che vogliono e si rendono più volte pericolosi con Di Maria, Rabiot, Locatelli e soprattutto Kostic, che viene fermato dal palo.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Moutoussamy e Ganago al posto di Sissoko e Delort, ma di fatto è monologo degli ospiti, bravissimi a gestire la superiorità numerica e il vantaggio.

Gli ospiti si difendono sulla trequarti sfiorando ancora la rete con Di Maria, Cuadrado e Vlahovic, questi ultimi due subentrati per Kean e De Sciglio.

Spazio anche per Mohamed e Guessand per Simon e Mollet, gli ospiti spaventano Lafont anche con Alex Sandro, prima di calare il tris al 79′ minuto, ancora Di Maria, che si regala una meravigliosa tripletta addirittura segnando di testa.

Nel finale vengono ammoniti Lafont, Traore, Cuadrado, chance anche per Iling-Junior, Bonucci e Paredes al posto di Kostic, Danilo e Di Maria, mentre Szczesny si fa trovare pronto su Mohamed e Blas.

Highlights e Video Gol di Nantes-Juventus 0-3:

Tabellino di Nantes-Juventus 0-3

Nantes (4-3-3): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois; Sissoko (1′ st Moutoussamy), Chirivella (24′ Traore), Mollet (27′ st Guessand); Blas, Delort (1′ st Ganago), Simon (27′ st Mohamed).

A disp.: Deschamps, Coco, Doucet, Corchia. All.: Kombouaré



Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo (37′ st Bonucci), Bremer, Alex Sandro; De Sciglio (19′ st Cuadrado), Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic (37′ st Iling-Junior); Di Maria (37′ st Paredes), Kean (19′ st Vlahovic).

A disp.: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Barrenechea, Soulé, . All.: Allegri



Arbitro: José María Sánchez (Spa)

Marcatori: 5′ Di Maria (J), 20′ rig. Di Maria (J), 33′ st Di Maria (J)

Ammoniti: Traore (N); Cuadrado (J)

Espulsi: 18′ Pallois (N) – interruzione chiara occasione da gol