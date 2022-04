Risultati Ritorno Quarti Europa League 14/4/2022: Atalanta-Lipsia 2-0

EUROPA LEAGUE RITORNO QUARTI DI FINALE: RISULTATI, MARCATORI E QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE

Si sono disputate le sfide di ritorno dei quarti di finale di Europa League, che hanno sancito il quadro del tabellone delle semifinali.

Niente da fare per l’Atalanta, che perde in casa contro il Lipsia venendo quindi eliminato dalla competizione, nonostante il pareggio per 1-1 della scorsa settimana in terra tedesca.

Clamoroso quello che accade al Camp Nou, dove l’Eintracht Francoforte umilia ed elimina il Barcellona dopo il pareggio per 1-1 dell’andata, qualificandosi in semifinale.

I tedeschi affronteranno il West Ham United, che passeggia a Lione dopo il pareggio per 1-1 di Londra, grazie ad una prestazione da grandissima squadra.

Infine, riesce la rimonta anche ai Rangers Glasgow, che battono solo ai tempi supplementari lo Sporting Braga cancellando la sconfitta per 1-0 dell’andata, in una partita conclusa con due espulsi per i lusitani.

Risultati e marcatori:

Atalanta-RB Lipsia 0-2 (1-1) – 18′ Nkunku, 87′ Nkunku (r)

Barcellona-Eintracht Francoforte 2-3 (1-1) – 4′ Kostic (r), 36′ Borre, 67′ Kostic, 91′ Busquets, 101′ Depay (r)

Olympique Lione-West Ham 0-3 (1-1) – 38′ Dawson, 44′ Rice, 48′ Bowen

Glasgow Rangers-Braga 3-1 (0-1) – 2′ Tavernier, 44′ Tavernier (r), 83′ Carmo (B), 102′ Roofe (R)

Qualificate alle semifinali di Europa League:

Lipsia

Eintracht Francoforte

West Ham

Rangers Glasgow

Lipsia-Rangers Glasgow

Eintracht Francoforte-West Ham

Eliminate:

Atalanta

Barcellona

Lione

Sporting Braga